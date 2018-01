Sport

Tennis

Australian Open, Tagesticker 24.1.: ua. mit Chung, Kerber, Federer, Halep



Australian Open, Viertelfinals MÄNNER:

Sandgren – Chung 4:6,6:7,3:6

Berdych – Federer 6:7,3:6,4:6 FRAUEN:

Kerber – Keys 6:1,6:2

Halep – Pliskova 6:3, 6:2



Bild: AP/AP

Auch ein Evakuierungsalarm kann Chung nicht stoppen – Halep deklassiert Pliskova

Chung Hyeon (ATP 58) heisst der Halbfinal-Gegner von Roger Federer am Australian Open in Melbourne.

Der 21-jährige Südkoreaner schlug im Duell der Aussenseiter den Amerikaner Tennys Sandgren (ATP 97) in knapp zweieinhalb Stunden 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Für Chung, der in den Runden zuvor Alexander Zverev und Novak Djokovic ausgeschaltet hat, ist es die erste Halbfinal-Qualifikation an einem Grand-Slam-Turnier.

Kerber gewinnt weiter

In nur 51 Minuten bezwang Angelique Kerber die US-Open-Finalistin Madison Keys 6:1, 6:2 und qualifizierte sich damit zum fünften Mal für einen Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. 2016 gewann die 30-jährige Deutsche das Australian Open und das US Open. «Ich bin froh, dass es nicht so lange gedauert hat», sagte Kerber, deren Partie bereits kurz nach Mittag zu Ende war. «So habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich auf den Halbfinal vorzubereiten.»

Bild: AP/AP

Dank ihrem 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt Kerber wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück. «Damit beschäftige ich mich im Moment aber ehrlich gesagt nicht.» Die ehemalige Nummer 1 war 2017 nach dem Ausscheiden in der 1. Runde in Melbourne und ihrem sportlichen Krisenjahr aus den Top 20 des Rankings gefallen.

Haleps bestes Spiel

Im Kampf um den Einzug in den Final trifft Kerber am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep. Die Rumänin lag gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6) 0:3 zurück, ehe sie das Zepter in die Hand nahm und neun Games in Serie verbuchte. Nach 71 Minuten war ihr 6:3, 6:2-Sieg perfekt.

Bild: AP/AP

«Es war mein bestes Spiel in diesem Turnier», sagte Halep, die noch keinen Grand-Slam-Sieg auf ihrem Konto hat. Nachdem sie in der 3. Runde gegen Lauren Davies in einem Marathon-Match Matchbälle abzuwehren hatte, hat sie nun den Tritt gefunden und qualifizierte sich in Melbourne erstmals für die Halbfinals. «Gegen Kerber erwarte ich meinen zweiten Marathon in diesem Turnier», so Halep. In den Direktbegegnungen zwischen ihr und Kerber steht es 4:4.

Ticker: Tagesticker 24.01.2018 Australian Open

Die besten Bilder des Australian Open 2018

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo