Thun gelingt Befreiungsschlag gegen GC – Spektakel zwischen St.Gallen und Basel



Super League, 33. Runde St.Gallen – Basel 2:4 (1:1) Thun – Grasshoppers 2:1 (0:0) Zürich – Lausanne 1:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Thun gelingt Befreiungsschlag gegen GC – Spektakel zwischen St.Gallen und Basel

Lausanne und Sion werden den Absteiger aus der Super League wohl unter sich ausmachen. Nach dem 0:1 der Walliser am Samstag gegen YB holten die Waadtländer am Sonntag gegen Zürich nur ein 1:1.

St.Gallen – Basel 2:4

Der FC St.Gallen bleibt unter Interimstrainer Boro Kuzmanovic ohne Punkte. Trotz guter Leistung gibt es gegen Basel eine 2:4-Niederlage.

Die Ostschweizer dürfen als erste jubeln. Roman Buess bringt die Hausherren nach nur acht Minuten in Führung. Tranquillo Barnetta spielt dabei einen perfekten Pass hinter die Abwehr. Doch kurz vor der Pause gelingt dem FCB der Ausgleich. Zuffi steht nach 43 Minuten goldrichtig und schiebt die Heriengabe von Elyounoussi ein zum 1:1.

Der Norweger avanciert nach der Pause selbst zum Torschützen. Zuerst lässt Campo Barnetta stehen, dann umkurvt auch Elyounoussi noch einen Gegner und trifft zum 2:1 für die Gäste. Sigurjonsson hat aber etwas gegen eine Niederlage und haut den Ball aus rund 30 Metern zum 2:2. Trotz dem Ausrufezeichen des Isländers kann der FCSG eine Pleite nicht verhindern. Campo trifft in der 71. Minute zum 2:3 und Ajeti sorgt in der 88. Minute für das 2:4-Schlussresultat.

Bild: KEYSTONE

Thun – Grasshoppers 2:1

Der FC Thun feiert im Abstiegskampf eine enorm wichtigen Sieg. Gegen den Grasshopper Club ist ausgerechnet ein ehemaliger Hopper der Mann, der den Unterschied macht.

Im Berner Oberland entwickelt sich ein munteres Spiel. Zwischen Thun und den Grasshoppers geht es hin und her, wobei die Hausherren eher die besseren Möglichkeiten haben. Letztendlich fehlt aber beiden Mannschaften die Qualität um in den ersten 45 Minuten zu reüssieren.

In der zweiten Halbzeit geht es dann plötzlich schnell. In der 49. Minute tanzt Djuricin die Thuner Abwehr auf und markiert den Führungstreffer für die Gäste. Doch Thun vermag ausgerechnet in der Person von Ex-Hopper Nicolas Hunziker zu reagieren. Der Flügel trifft in der Schlussviertelstunde zwei Mal per Kopf. Beide Male sieht die GC-Abwehr ganz schlecht aus.

Bild: KEYSTONE

Zürich – Lausanne 1:1

Lausanne-Sport kann die rote Laterne nicht an Sion abgeben. Doch mit einem Punktgewinn gegen den FCZ rücken sie den Wallisern wieder etwas näher.

Lausanne kämpft mit Herzblut gegen den Abstieg. Die Waadtländer nehmen jeden Zweikampf an und gewinnen diese auch mehrheitlich. Doch insgesamt sind die Hausherren aus Zürich gefährlicher. Die beste Chance der ersten Halbzeit hat Antonio Marchesano in der zwölften Minute. Er trifft dort aber nur die Latte.

Auch im zweiten Durchgang ist ein Unterschied sichtbar. Enzo Zidane leitet mit einem Ballverlust den Lausanner Rückstand ein. Am Ende steht der sich in Hochform befindende Michael Frey am richtigen Ort und schiesst die Zürcher in Führung. Doch Westschweizer geben nicht auf und Monteiro belohnt die Schlussoffensive mit dem 1:1 ausgleich in der 88. Minute.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

Thun - Grasshoppers 2:1 (0:0)

6553 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 49. Djuricin (Kodro) 0:1. 73. Hunziker (Sorgic) 1:1. 77. Hunziker (Corner Tosetti) 2:1.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Facchinetti; Hediger, Lauper, Karlen; Tosetti (93. Schwizer), Sorgic (89. Huser), Spielmann (65. Hunziker).

Grasshoppers: Lindner; Lika, Bergström, Rhyner, Doumbia; Sainsbury, Pusic (79. Taipi); Jeffrén, Bajrami (84. Sukacev), Kodro; Djuricin (59. Andersen).

Bemerkungen: Thun ohne Nikolic, Bürgy, Costanzo, Kablan, Ferreira und Alessandrini, Grasshoppers ohne Basic und Lavanchy (alle verletzt).

Verwarnungen: 30. Sainsbury (Foul). 41. Djuricin (Foul/im nächsten Spiel gesperrt).

St. Gallen - Basel 2:4 (1:1)

15'594 Zuschauer. - SR San.

Tore: 8. Buess (Barnetta) 1:0. 43. Zuffi (Elyounoussi) 1:1. 57. Elyounoussi (Campo) 1:2. 61. Sigurjonsson (Musavu-King) 2:2. 70. Campo (Elyounoussi) 2:3. 87. Ajeti (Elyounoussi) 2:4.

St. Gallen: Stojanovic; Barnetta (75. Tschernegg), Hefti, Musavu-King, Wittwer; Wiss (69. Aleksic); Toko, Sigurjonsson; Tafer (80. Itten), Buess, Aratore.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Petretta; Serey Die (83. Riveros), Zuffi; Stocker, Campo, Elyounoussi (89. Bua); Van Wolfswinkel (73. Albian Ajeti).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kukuruzovic, Van der Werff, Adonis Ajeti, Lüchinger, Muheim, Koch (alle verletzt), Gasser und Vanin (nicht im Aufgebot), Basel ohne Xhaka, Vailati, Salvi (alle verletzt), Lacroix und Callà (nicht im Aufgebot). 51. Pfostenschuss Campo.

Verwarnungen: 30. Serey Die (Foul). 66. Elyounoussi (Foul). 74. Wittwer (Foul). 76. Toko (Foul).

Zürich - Lausanne-Sport 1:1 (0:0)

8488 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 53. Frey (Rüegg) 1:0. 88. Monteiro (Margiotta) 1:1.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nef (18. Kryeziu), Brunner, Pa Modou; Domgjoni, Palsson; Winter, Marchesano (79. Dwamena), Rodriguez (89. Aliu); Frey.

Lausanne-Sport: Castella; Marin (76. Asllani), Loosli, Monteiro, Gétaz; Geissmann, Cabral, Fransson (84. Escorza); Zidane (65. Zeqiri); Margiotta, Kololli.

Bemerkungen: Zürich ohne Alesevic, Bangura, Kempter, Maouche, Schättin, Schönbächler (alle verletzt) und Thelander (gesperrt), Lausanne-Sport ohne Dominguez, Manière, Rapp und Rochat (alle verletzt). Super-League-Debüt von Tiago Escorza (20). 12. Lattenschuss von Marchesano. 77. Kopfball von Monteiro an die Latte. 82. Gelb-Rote Karte gegen Pa Modou (Foul). 87. Lattenschuss von Margiotta.

Verwarnungen: 32. Geissmann. 45. Kololli (im nächsten Spiel gesperrt). 55. Rodriguez (im nächsten Spiel gesperrt). 57. Pa Modou (alle wegen Fouls). (abu/sda)

