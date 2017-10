Sport

Basel: Federer cruist beim Heimspiel gegen Tiafoe locker in die nächste Runde



Swiss Indoors Basel, 1. Runde Federer – Tiafoe 6:1,6:3 Cilic – F.Mayer 6:3, w.o. David Goffin – Gojowczyk 6:2,7:5 Sock – Pospisil 3:6,7:6,7:5 L.Mayer – M.Zverev 7:5,7:5 Paire – Johnson 6:3,7:6

Bild: KEYSTONE

Federer cruist beim Heimspiel locker in die nächste Runde

Roger Federer steht an den Swiss Indoors in der zweiten Runde. Dem talentierten Amerikaner Frances Tiafoe lässt der «Maestro» in zwei Sätzen keine Chance.

In 61 Minuten ist Roger Federer seinem Gegner hoch überlegen. Beim 6:1, 6:3 gegen Frances Tiafoe muss der Schweizer dem 19-jährigen Amerikaner keine einzige Breakchance gewähren.

«Es hat Spass gemacht», resümierte Federer im Platz-Interview. Noch an den US Open hatte er gegen Tiafoe fünf Sätze benötigt, um weiterzukommen. Doch heute musste Tiafoe, der noch nicht geboren war, als Federer 1997 erstmals an seinem Heimturnier die Qualifikation bestritten hatte, schnell erkennen, dass vor allem Federer mehr Energie verspürte als damals in New York. Die Weltnummer 2 präsentierte sich gut erholt von ihrem Triumph vor neun Tagen in Schanghai.

Federer war von A bis Z der Chef auf dem Court. «Ich war selber überrascht, dass es gleich von allem Anfang so gut gepasst hat. Hoffentlich kann ich dieses Niveau halten im Verlauf des Turniers.»

Federer trifft nun übermorgen auf den gross gewachsenen Franzosen Benoit Paire. Alle vier bisherigen Duelle gingen an den «Maestro», 2012 in Basel setzte sich Federer klar in zwei Sätzen durch. (ram)

