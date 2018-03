Sport

Super League, 26. Runde Basel – Sion 1:0 (0:0) Lugano – Luzern 1:2 (0:1) Thun – Lausanne 0:0 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Basel feiert ersten Heimsieg 2018 – gnadenlos effizientes Luzern schlägt Lugano

Das Kellerduell der Super League zwischen Thun und Lausanne endet ohne Sieger und ohne Tore. Basel fängt sich mit einem 1:0 gegen den FC Sion, der wieder das Tabellenende ziert.

Basel – Sion 1:0

Der FC Basel kann sich mit einem Erfolgserlebnis in die Nationalmannschaftspause verabschieden. Den «Bebbi» ist zu Beginn die Verunsicherung nach mehreren Rückschlägen in der Liga anzumerken. Gefährlich wird das Heimteam, wenn überhaupt, nur nach Standards. Sonst verschanzt sich der FCB mehrheitlich vor dem eigenen Tor.

«Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Es war nicht einfach die letzten Wochen. Sion stand heute gut. Wir wussten, dass es ein Geduldspiel wird. Aber wir haben im richtigen Moment das Tor gemacht.»

Sonst sind die Gäste aus Sion die aktivere Mannschaft. Deren Keeper Kevin Fickentscher zieht sich kurz vor der Pause im Zweikampf mit Ajeti eine Platzwunde an der Stirn zu, kann aber weiter machen.

Der Romand steht auch in der zweiten Halbzeit wieder im Fokus. Basel macht etwas mehr fürs Spiel, damit das Heimteam aber zu einem Torerfolg kommt, braucht es Fickentschers gütige Mithilfe. Der 29-Jährige lässt einen eigentlich ungefährlichen Schuss Ajetis passieren. Dieser eine Fehlgriff entscheidet schliesslich, trotz einer vehementen Walliser Schlussoffensive, die Partie zu deren Ungunsten.

Bild: KEYSTONE

Lugano – Luzern 1:2

Wenn nach 35 Minuten bereits die ersten Pfiffe der Fans durch das Stadion schallen, kann das Gezeigte auf dem Rasen nicht berauschend sein. Im Cornaredo zeigen Lugano und Luzern ein kampfbetontes Spiel ohne grosse Torchancne. Die erste gibt es in der 41. Minute zu sehen – und die bringt den Luzernern gleich Erfolg. Greter bringt einen scharfen Ball in den Strafraum, Schürpf muss nur noch den Fuss hinhalten und trifft zum 1:0.

In der 71. Minute verzückt Carlinhos Pierluigi Tami und den Lugano-Anhang. Der Brasilianer fasst sich aus rund 20 Metern ein Herz und hämmert den Ball in die rechte obere Ecke. Der gerechte Lohn für eine Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Doch die Tessiner Freude ist von kurzer Dauer. Nur fünf Minuten später ist es erneut Schürpf, der die Luzerner Führung wieder herstellt und den Zentralschweizern so doch noch den Sieg sichert.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Thun – Lausanne 0:0

Thun steht nach der 2:7-Klatsche gegen Sion wieder besser in der Abwehr und ist darauf bedacht, für einmal keinen frühen Gegentreffer zu kassieren. Tatsächlich schaffen es die Berner Oberländer zum ersten Mal seit Beginn der Rückrunde wieder ohne Gegentreffer in die Pause.

Kurz nach der Pause macht sich das Team von Marc Schneider die ganze Arbeit beinahe zunichte. Hediger geht im eigenen Strafraum gegen Rapp zu resolut zu Werke, und verursacht einen Strafstoss. Doch Guillaume Faivre kann den Schuss von Benjamin Kololli via Pfosten abwehren.

Und so avanciert der Thuner Keeper zum Matchwinner. Weil seine Vorderleute auch kaum einen Fuss vor den anderen bringen, hält er zwar nicht den Sieg, aber immerhin ein Unentschieden fest.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Thun - Lausanne-Sport 0:0

5586 Zuschauer. - SR Klossner.

Thun: Faivre; Joss (15. Ferreira), Lauper, Sutter, Facchinetti; Karlen, Hediger, Costanzo; Tosetti, Sorgic (86. Hunziker), Spielmann (70. Da Silva).

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat, Gétaz; Kololli, Schmid (70. Zeqiri), Pasche, Geissmann; Zidane (84. Margiotta); Rapp.

Bemerkungen: Thun ohne Alessandrini, Bürgy, Bigler, Gelmi, Glarner, Nikolic, Rodrigues, Schwizer (alle verletzt) und Kablan (gesperrt), Lausanne-Sport ohne Manière und Dominguez (beide verletzt). 2. Flanke von Tosetti auf die Latte. 49. Faivre lenkt Foulpenalty von Kololli an den Pfosten.

Verwarnungen: 30. Spielmann (Reklamieren). 54. Zidane (Ballwegschlagen). 57. Rochat (Foul). 66. Lauper (Foul). 67. Gétaz (Foul). 69. Costanzo (Foul). 76. Karlen (Foul).

Lugano - Luzern 1:2 (0:1)

2791 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 41. Schürpf (Grether) 0:1. 72. Carlinhos (Gerndt) 1:1. 76. Schürpf (Demhasaj) 1:2.

Lugano: Kiassumbua; Krasniqi, Rouiller, Golemic, Daprelà; Sabbatini, Piccinocchi (80. Crnigoj), Vecsei (88. Ledesma); Mariani (63. Gerndt), Janko, Carlinhos.

Luzern: Omlin; Grether, Cirkovic, Schulz, Sidler; Voca, Kryeziu; Schneuwly, Gvilia (78. Rodriguez), Schürpf (78. Custodio); Juric (70. Demhasaj).

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Guidotti und Manicone (alle verletzt). Luzern ohne Knezevic (gesperrt), Schwegler, Lustenberger, Lucas (alle verletzt) und Schmid (rekonvaleszent). 76. Pfostenschuss Demhasaj (unmittelbar vor dem 1:2). 93. Gelb-rote Karte gegen Krasniqi (Foul).

Verwarnungen: 25. Schürpf (Schwalbe), 45. Krasniqi (Foul), 75. Sidler (Foul).

Basel - Sion 1:0 (0:0)

24'717 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 69. Ajeti (Stocker) 1:0.

Basel: Vaclik; Suchy, Frei, Lacroix; Lang, Xhaka, Zuffi, Riveros; Stocker (95. Campo), Elyounoussi (58. Bua); Ajeti.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart, Neitzke, Lenjani; Toma (77. Uçan), Kouassi; Kasami (67. Schneuwly), Adryan, Carlitos (83. Mboyo); Cunha.

Bemerkungen: Basel ohne Oberlin, Serey Die (beide gesperrt), Balanta, Callà und Petretta (alle verletzt). Sion ohne Kukeli, Angha, Mitrjuschkin, Zock, Berchtold (alle verletzt), Zverotic, Constant, Mveng, Dimarco und Pinga (alle nicht im Aufgebot). Spiel nach einer Viertelstunde wegen Abbrennens von Knallkörpern für vier Minuten unterbrochen; acht Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit nach auch wegen Pflege von Fickentscher.

Verwarnungen: 45. Ajeti (Foul), 79. Cunha (Foul), 87. Lacroix (Foul). (abu/sda)

