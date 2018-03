Sport

Der FC Basel gibt auch in Lausanne Punkte ab und bleibt 16 Punkte hinter YB



Super League, 23. Runde Lausanne – Basel 1:1 (0:0)

«Wir haben die drei Punkte nicht verdient» – der FC Basel in Lausanne nur mit Remis

Der FC Basel kassiert in Lausanne den nächsten Dämpfer im Kampf um den Meistertitel. Simone Rapp rettet den Waadtländern kurz vor Schluss das 1:1.

Lausanne – Basel 1:1

Der FC Basel hat in Lausanne von Beginn weg deutlich mehr Spielanteile. Dennoch ist das Spiel was die Chancen betrifft ziemlich ausgeglichen. Beide Teams leisten sich immer wieder Fehler und lassen den Gegner so zu Chancen kommen. Im Abschluss sind allerdings weder Lausanne noch der FCB zwingend.

So entsteht die beste Chance der ersten Halbzeit durch eine Standardsituation. In der 37. Minute haut Benjamin Kololli den Ball aus rund 30 Metern nur an die Latte. In der 54. Minute zappelt der Ball erstmals im Netz, doch der Treffer von Ajeti wird wegen Abseits nicht gegeben.

«Wir wollten unbedingt in Führung gehen. Nach dem 1:0 haben wir gedacht, es geht nun von alleine. Am Ende haben wir zu wenig gemacht für den Sieg und darum auch die drei Punkte nicht verdient. Es ist sehr bitter, die Sätze nach dem Spiel können wir langsam auswendig abspulen. Wir müssen uns die Siege mehr erkämpfen als in den letzten Jahren.»

Der FCB kommt beim schlechtesten Team der Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus - und das verdient. Das sagt alles, was man wissen muss, über die rotblaue Verfassung... #rotblaulive — Céline Feller (@celfeller) March 14, 2018

Sechs Minuten geht der FCB dann dennoch in Führung. Ajeti wird im Strafraum gestoppt, doch Lang staubt ab und so trifft der FCB zum ersten Mal seit über 200 Minuten wieder. Doch Lausanne reagiert vehement auf den Gegentreffer. Die Waadtländer erarbeiten sich regelmässig grosse Chancen und werden kurz vor Schluss dafür belohnt: Simone Rapp gleicht das Spiel für Lausanne in der 90. Minute aus und stiehlt den Baslern damit zwei Punkte.

«Ich war noch nicht bei der Mannschaft, ich musste mich zuerst selbst abregen. Der Gegentreffer war total unnötig. Das war nicht clever gespielt von uns.»

Die Tabelle

Das Telegramm

Lausanne-Sport - Basel 1:1 (0:0)

3159 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 60. Lang (Ajeti) 0:1. 89. Rapp (Margiotta) 1:1.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat; Kololli, Geissmann (78. Zeqiri), Pasche, Schmid (81. Zarate), Gétaz (72. Margiotta); Zidane; Rapp.

Basel: Vaclik; Lang, Lacroix, Frei, Riveros; Xhaka, Zuffi; Campo (74. Serey Die), Oberlin (61. Stocker), Elyounoussi; Ajeti.

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Manière, Zarate und Dominguez (alle verletzt), Basel ohne Suchy (gesperrt) sowie Petretta, Balanta und Callà (alle verletzt). 38. Freistoss von Kololli an die Latte. 64. Lattenschuss von Gétaz.

Verwarnungen: 16. Schmid (Foul). 40. Oberlin (Foul). 76. Monteiro (Foul). 84. Zidane (Foul). 88. Stocker (Foul). 92. Serey Die (Reklamieren). (abu/sda)

