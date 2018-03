Sport

Super League: YB gewinnt gegen GC weiter, Basel verliert in Luzern



Super League, 25. Runde Young Boys – Grasshoppers 3:1 (1:1) Luzern – Basel 1:0 (0:0) Sion – Thun 7:2 (3:1)

Bild: KEYSTONE

YB schlägt GC, Basel unterliegt Luzern – Sow: «Wenn wir so spielen, werden wir Meister»

Die Young Boys sind der doppelte Sieger der 25. Super-League-Runde. Sie schlagen GC 3:1 und erhöhen durch Basels 0:1-Niederlage in Luzern den Vorsprung auf 17 Punkte. Im Kellerduell zwischen Sion und Thun fallen neun Tore.

Young Boys – Grasshoppers 3:1

YB ist zu Beginn die deutlich bessere Mannschaft. Das Übergewicht kann nach etwas weniger als einer halben Stunde in das erste Tor umgemünzt werden. Assalé kriegt am Strafraumrand zu viel Zeit, zieht ab und versenkt den Ball in der linken Ecke.

GC reagiert auf den Gegentreffer und sucht nun seinerseits die Offensive. Ein Eckball auf den weiten Pfosten bringt den gewünschten Erfolg Zesiger bedient Mainz-Leihgabe Kodro, der an Hoarau vorbei zum 1:1 einköpft.

«Ich bin überglücklich, dass es so geklappt hat mit meinem ersten Treffer. Wenn es läuft, dann gehen auch solche Tore rein. Dass Basel verloren hat ist gut für uns, wir müssen nicht auf andere Teams schauen. Wenn wir so spielen und uns auf uns selbst konzentrieren, werden wir Meister.»

Den Young Boys gelingt es lange nicht, auf diesen unerwarteten Gegentreffer zu reagieren. Im Spiel noch vorne fehlt es insbesondere in der zweiten Halbzeit lange an der nötigen Entschlossenheit. Da braucht es schon einen von Hoarau verwandelten, umstrittenen Penalty um dem Spiel wieder etwas Schwung zu verpassen. Djibril Sow sorgt dann mit einem herrlichen Volley-Tor für die Entscheidung. Damit baut YB den Vorsprung auf Basel weiter aus.

Bild: KEYSTONE

Luzern – Basel 1:0

Raphael Wicky überrascht vor dem Spiel mit einer Änderung in der Startaufstellung. Der FCB-Trainer steckt Mittelfeldspieler Fabian Frei in die Innenverteidigung und lässt Léo Lacroix, gelernter Innenverteidiger, auf der Bank.

Das Spiel verläuft lange äusserst ausgeglichen. In der ersten Halbzeit gibt es nur wenig zu sehen. Luzern gelingt im zweiten Durchgang dann der perfekte Start. Nach 50 Sekunden und einer perfekten Flanke von Schürpf schiebt Gvilia ein zur Luzerner Führung.

«Ich habe versucht, Einfluss zu nehmen, aber das ist während des Spiels schwierig. Vieles war zu kompliziert und zu wenig konsequent. Wenn ich eine Lösung hätte, würde ich die Probleme abstellen. Wir haben Chancen, aber keiner fällt rein. Es ist schwierig in einer solchen Negativserie. Ich spreche nicht von der Meisterschaft, wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen.»

Vielleicht stellvertretend für die Basler Krise steht Ricky van Wolfswinkel. Der Stürmer schafft es, den Ball aus drei Metern alleine vor dem Luzerner Tor über den Kasten zu dreschen. Direkt nach dieser Aktion wir der Holländer ausgewechselt. Doch auch sein Ersatz, Albian Ajeti, kann nicht für die gewünschte Gefahr sorgen. Der Manchester-City-Bezwinger Basel muss in Luzern die nächste Niederlage einstecken.

Bild: KEYSTONE

Sion – Thun 7:2

Spektakulärer Abstiegskampf im Tourbillon! Sions Carlitos lässt endlich wieder einmal sein Talent aufblitzen und ist für den ersten Treffer besorgt. Der Brasilianer verwandelt einen Freistoss von der Seite direkt. In der 27. Minute leistet sich das Thuner Mittelfeld einen katastrophalen Fehlpass. Sion fährt den Konter über Cunha, der Nikolic in der nahen Ecke erwischt.

Keine Minute später ist Sorgic aber hellwach. Der Thuner schiebt seinen eigenen Abpraller über die Linie. Mit einem streng gepfiffenen Hands-Penalty gelingt den Wallisern aber das 3:1 noch vor der Pause. Und es kommt noch dicker für Thun: Cabblan kommt gegen Kasami zu spät und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. In der 19. Minute hat der Rechtsverteidiger zum ersten Mal Gelb gesehen.

Das Torfestival geht auch in der zweiten Halbzeit weiter. An der Grundsätzlichen Ausgangslage ändert sich aber nichts mehr. Während Sion noch vierfach trifft, reüssiert Thun nur einmal. Das ergibt unter dem Strich einen 7:2-Sieg für das Team von Maurizio Jacobacci, das die rote Laterne an den heutigen Gegner abgeben kann.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Luzern - Basel 1:0 (0:0)

11'749 Zuschauer. - SR San.

Tor: 46. Gvilia (Schürpf) 1:0.

Luzern: Omlin; Grether, Knezevic (46. Cirkovic), Schulz, Sidler; Voca, Kryeziu; Schneuwly, Gvilia, Schürpf (70. Custodio); Demhasaj (74. Juric).

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Riveros; Serey Die (78. Manzambi), Zuffi; Campo, Elyounoussi, Bua (65. Oberlin); van Wolfswinkel (54. Ajeti).

Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Lucas, Kutesa (alle verletzt) und Schmid (rekonvaleszent). Basel ohne Xhaka (gesperrt), Stocker, Petretta und Balanta (alle verletzt). Pfostenschüsse: 22. Demhasaj, 84. Juric. Gelb-Rote Karte: 92. Suchy (Foul).

Verwarnungen: 21. Bua (Foul), 33. Riveros (Foul), 37. Knezevic (Foul), 57. Suchy (Foul), 74. Kryeziu (Reklamieren), 90. Ajeti (Reklamieren)

Young Boys - Grasshoppers 3:1 (1:1)

25'403 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 27. Assalé (Sow) 1:0. 32. Kodro (Zesiger) 1:1. 67. Hoarau (Handspenalty) 2:1. 79. Sow 3:1.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen (54. Wüthrich), Benito; Fassnacht (89. Schick), Bertone, Sow, Sulejmani; Assalé, Hoarau (83. Nsame).

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy (54. Jeffrén), Bergström, Zesiger, Doumbia; Andersen (80. Kapic), Basic, Pusic, Lika; Kodro (63. Pnishi), Djuricin.

Bemerkungen: Young Boys ohne Sanogo (gesperrt) und von Ballmoos (verletzt). Grasshoppers ohne Taipi (gesperrt), Rhyner, Bajrami, Cvetkovic und Sainsbury (alle verletzt).

Verwarnung: 50. Bergström (Foul).

Sion - Thun 7:2 (3:1)

10'200 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 12. Carlitos 1:0. 25. Cunha (Carlitos) 2:0. 27. Sorgic (Spielmann) 2:1. 37. Adryan (Foulpenalty) 3:1. 47. Lenjani (Kasami) 4:1. 62. Spielmann (Sutter) 4:2. 69. Kasami (Foulpenalty) 5:2. 76. Righetti (Eigentor) 6:2. 80. Schneuwly (Cunha) 7:2.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart, Neitzke, Lenjani; Toma, Kouassi (64. Grgic); Kasami (79. Schneuwly), Adryan, Carlitos (75.); Cunha.

Thun: Nikolic; Kablan, Sutter, Righetti, Facchinetti; Hediger (52. Karlen), Lauper: Tosetti, Costanzo, Spielmann (78. Da Silva); Sorgic (71. Hunziker).Bemerkungen: Sion ohne Angha, Berchtold, Kukeli, Mitrjuschkin und Zock (alle verletzt). Thun ohne Faivre, Roth, Alessandrini, Bigler, Bürgy, Gelmi, Glarner, Rodrigues und Schwizer (alle verletzt). 44. Gelb-Rote Karte gegen Kablan. 67. Pfostenschuss von Cunha.

Verwarnungen: 17. Kouassi. 18. Kablan. 36. Facchinetti (alle Foul). 50. Sorgic (Unsportlichkeit). 70. Lauper. 78. Maceiras (beide Foul). (abu/sda)

