Sport

Transferticker

Verpasse im Fussball-Transferticker keinen Wechsel und kein heisses Gerücht!



Junuzovic zurück in der Heimat +++ Robben und Rafinha verlängern

Sportredaktion Sportredaktion Folge mirEntfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Junuzovic von Bremen zu Salzburg Bild: EPA/EPA

Der österreichische Internationale Zlatko Junuzovic wechselt von Werder Bremen zum österreichischen Meister RB Salzburg. Der 30-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und erhält einen Dreijahresvertrag beim Halbfinalisten der Europa League. (ram/sda/dpa)

Borussia Dortmund soll an Uniteds Martial interessiert sein Bild: Bongarts

Bayern München verlängert mit Arjen Robben und Rafinha 💪 Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Sowohl @ArjenRobben als auch @R13_official spielen in unseren Planungen für die kommende Saison eine wichtige Rolle." @Brazzo #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/53Y3spQn5L — FC Bayern München (@FCBayern) 11. Mai 2018

Nach Franck Ribéry (35) verlängert auch Arjen Robben (34) seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Bayern München um ein Jahr bis Ende Juni 2019. Die beiden Flügelspieler prägten in den vergangenen neun Jahren das Spiel des FC Bayern wesentlich. Den Münchnern ebenfalls ein weiteres Jahr erhalten bleiben wird der 32-jährige Aussenverteidiger Rafinha. (sda)

FCB holt griechisches Verteidiger-Talent Der erste Transfer für die neue Saison ist perfekt! Herzlich willkommen beim FCB, Konstantinos "Kostas" Dimitriou! 👋 #SaliKostas

👉 Alle Infos zu unserem neuen Innenverteidiger auf https://t.co/mcp14DTD6m !#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/ZAPUU9Lv98 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 11. Mai 2018

Der FC Basel verpflichtet auf die Saison 2018/2019 hin den griechischen Innenverteidiger Konstatinos Dimitriou. Der 18-Jährige wechselt vom griechischen Spitzenclub PAOK Saloniki zum FCB und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2022.

Dimitriou wurde in der Juniorenabteilung von PAOK ausgebildet und stiess im letzten Sommer ins Kader der ersten Mannschaft. Der 1,86-Meter-Mann spielt aktuell in der griechischen U20-Nationalmannschaft, wo er zu bisher zwei Einsätzen kam. In Absprache mit seinem bisherigen Klub wird Dimitriou ab sofort in das FCB-Training einsteigen. (pre)

Nächster Rekord-Transfer bahnt sich an Bild: EPA/EPA

Echt jetzt? Wie die französische Zeitung «Liberation» berichtet, wird derzeit hinter den Kulissen am Transfer von Neymar zu Real Madrid gebastelt. Neymars Vater soll demnach mit dem Spielerberater Pini Zahavi aufgenommen. Der 74-Jährige war bereits beim Neymar-Deal vom FC Barcelona zu Paris St-Germain beteiligt. Damals kostete Neymar 222 Millionen Euro, jetzt ist gar von 260 Millionen die Rede.

Beim PSG sei Neymar durch sein extravagantes Verhalten mit Extra-Wünschen unbeliebt, wird in Frankreich immer wieder berichtet. Kommt also im Sommer der nächste historische Transfer-Rekord? Es sieht alles nach einem vorzeitigen Neymar-Abschied aus Paris aus. (pre)

Lewandowski-Wechsel zu Real geplatzt Bild: EPA/EFE

Der Wechsel von Robert Lewandowski zu Real Madrid ist offenbar gescheitert. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben die Madrilenen die Verhandlungen mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi abgebrochen. Der polnische Stürmer von Bayern München hatte den Israeli eigens bis zum Ende der Transferfrist im Sommer für den Deal engagiert. Zuvor hatte bereits Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verkündet, Lewandowski werde auch in der kommenden Saison in München spielen. (pre)

Muss Suarez wegen Griezmann gehen? Bild: AP/AP

Der FC Barcelona wird seit einigen Tagen intensiv mit Atlético Madrid-Torjäger Antoine Griezmann in Verbindung gebracht. Für den Fall seiner Verpflichtung könnten die Katalanen einen Teil ihrer Super-Offensive abgeben. Laut einem Bericht von «Catalunya Radio» handelt es sich dabei um Luis Suarez.

In der aktuellen Saison erzielte Suarez in 49 Pflichtspielen 30 Tore und 16 Assists. Der aktuelle Vertrag des 31-jährigen Uruguayers läuft noch bis 2021. Sein Marktwert wird auf knapp 90 Millionen Euro geschätzt. (pre)

Rooney vor Wechsel nach Washington Bild: EPA

Nach nur einer Saison bei seinem Jugendklub Everton zieht Wayne Rooney wohl schon weiter. Gemäss BBC und Sky Sports sind sich der Stürmer und der MLS-Klub D.C. United über einen Transfer einig. Er soll Mitte Juli verkündet werden, wenn in der amerikanischen Liga das Transferfenster geöffnet wird. Die Franchise aus Washington überweist für den 32-jährigen Rooney angeblich 17 Millionen Franken nach England. (ram)

Atlético wütend wegen Griezmann-Werben von Barça Bild: EPA/EFE

Atlético Madrid ist wütend auf Meister FC Barcelona. Grund ist deren Werben um Stürmerstar Antoine Griezmann. Atléticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín schrieb auf der Vereinshomepage: «Wir haben die Nase voll von Barcelonas Verhalten. Dass ein Präsident, ein Spieler und ein Vorstandsmitglied so über einen Spieler mit gültigem Vertrag reden, wie sie es getan haben, ist ein absoluter Mangel an Respekt gegenüber Atlético Madrid und seinen Fans.»

Unter anderem liess Luis Suarez den Wechsel in einem Radio-Interview bereits als definitiv wirken. Seitens der Madrilenen sei Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu sogar persönlich gesagt worden, dass Atlético nicht über einen Verkauf des Franzosen, der bisher 27 Saisontore schoss, nachdenke. (zap)

Balotelli zurück in die Serie A? Bild: EPA/EPA

Mario Balotellis Vertrag in Nizza läuft zum Ende der Saison aus. Damit ist der Stürmer, der unter Lucien Favre wieder zu alter Stärke gefunden hat, ablösefrei zu haben und dürfte dementsprechend begehrt sein. Der Italiener, der in 36 Spielen in dieser Saison 24 Tore erzielte, wird gemäss dem italienischen TV-Sender «Mediaset Premium» von der AS Roma umworben. Im Gespräch sind allerdings auch Napoli und Juventus. (zap)

Roter Stern Belgrad an Kuzmanovic interessiert Bild: EPA/EFE

Die Rückkehr 2015 zum FC Basel war ein grosses Missverständnis: Zdravko Kuzmanovic blieb trotz Fünf-Jahres-Vertrag nur ein halbes Jahr. Danach wurde er verliehen, nach Udine und nach Malaga. Im Sommer endet jene Leihe, doch ob der 51-fache serbische Nationalspieler zum FCB zurückkehrt, scheint fraglich. Aus Serbien ist zu vernehmen, dass der Traditionsklub Roter Stern Belgrad Kuzmanovic ausleihen will. (ram)

Atlético offenbar mit Cavani einig Bild: AP/AP

Atlético Madrid bereitet sich offenbar auf den Abgang von Antoine Griezmann vor und sollen auf der Suche nach Ersatz bereits fündig geworden sein. Wie «El Mundo Deportivo» berichtet, haben sich die «Colchoneros» mit PSG-Torjäger Edinson Cavani auf einen Transfer geeinigt.

Der Uruguayer, der in dieser Saison vor allem durch seinen Zoff mit Teamkollege Neymar in die Schlagzeilen geraten war, soll bereit sein, Abstriche bei seinem Jahresgehalt zu machen, im Gegenzug dafür einen mehrjährigen Vertrag erhalten. Die Ablösesumme würde rund 60 Millionen Euro betragen. (pre)

Martial-Pulisic-Deal zwischen ManUnited und Dortmund? Bild: AP

Manchester United möchte gerne den jungen Amerikaner Christian Pulisic verpflichten und gleichzeitig sucht es nach einem Abnehmer für Anthony Martial. Kommt es deshalb zu einem Deal mit Borussia Dortmund? Nach «Mirror»-Angaben soll Martial inklusive eines gefüllten Geldkoffers zum BVB wechseln, Pulisic den umgekehrten Weg nach England antreten. (ram)

Rooney in die USA? Bild: EPA

Verlässt Wayne Rooney Europa und heuert in der MLS an? Laut der «Washington Post» verhandle der 32-jährige Everton-Stürmer mit D.C. United. Eine mit den Verhandlungen vertraute Person sprach gegenüber der renommierten Zeitung von einer 50-prozentigen Chance, dass es zum Transfer kommt. (ram)

Wird Kalulu der neue Assalé? Bild: EPA

YB bereitet sich auf den möglichen Abgang von Stürmer Roger Assalé vor. Gemäss dem «Blick» könnte Aldo Kalulu kommen. Der 22-Jährige gehört Olympique Lyon und ist derzeit an Zweitligist Sochaux ausgeliehen. (ram)

Auch Elyounoussi zum BVB? Bild: KEYSTONE

Wird nun eigentlich jeder Fussballer oder Trainer mit Schweizer Pass oder Schweiz-Bezug zu Borussia Dortmund geschrieben? Neuster möglicher Transfer: Mohamed Elyounoussi.

Der Norweger des FC Basel sagt in der Zeitung «Verdens Gang», es gebe grosses Interesse an seiner Person. «Ich denke, es könnte in diesem Sommer etwas geschehen. Aber ich bin sehr zufrieden in Basel und habe daher keine Eile.» Nebst Dortmund gelten auch Arsenal, Leicester, Southampton, Huddersfield und Wolfsburg als interessiert. Der FCB verlang angeblich eine Ablösesumme von 37 Millionen Franken. (ram)

Bayer holt Weiser Bild: AP/AP

Bayer Leverkusen gibt die Verpflichtung von Aussenverteidiger Mitchell Weiser von Hertha Berlin bekannt. Der deutsche Internationale kostet den Pillenklub 12 Millionen Euro Ablöse. Weiser unterschreibt bis 2023.

Wenn das mal nicht die Glückszahl von @mitch23elijah ist 🍀😍:



➡️ Unsere neue Nummer 2⃣3⃣

➡️ unterschrieb am 2⃣3⃣. April

➡️ bis 202⃣3⃣ bei #Bayer04! pic.twitter.com/YJDyk9TqQK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 8. Mai 2018

Lazios Mi-Sa zu Man United? Bild: EPA/ANSA

80 Millionen Euro will José Mourinho angeblich für ihn nach Rom überweisen: Für Lazios Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic. Der in Spanien geborene Serbe sei sich ebenfalls schon mit Manchester United einig, wie es sich die beiden Klubs sind, heisst es. (ram)

Leno sagt Napoli ab Bild: EPA

Wohin zieht es den umworbenen deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno? Sicher nicht in den Süden Italiens: Der 26-Jährige von Bayer Leverkusen hat Napoli abgesagt. «Ich kann bestätigen, dass es Verhandlungen mit Neapel gab, die haben wir abgebrochen. Neapel ist keine Option», wird Lenos Berater in der «Bild» zitiert. Am Goalie, der für die festgeschriebene Ablöse von 25 Millionen Euro gehen kann, sollen auch Arsenal und Atlético Madrid interessiert sein. (ram)

Ribéry verlängert bei den Bayern Proud to announce, I just signed a contract until 2019 with @FCBayern!



Let’s work hard to make this time another glorious chapter in the story of the best club in the world! ❤🙌🏼🙏🏼 #MiaSanMia #Ribéry2019 #fr7👑 pic.twitter.com/wTQ6adTEnK — Franck Ribéry (@FranckRibery) 7. Mai 2018

Favre soll einig sein mit Dortmund Bild: KEYSTONE

Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer von Fussball-Bundesligist Borussia Dortmund ist angeblich nur noch eine Frage von Tagen. Wie «Sky» berichtet, soll der BVB mit dem 60-jährigen Schweizer Einigkeit über einen Wechsel erzielt haben. Lediglich Modalitäten rund um seine Verpflichtung seien noch zu klären.

«Wir kommentieren keine Spekulationen», teilten die Schwarz-Gelben mit. Der einstige Mönchengladbacher Erfolgscoach steht noch bis 2019 beim französischen Erstligisten OGC Nizza unter Vertrag. (az)

Haidara der nächste Salzburger vor dem Sprung nach Leipzig Bild: AP

«Rangnick buhlt um Salzburgs Haidara», titelt der «Kicker». Oh, das werden bestimmt komplizierte Verhandlungen zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg … Der 20-jährige Amadou Haidara soll im Mittelfeld Naby Keita ersetzen, dessen Abgang zu Liverpool schon seit Längerem fix ist. (ram)

Lässt Mourinho Martial ziehen? Bild: AP/PA

Anthony Martial sehnt sich nach mehr Einsatzzeit. Weil er sie bei Manchester United nicht kriegt, will der Franzose offenbar weg. Nun soll Trainer José Mourinho eingewilligt haben, Martial im Sommer abzugeben. Laut «Tuttosport» ist Juventus Turin erster Kandidat für den Stürmer. (ram)

Schieber ist zu haben Bild: Bongarts

Nach vier Saisons verlässt Julian Schieber Ende Saison Hertha BSC. «Ich weiss nicht, welche Pläne Hertha mit mir hatte oder hat», sagte er dem «Kicker». «Aber ich habe mich entschieden, noch mal etwas Neues zu machen.» Der 29-jährige Stürmer hat nach eigenen Angaben Angebote eines Bundesligisten wie auch solche aus dem Ausland. (ram)

Klopps Interesse an Dembélé Bild: EPA/EFE

Für sehr viel Geld wechselte Ousmane Dembélé im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Barcelona. Nun könnte der 20-jährige Mittelfeldspieler bereits wieder wechseln und zwar nach Liverpool. «Ist er zu haben?», fragte Jürgen Klopp gemäss einem Bericht der «Sun», um hinterher zu schieben: «Dann bin ich interessiert.» (ram)

Lichtsteiner zum BVB? Bild: EPA

Dass Stephan Lichtsteiner Juventus Turin nach sieben Saisons im Sommer verlässt, ist definitiv. Wohin es den Captain der Schweizer Nati zieht, ist noch unklar. Gemäss dem «Blick» stehen die Bundesliga und die Premier League im Fokus, der heisseste Kandidat sei Borussia Dortmund.

Ausgeschlossen hat Lichtsteiner einen finanziell lukrativen Wechsel nach China: «Ich renne nicht dem Geld hinterher und brauche auch neben dem Platz Lebensqualität». Auch eine Rückkehr in die Schweiz ist kein Thema. (ram)

Schalke hinter Rudy her Bild: AP/dpa

Schalke 04 wird kommende Saison in der Champions League spielen. Nach den Abgängen von Leon Goretzka und Max Meyer muss dafür Verstärkung her. Laut der «Bild» soll Bayerns Sebastian Rudy nach Gelsenkirchen wechseln.

Der Haken: Rudy selber möchte zunächst abwarten, wie der neue Bayern-Trainer Niko Kovac mit ihm plant. Ausserdem ist der VfB Stuttgart stark an einer Rückkehr seines ehemaligen Juniors interessiert. (ram)

Lichtsteiner verlässt Juve

Seit 2011 spielt Stephan Lichtsteiner bei Juventus Turin. Nun hat der Captain der Schweizer Nati seinen Abgang auf Ende Saison verkündet. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen Bologna sagte der 34-Jährige gegenüber «Sky Sports»: «Meine Zukunft wird weit weg von Italien sein.»

Wohin Lichtsteiner wechseln wird, ist derzeit noch nicht bekannt. (cma)

FC Aarau mistet aus Bild: KEYSTONE

Der Challenge-League-Klub FC Aarau verzichtet darauf, fünf auslaufende Spielerverträge zu verlängern. Jene von Stürmer Alessandro Ciarocchi (30, Bild), den Verteidigern Pascal Thrier (33) und Juan Pablo Garat (35) sowie denjenigen von Mittelfeldspieler Gilles Yapi (36) und Offensivtalent Arxhend Cani (20). (ram)

Muntwiler weiter in Vaduz Bild: KEYSTONE

Captain Philipp Muntwiler (31) bleibt beim FC Vaduz. Muntwiler und der Challenge League Verein verlängerten den Vertrag bis zum Sommer 2020. Vor seinem Wechsel nach Liechtenstein im Jahr 2013 spielte Muntwiler als Profi für St.Gallen, Luzern und Wil. (ram/sda)

FCZ gibt Nef nochmals Vertrag Bild: KEYSTONE

Der FC Zürich und Alain Nef verlängern den Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Juni 2019. Der 36-jährige Innenverteidiger bestritt insgesamt 309 Pflichtspiele für den Super-League-Klub. Dabei erzielte er 20 Treffer. Nef war mit dem FCZ schon Meister (2006) und dreimal Cupsieger (2005, 2014, 2016). (ram/sda)

Gerrard neuer Trainer der Glasgow Rangers Bild: AP/AP

Der frühere englische Fussball-Nationalspieler Steven Gerrard (37) wird wie erwartet auf die nächste Saison hin Trainer der Glasgow Rangers. Der ehemalige Captain von Liverpool und der englischen Nationalmannschaft erhält einen Dreijahresvertrag.

Gerrards Assistent wird der Schotte Gary McAllister, der von 2000 bis 2002 gemeinsam mit Gerrard für Liverpool gespielt hat. Gerrard war von 1998 bis 2015 als Spieler für die Reds aktiv. Seit Januar 2017 arbeitete er im Verein als Trainer für verschiedene Nachwuchsmannschaften.

Gerrard folgt auf Graeme Murty, der erst seit Oktober im Amt war. Murty musste seinen Posten zwei Tage nach der höchsten Niederlage überhaupt in einem Ligaspiel gegen Celtic (0:5) räumen. Beim Erzrivalen ist mit Brendan Rodgers der frühere Trainer von Gerrard aus Liverpool-Zeiten tätig. (abu/sda)

Hitz ablösefrei von Augsburg zu Dortmund Bild: EPA/EPA

Nati-Goalie Marwin Hitz wechselt vom FC Augsburg zu Borussia Dortmund – das berichtet zumindest die deutsche «Bild». Bereits heute morgen wurde bekannt, dass Hitz nicht beim FC Augsburg bleibt.

«Marwin Hitz hat uns heute mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen wird», sagte Trainer Manuel Baum vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Samstag gegen Schalke. Der Vertrag des 30-jährigen Torhüters läuft aus, damit wechselt Hitz ablösefrei zu Borussia Dortmund. Dort soll Hitz hinter Roman Bürki die Nummer 2 werden und damit Roman Weidenfeller ersetzen.

Vielleicht hat das Schweizer Goalie-Duo bald auch einen Trainer aus der Schweiz an der Linie. Lucien Favre gilt als heisser Kandidat beim BVB. (zap/ram/sda/dpa)

Sulejmani verlängert bei den Young Boys

Der Serbe Miralem Sulejmani verlängerte den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit den Young Boys trotz zahlreicher anderer Angebote um zwei Jahre mit Option. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler trug in der laufenden Spielzeit mit elf Toren und acht Assists massgeblich zum ersten Meistertitel der Berner seit 1986 bei.

Sulejmani, der damit seine zehnte Trophäe gewann, stiess im Sommer 2015 von Benfica Lissabon zu YB. «Wir schätzen nicht nur seine ausserordentlichen Fähigkeiten auf dem Rasen, sondern auch die menschlichen Qualitäten», sagte Sportchef Christoph Spycher. (zap/sda)

ManUnited jagt Alex Sandro Bild: AP

Manchester United ist hinter dem 27-jährigen Brasilianer Alex Sandro her. Der Linksverteidiger von Juventus Turin soll bei den «Red Devils» Luke Shaw ersetzen. Laut den «Manchester Evening News» besitzt dieser Transfer Priorität, nachdem das Interesse von Uniteds Trainer José Mourinhos an Tottenhams Danny Rose erkaltet sei. (ram)

Schwegler bleibt in Hannover 💬 "Ich bekenne mich zu #H96 und kann für mich klar sagen: Ich will diesen Weg mit Hannover 96 weitergehen!" 🤗 Pirmin #Schwegler setzt ein Zeichen - Unser Mittelfeldmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert: 👉 https://t.co/TwLQXYlxBm! 💪 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/ZFymcvLyu0 — Hannover 96 (@Hannover96) 3. Mai 2018

Mancini soll Trainer von Italiens Nationalmannschaft werden Bild: AP/AP

Auf der Suche nach einem Trainer für die italienische Nationalmannschaft deutet sich offenbar eine Einigung zwischen Roberto Mancini und dem Verband FIGC an.

Der Wille, dass der 53-Jährige den Posten übernimmt, bestehe auf beiden Seiten, berichtete die «Gazzetta dello Sport» am Dienstag nach einem Treffen zwischen Mancini, dem Vize-Kommissar des FIGC, Alessandro Costacurta, und Teammanager Gabriele Oriali. Mancini steht derzeit bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag.

Seit Monaten sucht der Verband nach der gescheiterten Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 nach einem Nachfolger für Gian Piero Ventura. (zap/sda/dpa)

Xamax holt Goalie Minder von Winterthur Bild: KEYSTONE

Super-League-Aufsteiger Neuchâtel Xamax verpflichtet vom bisherigen Challenge-League-Konkurrenten Winterthur dessen Stammkeeper Matthias Minder (25).

Minder ist bei Xamax einer von drei Goalies, der für das Fanionteam der Neuenburger zum Einsatz kommen könnte. Dies neben den beiden Routiniers, dem bisherigen Stammkeeper Laurent Walthert (34) und Federico Nicastro (36). (zap/sda)

Rangers-Trainer zurückgetreten – rutscht Steven Gerrard nach? Bild: AP/AP

Graeme Murty (43) ist als Trainer der Glasgow Rangers zurückgetreten. Dieser Schritt erfolgte zwei Tage nach der höchsten Derby-Niederlage überhaupt in einem Ligaspiel gegen den Erzrivalen Celtic, der den siebten Meistertitel in Folge gewann.

Als Favorit für die Nachfolge von Murty wird der frühere Liverpool-Captain Steven Gerrard gehandelt. Als Assistent soll der 37-jährige Gerrard mit Gary McAllister eine weitere Ikone der Reds mit nach Glasgow nehmen. Bei Celtic ist mit Brendan Rodgers der frühere Trainer von Gerrard aus Liverpool-Zeiten tätig.

Der zurückgetretene Murty stand bei den Rangers erst seit Oktober in der Verantwortung. Sein Vorgänger war der Portugiese Pedro Caixinha. Dieser hatte sich nach einem verpatzten Saisonbeginn mit einer monumentalen Europacup-Blamage (Out in der Europa League gegen die Luxemburger von Progrès Niederkorn) nur noch einige Wochen im Amt halten können. (zap/sda)

Can vor Wechsel zu Juventus Turin Bild: AP/PA

Italiens Fussball-Rekordmeister Juventus Turin will den derzeit verletzten deutschen Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausstatten. Laut «Gazzetta dello Sport» wird Juve noch diese Woche den Kontrakt mit dem 24-Jährigen perfekt machen.

Die Saison in der Premier League ist für den Ex-Münchner und -Leverkusener wegen hartnäckigen Rückenproblemen bereits gelaufen. Cans Bilanz 2017/18: 37 Pflichtspiele, sechs Tore, fünf Vorlagen.

Der Allroundspieler soll bei der «alten Dame» künftig sechs Millionen Euro im Jahr kassieren. Bei Juve stehen zurzeit auch die Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes unter Vertrag. Seit Monaten bemüht sich der Turiner Klub um Can, der als Wunschspieler von Coach Massimiliano Allegri gilt. (zap/bn/sid)

Real Madrid will im Sommer gross aufrüsten Bild: EPA/EPA

Real-Madrid-Präsient hat für die kommende Transferperiode offenbar grosse Pläne. Demnach wollen sich die Königlichen gemäss dem Fussball-Portal «Don Balon» mit drei Superstars verstärken:

1. Mohamed Salah soll für rund 160 Millionen Euro aus Liverpool kommen

2. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski sei Real Madrid 60 Millionen Euro Wert.

3. Der Torhüter der AS Roma, Alisson, soll ebenfalls kommen – für rund 80 Millionen Euro.

Die insgesagt 300 Millionen will Real Madrid angeblich durch die Verkäufe von Karim Benzema, Gareth Bale und Keylor Navas finanzieren. (zap)

Badstuber «prüft Optionen» Bild: EPA

Der Vertrag von Verteidiger Holger Badstuber beim VfB Stuttgart läuft im Sommer aus. Die Schwaben würden den 29-jährigen Abwehrchef gerne behalten. Aber sie müssen sich wohl noch länger auf eine Antwort gedulden, Badstuber sagte der «Bild», die Transferperiode sei lange. «Ich glaube, es ist ganz normal, dass solche Gespräche auch mal länger dauern.» Badstuber, der lange bei Bayern München war, möchte wieder Champions League spielen – das geht mit dem VfB nächste Saison nicht. (ram)

Irgendwie schade! Bild: AP/Kyodo News

Kölns Sportboss wischt Poldi-Gerüchte um eine Rückkehr vom Tisch! Veh: „Lukas Podolski hat in Japan einen Vertrag bis 2019 und ist für mich deshalb kein Thema.“ #Podolski #Effzeh — BILD 1. FC Köln (@BILD_FC) 30. April 2018

Leverkusen holt Supertalent Paulinho Es ist fix! 💪 Paulo Henrique Sampaio Filho, genannt #Paulinho, wechselt unters Bayer-Kreuz!#StärkeBayer ⚫🔴 pic.twitter.com/kFuXVY4SYQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 27. April 2018

Bayer Leverkusen hat von Vasco da Gama das von halb Europa gejagte Offensivtalents Paulinho verpflichtet. Der noch 17-Jährige wechselt im Sommer zur «Werkself», wenn er seinen 18. Geburtstag hinter sich hat. Seinen Vertrag bis 2023 hat der Allrounder aber schon unterschrieben.

Nach Informationen des brasilianischen Fernsehsender «Esporte Interativo» liegt die Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Diese könnte durch im Vertrag festgelegte Bonuszahlungen um weitere 10 Millionen Euro anwachsen. (pre)

Emre Can ablösefrei zu den Bayern? Bild: AP/PA

Emre Can wird im Sommer ablösefrei und noch hat sich der Mittelfeldspieler des FC Liverpool nicht entschlossen, wohin sein Weg führt. Beste Chancen werden Bayern München zugeschrieben. Laut «Tuttosport» hat der Bundesligist sogar bessere Karten als Juventus Turin. Dabei sah es lange Zeit so aus, als würden die Italiener das Rennen um den 24-jährigen Mittelfeldmotor machen. (pre)

Callà kehrt nach Hause zurück Bild: KEYSTONE

Davide Callà wechselt auf die neue Saison hin vom FC Basel zum FC Winterthur in die Challenge League. Der 33-jährige Offensivspieler ist in der Stadt aufgewachsen, hat für den FCW aber nur im Nachwuchs gespielt.

Callà spielte in dieser Saison unter Trainer Raphael Wicky keine Rolle mehr beim FC Basel. Insgesamt bestritt er 125 Pflichtspiele für den FCB, schoss dabei 26 Tore und feierte vier Meistertitel sowie einen Cupsieg.

Mit Sead Hajrovic unterschrieb ein zweiter Spieler in Winterthur, der schon beim Klub war. Der 25-Jährige verteidigte zwischen 2014 und 2016 für den FCW, ehe er nach Wohlen wechselte. Nun kehrt der einstige Arsenal-Junior zurück. (ram)

Cédric Brunner zu Arminia Bielefeld Bild: KEYSTONE

Cédric Brunner verlässt den FC Zürich zum Saisonende und wechselt zu Arminia Bielefeld in die zweite deutsche Bundesliga. Beim Klub von Trainer Jeff Saibene hat der 24-jährige Rechtsverteidiger einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Seit dem Beginn seiner Profi-Karriere im Jahr 2014 bestritt der Brunner bisher 98 Pflichtspiele für den FCZ und erzielte dabei drei Tore und vier Assists. (pre)

Auch Horn bleibt in Köln Bild: EPA/EPA

Nach Jonas Hector bleibt mit Timo Horn ein weiterer Schlüsselspieler dem 1. FC Köln trotz Abstieg treu. Der Torhüter macht von seiner Ausstiegsklausel keinen Gebrauch. «Der FC ist mein Verein, in Köln bin ich zu Hause. Deshalb habe ich immer gesagt, dass ich es mir vorstellen kann, diesen Weg mitzugehen, wenn die Perspektive stimmt», lässt der Keeper sich zitieren.

Timo Horn kam im Alter von neun Jahren zum 1. FC Köln und spielte in allen Nachwuchsteams. Parallel dazu durchlief er ab der U15 alle Juniorenteams des Deutschen Fußball-Bundes. (abu)

Meyer verlässt Schalke definitiv Bild: AP/AP

Schalke 04 verliert Ende Saison einen weiteren Leistungsträger. Nach Leon Goretzka (Bayern München) verlässt auch Max Meyer die Gelsenkirchener. Der 22-jährige deutsche Internationale werde den Verein im Sommer definitiv verlassen, gab Schalke-Sportchef Christian Heidel bekannt. «Wir gehen hochprofessionell mit der Situation um. Es gab und gibt kein böses Wort von beiden Seiten», sagte Heidel.

Noch im Februar hatten die Schalker Meyer ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Dabei war von einem Jahressalär von 5,5 Millionen Euro die Rede. Nun verlässt Meyer den Anwärter auf einen Platz in der Champions League ablösefrei. Wohin es Meyer zieht, ist noch unklar. 2009 stiess er aus Duisburg zu Schalkes Nachwuchs, 2013 folgte im Alter von 17 Jahren das Debüt in der Bundesliga für die Königsblauen. (pre/sda)

Zieht Chelsea die 50-Millionen-Klausel für Hysaj? Bild: AP/AP

Napoli-Verteidiger Elseid Hysaj steht vor einem Wechsel in die Premier League. Wie der italienische Transferexperte Alfredo Pedullà berichtet, sind Chelsea, Liverpool und Manchester United am albanischen Nationalspieler interessiert. Offenbar ist im bis 2021 gültigen Arbeitspapier des 24-jährigen Rechtsverteidiger eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert. Wie «Transfermarkt» hat zwischen Chelsea und Spielerberater Mario Giuffredi bereits ein Treffen stattgefunden. (pre)

Rangnick als Wenger-Nachfolger? Bild: EPA

Ralf Rangnick könnte von RB Leipzig zu Arsenal wechseln. Gemäss englischen Quellen ist er in London einer der Kandidaten für die Nachfolge von Arsène Wenger. Rangnick hatte Leipzig als Trainer in die Bundesliga geführt, seither arbeitet der 59-Jährige als Sportchef im Hintergrund. (ram)

Buffon nach Buenos Aires? Bild: Ap

Geht die Karriere von Gigi Buffon etwa doch noch weiter? Der «ewige» Goalie von Juventus Turin ist nun von den Boca Juniors kontaktiert worden. Argentiniens populärster Klub soll Buffon für einen 5-Monats-Vertrag 2,5 Millionen Dollar bieten. Bei Boca würde der Torhüter auf seinen ehemaligen Juve-Mitspieler Carlos Tevez treffen. Der Stürmer soll mithelfen, die italienische Legende von einem Wechsel zu überzeugen, heisst es. (ram)

Übernimmt Ancelotti die «Squadra Azzurra?» Bild: EPA/EPA

Wird er oder wird er nicht? Carlo Ancelotti könnte gemäss Medienberichten nun doch Trainer der gescheiterten Squadra Azzurra werden. Noch im Dezember lehnte er ein Angebot des Verbandes ab. Nach dem historischen Debakel der italienischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2018 soll nun doch Ancelotti den heiklen Posten des Nationalcoachs übernehmen.

Wie verschiedene italienische Medien übereinstimmend berichteten, ist der 58-Jährige erster Anwärter auf den Job des Cheftrainers. Der einstige Meistermacher in Italien, England, Frankreich und auch Deutschland habe Roberto Mancini auf der Liste der Kandidaten überholt, schrieben etwa der «Corriere dello Sport» und die «Gazzetta dello Sport».

Schon kurz nach dem Abgang des in der WM-Qualifikation gescheiterten Gian Piero Ventura galt Ancelotti als Wunschkandidat des Verbandes FIGC. Im Dezember erteilte er dem Verband allerdings eine Absage. Damals sagte er, es mache ihn stolz, dass sein Name für den Posten gehandelt werde. Er wolle aber bei einem Klub bleiben. Und er könne die strukturellen Probleme des italienischen Fussballs nicht lösen. Der viermalige Weltmeister wird erstmals seit 60 Jahren eine WM verpassen. (pre/sda)

St.Gallen wirft Contini raus Bild: KEYSTONE

Der FC St.Gallen trennt sich per sofort von Trainer Giorgio Contini. Bis Ende Saison wird Boro Kuzmanovic interimistisch übernehmen. Anschliessend wird der bisherige Trainer der GC-U21-Mannschaft gemäss FCSG-Präsident Matthias Hüppi Assistenztrainer des neuen Chefs, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde.

Contini, als Stürmer im Jahr 2000 Meister mit den Ostschweizern, übernahm den Klub vor elf Monaten und bewahrte ihn vor dem Abstieg. Zuvor arbeitete er beim FC Vaduz. Nach der Matchübernahme von Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter galt Contini als umstritten. Fünf Siege in Folgen liessen danach alle Kritiker verstummen. Nun aber gab's nur noch einen Sieg in den letzten fünf Partien, zuletzt am Samstag ein 0:1 zuhause gegen Thun. (ram)

Batshuayi will in Dortmund bleiben Bild: EPA/EPA

Was passiert mit Michy Batshuayi am Ende der Saison? Geht er zurück zu Chelsea oder bleibt er bei Borussia-Dormtund. Der 24-jährige Belgier spielt seit der Winterpause leihweise beim BVB und hat nun signalisiert, dass er gerne bei den Schwarz-Gelben bleiben würde.

Batshuayis Zukunft dürfte aber frühestens nach der WM zum Gesprächsthema werden. Bei den «Blues» will man ihn nicht voreilig verkaufen, da sich der Wert des Stürmers während der WM steigern könnte. Batshuayi hatte im Januar den BVB bei seinem Wechsel gegenüber Klubs aus England, Frankreich und Spanien vorgezogen. Aktuell setzt ihn eine Verletzung am Sprunggelenk ausser Gefecht. (pre)

Trotz bevorstehendem Abstieg: Hector verlängert in Köln Bild: EPA/EPA

Der deutsche Internationale Jonas Hector bleibt dem 1. FC Köln trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga treu. Der 27-jährige Aussenverteidiger verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2023. Am 36-fachen Nationalspieler hatten Bayern München und Dortmund Interesse gezeigt.

«Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an», sagte Hector. «Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen.» Armin Veh, Geschäftsführer im Bereich Sport, sagte: «Jonas ist ein aussergewöhnlicher Spieler und ein aussergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifussball selten gibt.»

Der 1. FC Köln liegt drei Runden vor Saisonende in der Bundesliga auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf die rettenden Plätze beträgt sieben Punkte. (zap/sda/dpa)

Christian Gross wird Trainer von Zamalek Kairo Bild: EPA/EPA

Christian Gross setzt seine Karriere als Trainer in Ägypten fort. Nach gut zehnmonatiger Pause engagiert sich der 63-jährige Zürcher für zwei Jahre mit dem Zamalek SC aus Kairo.

Beim derzeit drittklassierten Grossklub, der diese Saison mit mindestens 24 Punkten Rückstand auf den verhassten Lokalrivalen und Meister El Ahly abschliessen wird, verdient Gross ab Sommer gemäss Vereinsangaben jährlich eine Million Dollar. Zamaleks Präsident Mortada Mansour ist in Ägypten bekannt für schnelles Handeln: Seit der Amtsübernahme 2014 hat er nicht weniger als 23 Mal den Trainer gewechselt.

Gross, in der Schweiz zwischen 1995 und 2008 als Trainer der Grasshoppers und des FC Basel insgesamt sechsmal Meister geworden, hatte sich im letzten Sommer mit Al-Ahli Dschidda in Saudi-Arabien nicht über eine Vertragsverlängerung einigen können. Mit einem kurzen Unterbruch war er drei Jahre bei Al-Ahli tätig. Er gewann je einmal den Kronprinzen- und den Königs-Cup sowie im Frühling 2016 den ersten Meistertitel seit 1984. (zap/sda)

PSG fragt wegen Pogba an Bild: AP/AP

Wie die «BBC» berichtet, hat Paris St.Germain ein Auge auf Paul Pogba geworfen. Demnach sollen die PSG-Verantwortlichen bereits bei Agent Mino Raiola nach einem möglichen Wechsel angefragt haben. Als Ablöse seien für den 25-jährigen Franzosen rund 139 Millionen Euro im Gespräch. Noch vor zwei Jahren wechselte Pogba für 104 Millionen Euro von Juventus nach Manchester. Dort soll dem Mittelfeldspieler aber speziell das schwierige Verhältnis zu José Mourinho zu schaffen machen. (zap)

Das sind die 47 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Video: Angelina Graf

17.11.1993: Frankreich vergeigt in letzter Sekunde die WM-Quali und Sündenbock Ginola zieht gegen Trainer Houiller vor Gericht 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und alle wissen, um welchen historischen Match es hier geht 03.06.1997: Roberto Carlos scheint mit seinem Freistoss für die Ewigkeit alle Gesetze der Physik auszuhebeln 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 04.07.1999: Martin Palermo schafft's ins Guinness-Buch der Rekorde – weil er drei Penaltys in einem Spiel verschiesst 27.01.1994: Beim seltsamsten Fussballspiel aller Zeiten muss ein Team plötzlich beide Tore verteidigen 23.11.2002: Bei Luis Figos Rückkehr nach Barcelona wird der neue Real-Star mit einem Schweinekopf empfangen 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 10.05.1930: Der Beginn einer wunderbaren Hassliebe – die 7 denkwürdigsten Länderspiele zwischen Deutschland und England 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 28.02.1999: Maradona stürmt im Letzigrund die Tribüne und darf als Belohnung ins Altersheim 27.03.2011: Die «Mücke» sticht zum 100. Mal zu – Torhüter Rogerio Ceni wird für sein Jubiläumstor gefeiert wie vor ihm nur Pelé 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte 12.09.1990: Der Goalie mit der Pudelmütze sorgt für die vielleicht grösste Sensation der Fussball-Geschichte 28.10.1993: «Die Tragödie von Doha» oder wieso an der WM 2022 vielleicht doch alles gut wird 20.04.2011: Reals erster Pott seit drei Jahren geht in die Brüche, weil Sergio Ramos zu wenig Muckis hat 06.09.2003: Es gibt nur ein' Rudi Völler und der schenkt Weissbier-Waldi nach Deutschlands 0:0 auf Island so richtig ein 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.06.1990: Roger Milla gegen René Higuita – der Alte entzaubert den Irren 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 30.06.1998: Mit einem Wundersolo geht Michael Owens Stern auf, der nur allzu schnell wieder verglüht 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 17.07.1994: «Eine Wunde, die sich niemals schliesst» – Roberto Baggios Penalty in die Erdumlaufbahn lässt ganz Italien weinen 29.10.1997: Im dichten Schneetreiben gibt der 19-jährige Gigi Buffon sein Länderspieldebüt 27.04.1996: Basler lässt Wut an Torwand aus: «Wenn Sie ein drittes Loch in die Wand reinschiessen, gibt es 1000 Mark von mir» 03.03.2010: Fussballikone Maradona erkennt Thomas Müller nicht – und bekommt wenig später dessen Rache zu spüren 18.07.2008: Ein Carlos Varela in Höchstform: «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg» 09.11.2014: Der FC Aarau wird weltbekannt – und das alles wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion Als der «entführte» Raffael zum Fall für die Polizei wurde und als Strafe einen Znacht ausgeben musste 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 11.04.2001: Steht's 31:0 oder 32:0? Australien schiesst so viele Tore, dass man mit Zählen nicht nachkommt 14.06.2012: Die Iren haben gegen Spanien nicht den Hauch einer Chance, aber ihre Fans singen sich zum EM-Titel Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 01.04.1998: Diese 76 Minuten TV-Geschichte mit Günther Jauch und Marcel Reif lassen jeden Aprilscherz alt aussehen 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weiterreicht, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 22.06.1986: Maradona schiesst das Tor des Jahrhunderts – aber in Erinnerung bleibt die «Hand Gottes» 14.11.2012: Zlatan Ibrahimovic schiesst gegen England nicht nur vier Tore, er trifft vor allem per Fallrückzieher aus 25 Metern 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 08.01.2004: Kult-Goalie Jorge Campos hängt seine knallbunten Trikots an den Nagel 03.10.2007: Milan-Goalie Dida zeigt in Glasgow den schönsten sterbenden Schwan der Fussball-Geschichte 08.09.1996: George Weah schnappt sich im eigenen Strafraum den Ball, dribbelt einfach alle aus und schiesst ein Wundertor 06.05.2001: Inter-Fans stehlen den Feinden von Atalanta einen Roller und werfen ihn im San Siro über eine Brüstung Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare