Super League: YB zittert sich in der Cupfinal-Hauptprobe zum Sieg



Super League, 29. Runde Young Boys – Zürich 1:0 (0:0) Basel – Lausanne 2:1 (1:0) Luzern – Sion 0:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

YB zittert sich in der Cupfinal-Hauptprobe zum Sieg – Sions Erlösung dank Slapstick-Tor

YB und der FC Basel feiern im «Meisterrennen» je einen Zittersieg. Der Vorsprung der Berner beträgt damit sieben Runden vor Schluss weiterhin 13 Punkte. Sion kann dank eines Patzers von FCL-Keeper Jonas Omlin die rote Laterne an Lausanne abgeben.

Young Boys – Zürich 1:0

– Die Young Boys besiegen den FC Zürich in der Cupfinal-Hauptprobe mit 1:0 und machen damit einen riesigen Schritt in Richtung Meistertitel.

– Einziger Torschütze der Partie ist Sekou Sanogo. Nach einem Sulejmani-Freistoss köpft Christian Fassnacht den Ball in den Sechzehner, wo Sanogo angebraust kommt und die Kugel in der 67. Minute wuchtig in die Maschen drischt.

– Doch der Treffer wird noch zu reden geben: Torschütze Sanogo hätte sich drei Minuten zuvor nicht beklagen können, wenn er mit Gelb-Rot vom Platz geflogen wäre. Nach einem Foul tritt er gegen Adrian Winter ziemlich übel nach.

– YB bleibt auch danach die bessere Mannschaft, ein weiterer Treffer will aber nicht fallen. Auch weil Guillaume Hoarau seine Tor-Serie nach acht Spielen mit mindestens einem Treffer heute trotz zahlreichen Möglichkeiten nicht weiterführen kann.

Basel – Lausanne 2:1

– Trotz zahlreichen Wechsel (Xhaka verletzt, Zuffi und Oberlin krank) kontrolliert der FCB das Spiel gegen Lausanne zu Beginn souverän und wird für seinen dominanten Start auch früh belohnt: Bereits in der 11. Minute geht der (Noch)-Meister in Führung. Geoffroy Serey Die kann ohne Gegenwehr durchs Mittelfeld spazieren und bedient Kevin Bua, der aus kurzer Distanz ins kurze Eck trifft.

– Von Lausanne kommt zunächst wenig, kurz vor der Pause fällt aber dennoch fast der Ausgleich. Francesco Margiotta steht plötzlich alleine vor FCB-Keeper Tomas Vaclik. Er versucht es mit einem Lupfer, der aber haarscharf am linken Pfosten vorbeifliegt.

– 18 Minuten nach Wiederbeginn macht es Margiotta dann besser. Enzo Zidane erobert im Mittelfeld den Ball und chipt diesen herrlich zur Mitte, wo Margiotta Vaclik zum 1:1 zwischen den Beinen erwischt.

– Basel versucht in der Schlussphase nochmals alles, aber Lausanne wehrt sich auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Nicolas Gétaz in der 82. Minute mit Händen und Füssen. Der Siegtreffer fällt aber doch noch: In der 91. Minute drückt Albian Ajeti den Ball nach einem Eckball über die Linie und hält den FCB zumindest vorerst im Meisterrennen.

Bild: KEYSTONE

Luzern – Sion 0:1

– Der FC Sion gewinnt in Luzern 1:0 und lanciert den Abstiegskampf in der Super League definitiv neu: In der unteren Tabellenhälfte sind fünf Teams innerhalb von einem Punkt klassiert.

– Der Brasilianer Cunha schiesst Sion kurz nach der Pause zum Auswärtssieg in Luzern. Er profitiert dabei von einem schlimmen Schnitzer von FCL-Torhüter Jonas Omlin. Dank dem vierten Sieg unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci und dem zweiten in Folge schaffen die Walliser den Sprung auf den 9. Platz.

video: facebook/teleclub sport

Die Telegramme

Young Boys - Zürich 1:0 (0:0)

26'702 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 70. Sanogo (Fassnacht) 1:0.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Wüthrich, von Bergen, Benito; Fassnacht (83. Moumi Ngamaleu), Bertone, Sanogo, Sulejmani (88. Schick); Assalé (91. Aebischer), Hoarau.

Zürich: Brecher; Rüegg (86. Aliu), Bangura, Brunner (55. Thelander), Pa Modou; Palsson; Winter, Domgjoni, Marchesano (80. Odey), Rodriguez; Dwamena.

Bemerkungen: Young Boys ohne Nuhu (gesperrt), Sow, Lotomba und von Ballmoos (alle verletzt). Zürich ohne Nef, Schättin (beide gesperrt), Alesevic, Sarr (beide verletzt), Rohner (krank), Frey, Kempter, Schönbächler und Rexhepi (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 25. Sanogo (Foul), 28. Marchesano (Foul), 52. Rüegg (Foul), 68. Wölfli (Unsportlichkeit), 68. Palsson (Unsportlichkeit).

Basel - Lausanne 2:1 (1:0)

23'649 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 11. Bua (Serey Die) 1:0. 63. Margiotta (Zidane) 1:1. 91. Ajeti (Lang) 2:1.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Riveros; Campo, Serey Die; Stocker (77. Manzambi), Elyounoussi (67. Wolfswinkel), Bua; Ajeti.

Lausanne: Castella; Loosli, Cabral, Rochat; Kololli, Schmid, Fransson, Gétaz; Zidane (87. Marin), Zarate (73. Geissmann); Margiotta (88. Tejeda).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka, Lacroix, Balanta (beide verletzt), Oberlin, Zuffi (beide krank), Lausanne ohne Monteiro (gesperrt), Manière, Dominguez, Pasche (alle verletzt). 82. Gelb-Rot gegen Gétaz (Foul). Verwarnungen: 29. Loosli, 55. Gétaz, 60. Lang (alle Foul).

Luzern - Sion 0:1 (0:0)

10'168 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tor: 50. Cunha 0:1.

Luzern: Omlin; Grether (75. Kutesa), Schindelholz, Knezevic, Lustenberger; Custodio, Voca; Christian Schneuwly, Rodriguez (64. Juric); Demhasaj, Vargas (75. Follonier).

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart (83. Angha), Neitzke; Lenjani, Toma, Kouassi; Uçan (68. Grgic); Carlitos, Mboyo (46. Marco Schneuwly), Cunha.

Bemerkungen: Luzern ohne Alves, Arnold, Cirkovic, Gvilia, Schmid, Schürpf, Schulz, Schwegler (alle verletzt), Sion ohne Adryan, Constant, Kasami, Kukeli, Lurati, Mitrjuschkin, Ricardo, Zock (alle verletzt). 65. Lattenschuss von Demhasaj. Verwarnungen: 31. Cunha, 34. Knezevic, 72. Schindelholz (alle Foul), 78. Lenjani (Unsportlichkeit), 83. Kouassi (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

