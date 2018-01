Sport

Die wichtigsten Transfers im Januar 2018

Aubameyang nicht im BVB-Kader und bald bei Arsenal? ++ Akanji kurz vor der Unterschrift

Arsenal bietet 60 Millionen für Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang steht vor dem Abgang bei Borussia Dortmund. Der Gabuner wurde zum wiederholten Mal wegen einer Verfehlung intern suspendiert und fehlte beim 0:0 vom BVB gegen Wolfsburg. Am Samstagabend hielt sich der 28-Jährige unentschuldigt von einer wichtigen Teamsitzung fern, die Trainer Peter Stöger einberufen hatte.

Manager Michael Zorc findet klare Worte: «Das was jetzt abgeht, ist von unserer Seite nicht zu tolerieren,» sagte Zorc im TV-Sender «Sky». «Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht.»

Weil Arsenal seinen Torjäger Alexis Sanchez wohl nach Manchester verliert (siehe unten), sind die «Gunners» stark an der Verpflichtung des Stürmers interessiert und bieten 60 Millionen Euro. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Akanji dürfte am Montag unterschreiben

Der Transfer von Nationalspieler Manuel Akanji zu Borussia Dortmund steht unmittelbar bevor. Gemäss den «Ruhr Nachrichten» ist der 22-jährige Verteidiger des FC Basel am Sonntag-Vormittag in Dortmund angekommen. Auf dem Plan stand der Medizincheck, die Unterschrift soll am Montag folgen.

Wie es heisst, erhält Basel für Akanji eine Ablöse von bis zu 21,5 Millionen Euro. Die genaue Höhe kann je nach Erfolgen des BVB variieren. (ram)

Keita bis im Sommer in Leipzig

RB Leipzig hat Liverpool eine endgültige Absage erteilt und verkündet, dass Naby Keita seinen bis im Sommer gültigen Vertrag erfüllen werde.

Ein Verkauf wäre «nur möglich gewesen, wenn wir eine einvernehmliche Lösung im Sinne einer exorbitanten zusätzlichen Ablösesumme erreicht hätten», liess Sportdirektor Ralf Rangnick verlauten. Dies sei nicht der Fall. Der Spieler und dessen Berater hätten diese Entscheidung akzeptiert, so Rangnick. (ram)

Bild: EPA

Sanchez zu Manchester United – Mchitarjan dafür zu Arsenal?

Arsenals Angreifer Alexis Sanchez wird heute nicht gegen Bournemouth auflaufen. Laut dem «Guardian» wolle der Chilene, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, zu Manchester United wechseln. Bislang stand ein Transfer zum Leader Manchester City im Raum.

Doch nun kommt Henrich Mchitarjan ins Spiel. Arsenal sei daran interessiert, den Armenier von den Red Devils zu verpflichten. Mchitarjan spielt unter Trainer José Mourinho keine Rolle mehr, Arsène Wenger sei an ihm aber interessiert. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Bietet Real Madrid für Neymar?

Das wäre der nächste Monster-Transfer: Real Madrid ist offenbar stark an Neymar interessiert. Der Brasilianer, der vor dieser Saison als teuerster Spieler der Welt für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, soll gemäss der «Marca» zurück nach Spanien wechseln.

Real Madrid, so heisst es, sei bereit, bis zu 400 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Möglicherweise kommt es auch zu einem Tausch wie bei den Panini-Bildli auf dem Pausenplatz: Ein Neymar für einen Cristiano Ronaldo. (ram)

Bild: EPA

Arda Turan wird Teamkollege von Gökhan Inler

Arda Turan wechselt leihweise für zweieinhalb Saisons vom FC Barcelona zu Basaksehir Istanbul. Beim türkischen Klub wird der Mittelfeldspieler Teamkollege des ehemaligen Schweizer Captains Gökhan Inler.

Turan erzielte seit seinem Wechsel im Sommer 2015 von Atlético Madrid für Barcelona in 55 Spielen 15 Tore. Wegen der Transfersperre gegen Barcelona war er allerdings erst ab Januar 2016 für die Katalanen spielberechtigt. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Borussia Dortmund holt Manuel Akanji

Der Wechsel von Manuel Akanji vom FC Basel zu Borussia Dortmund steht offenbar bevor. Wie «blick.ch» meldet, ist der 22-jährige Verteidiger am Samstag aus dem Trainingslager des FC Basel abgereist. Die Klubs seien sich einig; Akanji soll zum zweitteuersten Super-League-Transfer werden – hinter Breel Embolo. Borussia Dortmund zahlt an den FC Basel angeblich etwas mehr als 20 Millionen Euro. Die Meldung bestätigten auch «Bild» und «Kicker».

Akanji hat im letzten Juni sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft gegeben, nachdem er sich zuvor in Basel einen Stammplatz erkämpft hatte. In der ersten Saisonhälfte stand er beim Schweizer Meister in 18 von 19 Spielen in der Startformation. In der Nati ist Akanji hinter Fabian Schär und Johan Djourou (noch) die Nummer 3 auf der Position der Innenverteidiger.

Bei Borussia Dortmund, wo Akanji auf Nati-Kollege und Torhüter Roman Bürki trifft, stehen im Gegensatz zu anderen Position in der Innenverteidigung keine Superstars im Kader. In der zentralen Abwehr spielten im Herbst der Grieche Sokratis, der Deutsch-Türke Ömer Toprak oder der Spanier Marc Bartra. Die Verteidigung war dabei Dortmunds Problemzone: In 17 Spielen kassierte der BVB 24 Gegentore. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

GC verpflichtet bosnischen Mittelfeldspieler Kapic

Die Grasshoppers verpflichten per sofort den 22-jährigen Bosnier Rifet Kapic von ND Gorica. Der Offensivspieler, der seit Februar 2016 in Sloweniens höchster Liga spielt, erhielt bei den Zürchern einen Vertrag über viereinhalb Jahre. In 23 Partien für den aktuellen Tabellensechsten in Slowenien erzielte Kapic 11 Tore. (zap/sda)

Der Grasshopper Club Zürich gibt die Verpflichtung von Rifet Kapic bekannt. Hier geht's zur News 👉🏻https://t.co/cAZVQEBYhL #gc #zürich #mirhoppers🦗 — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) 12. Januar 2018

Newcastle will 17-jährigen YB-Spieler

Yannick Touré, ehemaliger Schweizer U18-Nationalspieler von YB, wird von Newcastle gejagt. Wie die «Daily Mail» berichtet, sollen in den nächsten 24 Stunden Gespräche stattfinden. Der Mittelstürmer mit Wurzeln im Senegal spielt in der U21 des Schweizer Super-League-Leaders.

Schweinsteiger hat noch nicht genug

Bastian Schweinsteiger will noch nicht zurücktreten. Der Weltmeister von 2014 besitzt aktuell zwar keinen Vertrag mehr, aber ans Aufhören denkt er nicht. Ob er weiterhin bei Chicago Fire in der MLS bleibt, ist offen. Der 33-Jährige sagt: «Im Moment laufen die Gespräche. Was fest steht, ist, dass ich auf jeden Fall weiter Fussball spielen will.» Der ehemalige Captain der deutschen Nationalmannschaft wird in diesem Jahr Vater. Ehefrau Ana Ivanovic ist schwanger. (fox)

Bild: EPA/EPA

Monaco lässt Lemar ziehen

Thomas Lemar ist einer der wenigen Spieler, welche bei Monaco letzte Saison überzeugten, aber nicht weggekauft wurden. Jetzt könnte aber auch der nächste Jungstar gehen. Trainer Leonardo Jardim sagt zum 22-Jährigen: «Der Markt ist offen, und er ist verrückt. Es kann passieren, dass selbst so ein Klub wie Monaco nicht ‹Nein› sagen kann. Die Zahlen sind unfassbar hoch.»

Im Gespräch ist vor allem ein Wechsel zu Liverpool, das einen Nachfolger für Coutinho sucht. Der Transfer dürfte gut 70 Millionen Euro kosten.

Bild: EPA/EPA

Zwei Neue für Thun

Der FC Thun verstärkt sich im Tor und in der Offensive. Vom FC Basel leihen die Berner Oberländer den 20-jährigen Goalie Djordje Nikolic aus. «Mit seinem jungen Alter und seinem grossen Potenzial passt er perfekt zu uns», sagt Trainer Marc Schneider.

Aus Sion wechselt leihweise Offensivkraft Grégory Karlen nach Thun. Für den 22-jährigen Walliser besitzen die Thuner eine Kaufoption. Damit sei die Kaderplanung für die Rückrunde abgeschlossen, teilt der Super-League-Klub mit. (ram)

Bild: KEYSTONE

Ex-Supertalent zu Servette

Der Challenge-League-Klub Servette hat ein (sportlich) gefallenes, ehemaliges Talent des italienischen Fussballs verpflichtet. Aussenverteidiger Paolo De Ceglie wechselt mit einem Vertrag bis zum Saisonende zu den Genfern. Der 31-Jährige war seit letztem Sommer ohne Klub, nachdem sein Vertrag mit Juventus Turin aufgelöst worden war.

De Ceglie war zwischen 2006 und 2009 eine feste Grösse in der italienischen U21-Nationalmannschaft. 2008 nahm er zudem an den Olympischen Spielen in Peking teil. In dieser Phase war er sogar Stammspieler bei Juventus Turin, er galt auf seiner Position als legitimer Nachfolger von Paolo Maldini. Doch die grosse Karriere machte De Ceglie nicht. Bei Juventus fiel er in der Hierarchie immer tiefer, es folgten erfolglose Engagements auf Leihbasis bei Genoa, Parma und Olympique Marseille. In den letzten vier Jahren kam er auf höchster Stufe lediglich noch zu 32 Einsätzen. Seit Sommer 2016 bestritt De Ceglie kein einziges Pflichtspiel mehr. (ram/sda)

Bild: AP

Dzemailis Comeback in Italien

Blerim Dzemaili wird in den kommenden Tagen erneut in die Serie A zurückkehren. Der 61-fache Schweizer Nationalspieler hat sich mit dem FC Bologna auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt. Unterschrieben ist noch nichts, aber die letzten Zweifel sind beseitigt.

Das knapp neunmonatige Nordamerika-Abenteuer bei Montreal Impact ist zu Ende. Joey Saputo, der sowohl in Kanada als auch in Bologna als Klubchef firmiert, hat den Deal mit dem 31-jährigen Zürcher abgesegnet. Rund fünf Monate vor dem WM-Auftakt gegen Brasilien macht der Schritt zurück nach Europa für alle Beteiligten Sinn. (ram/sda)

Bild: EPA/ANSA

Deulofeu auf dem Weg nach Napoli

Es scheint, als wäre das Engagement von Gerard Deulofeu bei Barcelona schon wieder vorbei. Der Offensivspieler traf sich gestern mit Vertretern von Napoli. Das Treffen sei positiv verlaufen, jetzt braucht es nur noch eine Einigung mit Barcelona, das 15 bis 16 Millionen Euro will. Ein Leihgeschäft kommt anscheinend nicht in Frage. (fox)

Bild: EPA/EFE

Wechsel von Mina zu Barça ist fix

Der FC Barcelona verpflichtete den kolumbianischen Innenverteidiger Yerry Mina. Der 23-Jährige kommt für 11,8 Millionen Euro vom brasilianischen Spitzenklub Palmeiras São Paulo und erhielt bei den Katalanen einen Vertrag bis Ende Juni 2023. Mina soll beim Leader der spanischen La Liga Javier Mascherano in der Abwehr ersetzen. Der 33-jährige Argentinier steht offenbar vor einem Wechsel nach China zu Hebei Fortune. (fox/sdaI

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

👉 https://t.co/36jrnGTo1E

🔵🔴 #BeBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11. Januar 2018

Grgic leihweise zu Sion

Anto Grgic kehrt temporär aus Deutschland in die Schweiz zurück. Der 21-jährige ehemalige FCZ-Mittelfeldspieler schliesst sich vorübergehend dem FC Sion an. Der Bundesligist VfB Stuttgart leiht den Schweizer Nachwuchs-Internationalen für anderthalb Saisons an den derzeitigen Letzten der Super League aus. (fox)

Bild: EPA/LUSA

Khedira will Can zu Juve holen

Der Flirt zwischen Emre Can und Juventus Turin wird intensiver. Jetzt mischt sich auch Sami Khedira ein. Der Nationalmannschaftskollege des Liverpoolers sagt, er würde den Wechsel machen. Logisch. Allerdings scheint es derzeit unwahrscheinlich, dass dies schon im Winter passiert, wie «Sport1» berichtet. Aber für den Sommer sieht es angeblich gut aus. (fox)

Bild: AP/AP

Barcelona holt kolumbianischen Innenverteidiger

Wie spanische und brasilianische Medien berichten, steht Barcelona kurz vor der Verpflichtung von Yerry Mina. 12,4 Millionen Euro sollen an Palmeiras überwiesen werden für den 23-jährigen Kolumbianer. Der südamerikanische Nationalspieler sei unterwegs nach Spanien für die Unterschrift. Der Innenverteidiger wäre der erste Kolumbianer Barcelonas und soll bis 2023 unterschreiben. er kommt alt Ersatz für Javier Mascherano.

Barça machte schon im Sommer klar, dass man das Vorverkaufsrecht auf Mina einlösen wolle und den zum besten Defensivspieler der Liga gewählten Hünen (1,95m) spätestens zur Saison 2018/19 verpflichten will. (fox)

Bild: AP/AP

Stockers Rückkehr zum FCB perfekt

Nach dreieinhalb Jahren in bei Hertha Berlin wechselt Valentin Stocker zurück zum FC Basel zurück. Der 36-fache Nationalspieler hat beim Schweizer Serienmeister einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Ich freue mich enorm, wieder das FCB-Trikot überstreifen zu dürfen und zurück im Joggeli zu sein», sagte der 28-Jährige bei der Vertragsunterschrift.

Auch FCB-Sportdirektor Marco Streller zeigt sich hoch erfreut: «Vali ist ein fantastischer Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seinen vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen.»

Die bange Frage ist: Wie gut ist Stocker noch? Er absolvierte in dreieinhalb Jahren nur wenig mehr als die Hälfte der Bundesliga-Spiele. Im letzten Herbst kam er unter Trainer Pal Dardai bloss während 49 Minuten zum Einsatz. Zuletzt war er zudem am Meniskus verletzt. Zu Beginn seiner Zeit bei Hertha wurde er vom damaligen Trainer Jos Luhukay sogar in die Amateur-Mannschaft in die Regionalliga verbannt. (pre/sda)

Gomes bittet bei Barcelona um Freigabe

Mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho hat der FC Barcelona im Mittelfeld aufgerüstet. Dies dürfte noch weniger Spielzeit für André Gomes bedeuten. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Valencia zu den Katalanen. In der aktuellen Saison setzte Trainer Ernesto Valverde aber kaum auf Gomes – der Portugiese spielte nur zwei Spiele über 90 Minuten.

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft und seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft ist Gomes deshalb auf der Suche eines neuen Vereins. Unter anderem sollen Tottenham und Juventus interessiert sein. (zap)

Bild: EPA/EFE

Munsy von GC an Aue ausgeliehen

Ridge Munsy wechselt leihweise von den Grasshoppers zu Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga. Der 28-jährige Stürmer besitzt die Staatsbürgerschaften von Kongo und der Schweiz. Munsy erzielte in den letzten zweieinhalb Jahren in der Super League 17 Tore. In der aktuellen Saison reichten es bei neun Einsätzen allerdings nur zu zwei Toren. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Steffen-Transfer zu Wolfsburg fix

Der FC Basel verliert seine Offensivkraft Renato Steffen. Der 26-Jährige wechselt zum VfL Wolfsburg. Mit dem FCB feierte Steffen in zweieinhalb Saisons zwei Meistertitel und einen Cupsieg. In insgesamt 86 Spielen schoss er 17 Tore. (ram)

Renato Steffen wechselt per sofort zum @VfL_Wolfsburg! Wir danken dir herzlich für deinen Einsatz beim FCB und wünschen dir viel Erfolg in der @Bundesliga_DE Renato.

👉🏻 Weitere Infos findest du auf fcb.ch#FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/7J6pEAomO0 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 10. Januar 2018

Valentin Stockers Rückkehr zu Basel immer konkreter

«Falls für Valentin Stocker eine Anfrage reinkommt, werden wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und falls nicht, werden wir bis zum Sommer seine Qualitäten nutzen.» Die Aussagen von Michael Preetz, Manager bei Hertha BSC, dürften beim FC Basel nicht ungehört bleiben.

Der Schweizer Serienmeister könnte den Flügelspieler schon im Winter verpflichten und damit auf den bevorstehenden Wechsel von Renato Steffen zum VfL Wolfsburg (siehe unten) reagieren. Auch für Valentin Stocker dürfte der Wechsel Sinn machen, da er dringend Spielpraxis braucht, sollte die WM 2018 für ihn ein Thema sein. Bei den Berlinern ist er unter Trainer Pal Dardai in dieser Saison bloss zu 151 Einsatzminuten gekommen.

Wie der Blick berichtet, «dürfte Stocker beim FCB einen langfristigen Vertrag bis 2021 unterschreiben». Der Wechsel soll in diesen Tag fix werden, heisst es weiter. (zap)

Bild: EPA/EPA

Leiht Inter Mailand André Schürrle aus?

Bei Borussia Dortmund ist André Schürrle nur noch Ergänzungsspieler. Der Linkaussen wurde zuletzt mit West Ham United in Verbindung gebracht, nun bringt der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio einen weiteren Verein ins Spiel: Inter Mailand. Der aktuelle Tabellen-Dritte der Serie A sei an einer Leihe interessiert. (zap)

Bild: AP/AP

Steffen-Wechsel zu Wolfsburg angeblich perfekt

Der Abgang von Renato Steffen beim FC Basel steht offenbar unmittelbar bevor. Nach Informationen des «kicker» hat sich der VfL Wolfsburg mit Steffen und dem FCB über einen sofortigen Wechsel verständigt. Der 26-jährige Flügelspieler fehlte am Dienstag im Training des Schweizer Meisters. Der Aargauer soll beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Juni 2021 unterschrieben haben. Die Ablösesumme beläuft sich demnach auf 1,75 Millionen Euro.

Die vom Walliser Martin Schmidt trainierten Wolfsburger suchten nach dem Abgang von Mario Gomez intensiviert Verstärkung für die Offensive. Ein Transfer Steffens bereits im letzten Sommer war wegen eines Basler Vetos nicht zustande gekommen. Nun dürfte die Flügelrakete beim deutschen Tabellenzwölften vorwiegend auf der rechten Angriffsseite zum Zuge kommen. Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am kommenden Wochenende, Wolfsburg tritt am Sonntag bei Borussia Dortmund an. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Moritz Bauer wird Shaqiri-Kollege

Der vierfache österreichische Internationale Moritz Bauer wird Teamkollege von Xherdan Shaqiri beim Premier-League-Tabellen-18. Stoke City. Der 25-jährige Rechtsverteidiger und frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale (u.a. drei U21-Länderspiele) spielte zuletzt für Rubin Kasan in der russischen Liga.

Bauer unterschrieb bei Stoke einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis 2022, die Ablösesumme beträgt rund sechs Millionen Euro. Bei Stoke steht mit Innenverteidiger Kevin Wimmer bereits ein österreichischer Internationaler unter Vertrag. (pre/sda)

🖊️ #SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz 🔴⚪️ pic.twitter.com/uOka5I5655 — Stoke City FC (@stokecity) 9. Januar 2018

Culina verlässt Lugano in Richtung Polen

Antonini Culina verlässt den FC Lugano in Richtung Polen, wo sein neuer Arbeitgeber offiziell noch nicht bekannt ist. Der 26-jährige kroatische Stürmer spielte seit Sommer 2015 für Lugano. Er kam in der Hinrunde der Super League noch auf sieben Einsätze für die Tessiner. Insgesamt erzielte der oft verletzt gewesene Culina 10 Tore in 42 Wettbewerbsspielen. (pre/sda)

Bild: TI-PRESS

