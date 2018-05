YB bodigt Sion nur dank eines Eigentors – Luzern marschiert Richtung Europa League

YB jagt Basels Rückrunden-Rekord

Die Young Boys haben den Meistertitel vor allem dank einer beinahe makellosen Leistung in der Rückrunde – 13 Siege und 2 Remis in bislang 15 Partien – erspielt. Allein schon die 41 Punkte aus den 15 Spielen bedeuten einen einsamen Rekord seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/04. Der FC Basel brachte es zweimal auf 37 Punkte (2010 und 2016).



Das höchste Punktetotal in einer Rückrunde holte Basel mit 46 Punkten ebenfalls im Frühling 2010 heraus. Die Berner könnten demnach mit zwei Siegen in den drei ausstehenden Spielen die Rekordhalter ablösen. YB spielt noch in Basel, daheim gegen Lugano und bei den Grasshoppers. (sda)