Das bedeutet Rafael Nadals Forfait in Acapulco im Kampf um die Weltnummer 1



Bild: EPA/EFE

Was Nadals Forfait in Acapulco für den Nummer-1-Kampf mit Federer bedeutet

Rafael Nadal kann wegen Schmerzen in der rechten Hüfte nicht am ATP-Turnier in Acapulco teilnehmen. Es ist dieselbe Verletzung, die ihn schon zur Aufgabe am Australian Open zwang. Damit wächst Roger Federers Vorsprung in der Weltrangliste weiter an.

Eigentlich wollte Rafael Nadal beim ATP-500-Turnier in Acapulco nach einem Monat Pause wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Doch die spanische Weltnummer 2 musste für seine Auftaktpartie gegen Landsmann Feliciano Lopez Forfait erklären.

«Gestern im letzten Training mit Adrian Mannarino verspürte ich einen Schmerz in der rechten Hüfte», erklärte Nadal. «Ich ging ins Spital und liess mich untersuchen. Nach einem MRI war klar, dass da wieder etwas Flüssigkeit war.» Es handle sich um die gleiche Verletzung, die ihn im Australian-Open-Viertelfinal zur Aufgabe gegen Marin Cilic zwang.

«Es scheint weniger schlimm als in Australien. Doch die Ärzte haben mir geraten, nicht zu spielen. Es bestehe das Risiko, dass sich die Verletzung verschlimmere», so der 16-fache Grand-Slam-Sieger Nadal nach seinem Forfait.

Acapulco ist bereits das fünfte Turnier in Folge, zu dem Rafael Nadal nicht antreten kann oder während dem er verletzungsbedingt absagen muss:

Masters 1000 in Paris: Forfait vor dem Viertelfinal

Forfait vor dem Viertelfinal ATP Finals in London: Forfait vor dem zweiten Gruppenspiel

Forfait vor dem zweiten Gruppenspiel ATP 500 in Brisbane: Forfait vor der 1. Runde

Forfait vor der 1. Runde Australian Open: Aufgabe im Viertelfinal

Aufgabe im Viertelfinal ATP 500 in Acapulco: Forfait vor der 1. Runde

Die neuerliche Verletzung ist für Nadal auch ein herber Rückschlag im Kampf um die Nummer-1-Position mit Roger Federer. Mit einem Sieg beim Hartplatzturnier an der mexikanischen Pazifikküste hätte der letztjährige Finalist den Rückstand auf Federer in der Weltrangliste von 345 auf 100 Punkte verkürzen können. Stattdessen droht ihm die nächste längere Pause und der Rückstand auf die Spitzenposition wächst auf 600 Zähler an.

Bild: AP/AP

Ob Nadal beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells in der kommenden Woche antreten könne, weiss er momentan noch nicht. «Ich werde alles geben, mich so schnell wie möglich zu erholen. Mein Ziel ist es, dabei zu sein. Aber ich kann jetzt unmöglich sagen, ob das klappen wird.

Selbst wenn Nadal absagen muss, wären seine Chancen, wieder die Nummer 1 zu werden, aber durchaus intakt. Federer muss in der kalifornischen Wüste wegen seines Triumphs im Vorjahr 1000 Punkte verteidigen, Nadal nur 90. Der Schweizer, der gestern zum fünften Mal zum Weltsportler des Jahres gekürt wurde, müsste bei einer Absage seines Rivalen also mindestens den Halbfinal erreichen, um sicher auf dem Tennisthron zu bleiben.

Szenarien bei einem Nadal-Forfait in IW: grafik: watson

Bleibt Federer nach Indian Wells die Nummer 1, steigen seine Chancen, längerfristig ganz oben zu bleiben. Beim Masters-1000-Turnier in Miami muss Federer zwar wieder 1000 Punkte verteidigen, Nadal für seine Finalteilnahme im Vorjahr aber auch deren 600.

In der darauf folgenden Sandsaison wird es der Spanier dann schwer haben, Punkte auf Federer gutzumachen. Während der Schweizer im letzten Jahr kein einziges Turnier auf Sand bestritt, sammelte Nadal auf seiner bevorzugten Unterlage 4680 von 5500 möglichen Punkten.

Federer hat noch nicht entschieden, ob er die Sandsaison auch in diesem Jahr komplett auslassen wird. Nach Indian Wells wolle er einen Entscheid fällen. Gut möglich, dass dieser auch davon abhängt, wie es im Nummer-1-Rennen mit Nadal gerade steht.

