GC punktet im ersten Spiel nach Yakin – Unentschieden zwischen Lugano und Thun



Super League, 29. Runde Lugano – Thun 1:1 (1:0) Grasshoppers – St.Gallen 1:2 (0:0)

GC verliert auch ohne Yakin – Unentschieden zwischen Lugano und Thun

Die Krise der Grasshoppers hält auch nach der Entlassung von Murat Yakin an. Nach einem Gegentor in der 93. Minute verlieren die Zürcher gegen St. Gallen 1:2. Zwischen Lugano und Thun gibt es ein Unentschieden, das keinem hilft.

Grasshoppers – St.Gallen 1:2

Der Grasshopper Club Zürich verliert zuhause gegen St.Gallen. Der Einstand von Interimstrainer Mathias Walther hätte kaum unglücklicher laufen können. Lange waren die Hoppers auf Siegkurs und gaben die Punkte am Ende doch aus der Hand.

Die beiden Teams zeigen von Beginn weg ein munteres Spiel allerdings ohne grosse Torchancen. GC ist die aktivere Mannschaft, kommt aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen. St.Gallen probiert es mehrheitlich mit hohen Bällen in Richtung Strafraum, hat damit aber auch keinen Erfolg.

In der 74. Minute ist es Jeffren, der GC per Penalty in Führung bringt – Musavu-King hat GCs Basic im Strafraum umgerissen. Doch einen Punkte gibt es für das Heimteam dennoch nicht. Musavu-King, eben noch Sündenbock, gleicht das Spiel in der 83. Minute aus. Und in der Nachspielzeit sicher Ex-Hopper Ben Khalifa mit seiner ersten gelungenen Aktion den Sieg.

Lugano – Thun 1:1

Lugano startet im Spiel 1 nach der Ära Tami perfekt. Bereits in der vierten Minute gehen die Tessiner durch Carlinhos in Führung. Die Tessiner können den Schwung danach nicht mitnehmen – dafür aber die Führung in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit bleibt das Spiel auf überschaubarem Niveau. Thun ist gewillt zu reagieren, lässt aber im Angriff die Kreativität vermissen. Lugano verwaltet derweil lange den knappen Vorsprung ziemlich souverän. Doch es passt zur Formkurve Luganos, dass es auch in diesem Spiel nicht reicht: Da Silva gleicht das Spiel in der 82. Minute aus.

So feiert der junge Trainer Guillermo Abascal einen durchzogenen Einstand. Die Tessiner waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, können sich im Abstiegskampf aber keine Luft verschaffen.

Die Tabelle

Die Telegramme

Grasshoppers - St. Gallen 1:2 (0:0)

7300 Zuschauer. - SR San.

Tore: 74. Jeffrén (Foulpenalty) 1:0. 83. Musavu-King (Toko) 1:1. 93. Ben Khalifa (Toko) 1:2.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Bergström, Rhyner, Lika (89. Pnishi); Sainsbury; Basic (75. Pusic), Taipi; Jeffrén (75. Djuricin), Kodro, Andersen.

St. Gallen: Stojanovic (62. Lopar); Hefti, Wiss, Musavu-King; Sigurjonsson; Aratore (81. Itten), Toko, Kukuruzovic (59. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Buess.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Doumbia und Zesiger (beide gesperrt). St. Gallen ohne Ajeti, Koch, Krucker, Lüchinger, Muheim und van der Werff (alle verletzt). 50. Pfostenschuss von Jeffrén. 62. Stojanovic verletzt ausgewechselt. 75. Basic verletzt ausgewechselt.

Verwarnung: 49. Sigurjonsson (Foul).

Lugano - Thun 1:1 (1:0)

3148 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 3. Carlinhos (Mariani) 1:0. 82. Da Silva (Karlen) 1:1.

Lugano: Kiassumbua; Daprelà, Sulmoni, Golemic, Amuzie; Sabbatini, Piccinocchi (83. Manicone), Mariani (70. Ledesma); Crnigoj, Janko, Carlinhos (52. Vecsei).

Thun: Faivre; Glarner, Lauper, Sutter, Kablan; Tosetti (75. Da Silva), Karlen, Hediger, Ferreira (46. Gelmi); Spielmann, Sorgic (91. Hunziker).

Bemerkungen: Lugano ohne Gerndt, Bottani und Da Costa (alle verletzt). Thun ohne Bigler, Nikolic, Bürgy, Costanzo und Joss (alle verletzt). 38. Kopfball von Janko an die Latte.

Verwarnungen: 38. Amuzie (Unsportlichkeit). 81. Glarner (Foul). (abu/sda)

