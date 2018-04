Sport

Super League

Super League: Basel schlägt den FC Zürich im Nachtragspiel verdient 3:0



Super League, Nachtragespiel der 25. Runde Basel – Zürich 3:0 (1:0)

Diesmal hat nicht der Strom, dafür der FCZ einen Totalausfall – Basel gewinnt Nachholspiel

Der FC Basel nutzt einen weiteren Klassiker gegen den FCZ um Selbstvertrauen aufzubauen. Das Nachtragsspiel der 24. Runde gewinnt Basel klar mit 3:0.

Basel – Zürich 3:0

- Am 3. März musste die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich wegen eines Stromausfalls auf heute verschoben werden. Der Strom lief heute ebenso einwandfrei wie der Motor des (noch) amtierenden Meisters. Einen Ausfall hatte dafür der FC Zürich zu beklagen. Das Team von Ludovic Magnin enttäuschte wie schon am Wochenende beim 1:1 gegen die kriselnden Grasshoppers.

- In der 1. Halbzeit konnte auch der FC Basel noch nicht vollends überzeugen, ging mit der ersten Chance der Partie aber gleich in Führung. Der 20-Jährige Blas Riveros hämmerte den Ball mangels Alternativen aus spitzem Winkel mit voller Kraft aufs Tor und erwischte FCZ-Goalie Yanick Brecher damit zwischen den Beinen. Das 2:0 ging auf das Konto des zuletzt viel gescholtenen Valentin Stockers, der das Jubeln schon fast verlernt hatte. Seinen letzten Treffer erzielte der Rückkehrer vor über einem Jahr in der Bundesliga gegen Augsburg.

- Der FC Zürich blieb auch in der Schlussphase ein perfekter Aufbaugegner. Ricky van Wolfswinkel erzielte mit dem 3:0 sein erstes Tor seit dem 9. September. Der Holländer fiel wegen eines Mittelfussbruches im Winter lange aus und wartete seither auf einen Torerfolg. Der FC Basel ist dank dem Sieg bis auf 13 Punkte an die Young Boys herangerückt und kann damit die Berner Meisterfeier zumindest noch um die eine oder andere Woche verzögern.

Die Tabelle

Die Telegramme

Basel - Zürich 3:0 (1:0)

27'137 Zuschauer. - SR Klossner. -

Tore: 16. Riveros (Ajeti) 1:0. 71. Stocker 2:0. 84. van Wolfswinkel (Campo) 3:0.

Basel: Vaclik; Lang, Frei, Lacroix, Riveros; Xhaka (81. Serey Die), Zuffi; Stocker (90. Petretta), Campo, Bua; Ajeti (81. van Wolfswinkel).

Zürich: Brecher; Rüegg, Brunner, Nef, Pa Modou; Schönbächler (65. Rodriguez), Domgjoni (76. Marchesano), Palsson, Schättin (80. Odey); Frey, Dwamena.

Bemerkungen: Basel ohne Suchy (gesperrt), Balanta (verletzt) und Elyounoussi (Rückenverletzung beim Einlaufen). Ajeti verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Winter (gesperrt), Alesevic, Bangura, Rexhepi, Sarr (alle verletzt), Thelander, Kempter und Maouche (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 61. Nef (Foul), 67. Xhaka (Foul), 69. Frei (Foul), 73. Schättin (Foul), 79. Campo (Foul), 92. Petretta (Foul). (sda)

