Sport

Transferticker

Fussball, Transferticker: Keinen Wechsel und kein wichtiges Gerücht verpassen!



Das offizielle Poster der WM 2018 und seine Vorgänger

Thuns Rapp zu Lausanne +++ Ex-FCB-Stürmer Janko auf Klubsuche

Sportredaktion Sportredaktion Folge mirEntfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push!

So einfach geht's:

1. watson-App öffnen.

2. Auf das Menü (die 3 farbigen Streiche rechts oben) klicken.

3. Unten Push-Einstellungen antippen.

4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen.

Fertig!

Simone Rapp zu Lausanne

Der FC Thun verliert seinen neunfachen Saisontorschützen Simone Rapp. Der 25-Jährige wechsle – unter Vorbehalt der medizinischen Tests – zum Ligakonkurrenten Lausanne-Sport, teilen die Berner Oberländer mit. «Klar ist es schade, einen Spieler wie Simone zuverlieren», wird Thuns Sportchef Andres Gerber zitiert. «Auf der anderen Seite ist uns und den Fans bewusst, dass wir auf solche Transfererlöseangewiesen sind, um in der Super League bestehen zu können.»

Verlängert haben in Thun zwei andere Schlüsselspieler: Captain Dennis Hediger und Stefan Glarner. Dazu kehrt YB-Verteidiger Sven Joss nach Thun zurück; er unterschrieb bis 2020. (ram)

Bild: KEYSTONE

Janko zurück in die Schweiz?

Der Wechsel vom FC Basel zu Sparta Prag hat sich für Marc Janko nicht ausbezahlt. Dem österreichischen Mittelstürmer wurde beim Rückrundenauftakt beschieden, dass man ihn und zwei Mitspieler aussortiert habe. Aus finanziellen Gründen müsse man ihn abgeben, er solle sich einen neuen Klub suchen.

«Das Positive ist, dass die Transferzeit erst begonnen hat und somit noch genügend Zeit bleibt für die Vereinssuche», so Janko im «Kurier». In Prag kam der 34-Jährige nur zu acht Teileinsätzen, in denen er zwei Tore erzielte. (ram)

Bild: KEYSTONE

Goretzka angeblich fix zu Bayern

Der Abgang von Leon Goretzka bei Schalke 04 ist offenbar beschlossene Sache. Gemäss dem «Kicker» hat der 22-jährige Mittelfeldspieler einem ablösefreien Wechsel zu Bayern München zugesagt. Nur noch der Medizintest sei ausstehend. (ram)

Bild: AP

Freddy Adu dementiert Wechsel

Das einst grösste Talent der Welt soll bald in der dritthöchsten schwedischen Liga bei Oskarshamns spielen. Diese Meldung geisterte kürzlich durchs Netz, doch der 28-jährige Offensivspieler hat sie dementiert.

«Was ist das für ein Gerücht?», fragt Freddy Adu auf Twitter. Er sei in den USA und habe noch nicht einmal mit den Verantwortlichen gesprochen. Aber: «Ja, es ist Interesse vorhanden. Doch definitiv ist noch gar nichts.» (ram)

Diego Forlan will es mit 38 nochmals wissen

Mit 38 Jahren bekommt der frühere Stürmerstar Diego Forlan noch einmal einen vermutlich einträglichen Vertrag. Der Uruguayer unterschrieb bei Hongkong-Meister Kitchee, der erstmals für die asiatische Champions League qualifiziert ist.

Bild: EPA/EPA

Forlan spielte in seiner langen Karriere unter anderem für Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand. Er bestritt 112 Länderspiele und wurde zum besten Spieler der WM 2010 in Südafrika gewählt. Zuletzt war er 2016 für Mumbai City in Indien engagiert und betätigte sich bei der WM-Gruppenauslosung im Dezember als Glücksfee. (fox/sda)

Basel gibt Sporar an Slovan Bratislava ab

Kaum ist die Leihe bei Arminia Bielefeld beendet, gibt der FC Basel Andraz Sporar an Slovan Bratislava ab. Der einst hoffnungsvolle Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Slowakei. Der Slowene kam vor zwei Jahren nach Basel, konnte sich aber – auch wegen Verletzungen – nie durchsetzen und wurde im Sommer nach Deutschland ausgeliehen. (fox)

Andraz Sporar wechselt per sofort vom FC Basel 1893 in die Slowakei zu @SKSlovan, wo er einen Dreieinhalbjahresvertrag unterschrieben hat. Wir wünschen Andraz viel Erfolg und alles Gute in Bratislava! #FCBasel1893 #rotblaulive pic.twitter.com/ljWeYuTTpb — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 3. Januar 2018

Markus Babbel hört als Luzern-Trainer auf

Das sind mal News zum Trainingsauftakt. Luzern-Trainer Markus Babbel sagt gegenüber der «Luzerner Zeitung»: «Für mich passt die Zusammenarbeit so nicht mehr, ich kann mich nicht verbiegen.»

Wenn sein Vertrag im Sommer ausläuft, will der 45-Jährige spätestens gehen. In seiner Kritik geht es vor allem um Geschäftsführer Marcel Kälin, welcher als umstritten gilt. Mehrere Mitarbeiter hatten den Verein in den letzten Wochen verlassen. «Auch wir im Sport leiden unter der miesen Stimmung», so Babbel. Der Deutsche arbeitet seit Oktober 2014 in der Innerschweiz und ist damit der mit Abstand dienstälteste Trainer der Super League. (fox)

Bild: KEYSTONE

Grgic beim VfB Stuttgart freigestellt

Anto Grgic steht beim VfB Stuttgart auf dem Abstellgleis. Wie der «Kicker» vermeldet, wurde der 21-jährige Schweizer beim Bundesligisten freigestellt.

Grgic wechselte im Sommer 2016 für zwei Millionen Euro vom FC Zürich zum damaligen Bundesliga-Absteiger und schaffte mit den Schwaben den sofortigen Wiederaufstieg. In der laufenden Saison kam der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler in der Bundesliga nach überstandener Knöchelverletzung nur zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Neapel an Mario Balotelli dran

Verstärkt der SSC Neapel seine Offensive weiter? Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, soll der Serie-A-Klub an einer Verpflichtung von Mario Balotelli (derzeit OGC Nice) arbeiten.

Der Wechsel soll allerdings erst im Sommer vollzogen werden, dann wäre der Italiener nämlich ablösefrei. Der 27-Jährige erlebt in Südfrankreich gerade seine Renaissance. In 49 Spielen hat er 33 Tore erzielt. (abu)

Bild: EPA/ANSA

Wenger erwägt Verkauf von Alexis Sanchez

Im Sommer wehrte er sich noch dagegen, nun scheint Arsène Wenger einem Verkauf von Stürmer Alexis Sanchez nicht mehr komplett abgeneigt. Wie der englische «Mirror» berichtet, soll der Arsenal-Trainer zugegeben haben, dass sich der Verkauf und eine damit verbundene Investition auf dem Transfermarkt für den Londoner Verein lohnen könnte. (abu)

Bild: EPA/EPA

Huddersfield holt Kongolo

Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town verstärkt seine Defensive. Der Tabellen-Elfte leiht bis im Sommer von der AS Monaco Terence Kongolo aus. Der dreifache niederländische Nationalspieler kam in der Schweiz auf die Welt, wuchs aber in Holland auf und wurde bei Feyenoord Rotterdam gross. (ram)

Chiellini: Chelsea oder Vertragsverlängerung?

Im Sommer verlor Juventus Leonardo Bonucci an Milan, jetzt droht auch der zweite Innenverteidiger wegzubrechen. Giorgio Chiellini wird in England mit Chelsea in Verbindung gebracht.

Der 33-Jährige würde in London Antonio Conte wiedersehen. Aber anscheinend hat der Abwehrspieler andere Pläne. Sein Vertrag, der im Sommer ausläuft, soll verlängert werden. Zumindest trifft man sich angeblich zu entsprechenden Gesprächen, wie «Sky Italia» berichtet. (fox)

Bild: AP/AP

Bietet Barça 175 Millionen Franken für Coutinho

Nach dem endlosen Theater im Sommer geht die Coutinho-Jagd wohl auch im Januar weiter. Vor ein paar Tagen sorgte ein Trikothersteller mit einer Werbung des Brasilianers im Barça-Trikot für Aufregung. Liverpools Jürgen Klopp lächelte diesen PR-Gag noch weg.

Aber die Gerüchte bleiben natürlich. Es wird spekuliert, ob Coutinho jetzt wechselt oder jetzt für den Sommer bereits unterschreibt oder Liverpool stur bleibt. Barcelona soll nach den 150 Millionen Franken im Sommer jetzt das Angebot auf 175 Millionen verbessert haben, schreibt «Mundo deportivo». Allerdings ist dieses noch nicht an der Anfield Road angekommen. (fox)

Bild: EPA/EPA

Maximilian Arnold bis 2022 bei Wolfsburg

Bundesligist Wolfsburg hat den Vertrag mit Maximilian Arnold vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert. Wie die Niedersachsen am Neujahrstag zudem mitteilten, enthält der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel.

Arnold spielt schon seit 2009 für den VfL und feierte 2011 im Alter von 17 Jahren seine Premiere in der Bundesliga. Damit ist er der bisher jüngste Debütant in dessen Liga-Geschichte. Insgesamt hat der Profi, der 2011 und 2013 mit der U19 deutscher Meister und 2015 mit den Profis Pokalsieger wurde, für Wolfsburg 176 Pflichtspiele absolviert und dabei 23 Tore erzielt. Im Juni 2017 führte er die deutsche U21-Auswahl in Polen als Captain zum EM-Titel. Bereits im Mai 2014 war Arnold zudem zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft gekommen. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Reto Ziegler von Luzern zum FC Dallas

Reto Ziegler (32) setzt seine Karriere gemäss «Le Matin» in den USA fort. Der Waadtländer Verteidiger unterschreibt nach drei Monaten und dem Vertragsende in Luzern für zwei Jahre mit dem FC Dallas.

Nach England, Deutschland, Italien, der Türkei und Russland wird der weit gereiste Ziegler ein neues Land als Profi in sein Palmarès aufnehmen können. Dallas startet am 3. März gegen die San Jose Earthquakes in die neue Saison der Major League Soccer, deren Playoffs die Franchise aus Texas im letzten Jahr verpasst hat.

In der MLS waren in der letzten Saison sechs Schweizer Spieler engagiert: Blerim Dzemaili (Montreal), Scott Sutter (Orlando), Jérôme Thiesson (Minnesota), François Affolter (San Jose), Philippe Senderos (Houston) und Stefan Frei (Seattle). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Goretzka im Sommer angeblich zu Bayern

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka wechselt Medienberichten zufolge im Sommer von Schalke 04 zum Rekordmeister Bayern München. Der 22-Jährige verlasse Schalke nach der Saison ablösefrei, berichtete die «Sport Bild» am Sonntagabend. Goretzkas Vertrag mit den Gelsenkirchenern läuft nach der Saison aus.

Auch die spanische Zeitung «Marca» meldete, der Transfer zur neuen Saison sei bereits vor einiger Zeit fest vereinbart worden. Die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid seien ebenfalls interessiert gewesen, der Mittelfeldspieler habe sich aber für Bayern entschieden. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Nike verkündet Wechsel von Liverpools Coutinho nach Barcelona

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat offenbar versehentlich den Wechsel des Brasilianers Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona bekannt gegeben.

«Philippe Coutinho ist bereit, das Camp Nou zu erleuchten», war im Online-Shop des spanischen Tabellen-Ersten am Sonntag für kurze Zeit zu lesen. Dazu wurden Barça-Trikots mit dem Namen des 25-Jährigen angekündigt. Kurz darauf wurde der Eintrag wieder entfernt.

Bereits im Sommer war Coutinho vom FC Barcelona umworben worden. Laut britischen Medien soll Barça drei Angebote in Höhe von bis zu umgerechnet 130 Millionen Euro abgegeben haben. Zudem soll der offensive Mittelfeldspieler bei den Liverpool-Bossen um seine Freigabe gebeten haben. Die Verantwortlichen des Klubs waren jedoch nicht bereit, ihren Schlüsselspieler abzugeben.

Coutinho, der in Anfield noch einen Vertrag bis 2022 hat, wird trotzdem immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. (abu/sda)

Bild: twitter.com

Lausanne-Sport holt Zinédine Zidanes Sohn

Lausanne-Sport hat Enzo Zidane verpflichtet, den Sohn von Real Madrids Trainer Zinédine Zidane. Der 22-jährige Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchs-Abteilung von Real Madrid und gehörte in der ersten Saisonhälfte zum Kader von La-Liga-Abstiegskandidat Alaves. Für das Team aus dem Baskenland kam Zidane allerdings bloss zu zwei Teileinsätzen. Enzo Zidane ist der älteste von vier Söhnen von Zinédine Zidane. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Von Thailand nach Chiasso

Der Challenge-League-Klub Chiasso hat bis Ende Saison den 23-jährigen Mittelfeldspieler Chitchanok Xaysensourinthone verpflichtet. Der thailändisch-schweizerische Doppelbürger stammt aus der Juniorenabteilung von Lausanne und spielte in den letzten beiden Saisons in der obersten thailändischen Liga beim FC Suphanduri. (ram/sda)

Chitchanok Xaysensourinthone przechodzi z Suphanburi do FC Chiasso. #Mercato pic.twitter.com/rMy6tVCnNI — Mercato LIVE (@TransferLive5) 29. Dezember 2017

FCB fordert 30 Millionen Euro für Akanji

FCB-Verteidiger Manuel Akanji steht auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Das ermöglicht dem Schweizer Serienmeister die Möglichkeit, den Preis in die Höhe zu treiben. Wie die «Bild» berichtet, verlangt der FC Basel für einen Wechsel im Winter 30 Millionen Euro. Eine stolze Summe für einen 22-Jährigen, der gerade einmal 42 Spiele in Super League Liga und sechs Champions-League-Partien absolviert hat.

Bis zu 25 Millionen Euro hatte der BVB angeblich für einen Transfer angedacht. Das Gegenangebot des FCB soll für Kopfschütteln in der Führungsriege gesorgt haben. Die Alternative – Yerry Mina von Palmeiras – dürfte allerdings ebenfalls nicht billiger werden, am Kolumbianer ist auch der FC Barcelona interessiert. (pre)

Schürrle zu West Ham?

Der deutsche Weltmeister André Schürrle ist bei Borussia Dortmund nur noch zweite Wahl. Um die WM 2018 in Russland nicht zu verpassen, braucht der Mittelfeldspieler aber Spielpraxis. Ein Wechsel – wohl leihweise – steht deshalb bevor. Der VfB Stuttgart war zuletzt ein Thema, der «Guardian» bringt nun aber West Ham United ins Spiel.

Die «Hammers» suchen dringend Verstärkungen, stehen auf Platz 17 liegend mit dem Rücken zur Wand. In London, wo Schürrle bereits zwischen 2013 und 2015 (Chelsea) engagiert war, würde er auf die Ex-Bundesliga-Profis Marko Arnautovic und Chicharito sowie den Schweizer Nati-Spieler Edimilson Fernandes treffen. (pre)

Bild: EPA

Liverpool schnappt sich Virgil van Dijk

Liverpool bestätigt den Zuzug von Southamptons Virgil van Dijk. Nach Angaben der englischen «Mirror», sollen die «Reds» für den holländischen Verteidiger rund 84 Millionen Euro springen lassen. Damit dürfte es der teuerste Verteidiger-Transfer der Welt werden.

Bereits im Sommer hat das Team von Jürgen Klopp versucht, van Dijk zu holen. Damals scheiterte der Deal allerdings noch. (abu)

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) 27. Dezember 2017

Özil auf Barças Liste ganz oben

Der FC Barcelona hat dem Christchindli offenbar einen Wunschzettel mit fünf Neuverpflichtungen zukommen lassen. Ob es noch in der Winterpause ein Gschenkli gibt für den Leader der Primera Division? Gemäss der «Marca» zuoberst auf der Liste: Mesut Özil. Der Weltmeister kann Arsenal im Sommer ablösefrei verlassen, bei einem Transfer im Winter könnten die «Gunners» noch etwas an Özil verdienen.

Auch auf Barças Wunschliste sind angeblich Nabil Fekir (Lyon), Alexander Golowin (ZSKA Moskau) und die beiden Schalker Max Meyer und Leon Goretzka. Nach wie vor nicht erkaltet ist das Interesse der Katalanen an Philippe Coutinho vom FC Liverpool. (ram)

Bild: AP

Basel holt Campo zurück

Nach Fabian Frei holt der FC Basel einen weiteren einstigen Junior zurück: Samuele Campo. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt aus Lausanne zum Meister, wo er die Nummer 10 tragen wird. Der 22-jährige Campo absolvierte seine gesamte Nachwuchszeit beim FCB. Er unterschrieb bis 2022.

Campo bringe ein weiteres kreatives Element in die Basler Offensive, wird Sportdirektor Marco Streller zitiert. «Er ist ein toller Spielgestalter und passt perfekt in unser Konzept.» In der laufenden Saison erzielte Campo vier Tore in 19 Spielen, dazu gab er acht Assists. (ram)

Bild: KEYSTONE

Fransson leihweise von Basel zu Lausanne

Der FC Basel leiht seinen Mittelfeldspieler Alexander Fransson per sofort bis Ende Juni 2018 an den FC Lausanne-Sport aus. Bei den Waadtländern soll der 23-jährige Schwede im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, die er mit dem schwedischen Nationalteam bestreiten möchte, zu mehr Spielpraxis kommen als dies zuletzt im stark besetzten FCB-Mittelfeld der Fall war.

Fransson war im Januar 2016 von Norrköping zum FCB gekommen und erzielte bisher in 66 Spielen drei Tore und zehn Assists. In der laufenden Meisterschaft reichte es Fransson zu zehn Einsätzen in der Super League sowie je drei Einsätzen in der Champions League und im Schweizer Cup. Nur zwei dieser Partien durfte er über die volle Distanz bestreiten. Nach der Rückkehr von Fabian Frei von Mainz zum FCB wäre Fransson für Trainer Raphael Wicky vermutlich mehr denn je nur zweite Wahl. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Stadionruine: Pontiac Silverdome

Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 20.04.2011: Reals erster Pott seit drei Jahren geht in die Brüche, weil Sergio Ramos zu wenig Muckis hat 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 01.04.1998: Diese 76 Minuten TV-Geschichte mit Günther Jauch und Marcel Reif lassen jeden Aprilscherz alt aussehen 14.06.2012: Die Iren haben gegen Spanien nicht den Hauch einer Chance, aber ihre Fans singen sich zum EM-Titel 28.02.1999: Maradona stürmt im Letzigrund die Tribüne und darf als Belohnung ins Altersheim 23.11.2002: Bei Luis Figos Rückkehr nach Barcelona wird der neue Real-Star mit einem Schweinekopf empfangen 17.07.1994: «Eine Wunde, die sich niemals schliesst» – Roberto Baggios Penalty in die Erdumlaufbahn lässt ganz Italien weinen 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 03.03.2010: Fussballikone Maradona erkennt Thomas Müller nicht – und bekommt wenig später dessen Rache zu spüren 06.09.2003: Es gibt nur ein' Rudi Völler und der schenkt Weissbier-Waldi nach Deutschlands 0:0 auf Island so richtig ein 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit 08.09.1996: George Weah schnappt sich im eigenen Strafraum den Ball, dribbelt einfach alle aus und schiesst ein Wundertor 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 10.05.1930: Der Beginn einer wunderbaren Hassliebe – die 7 denkwürdigsten Länderspiele zwischen Deutschland und England 23.06.1990: Roger Milla gegen René Higuita – der Alte entzaubert den Irren 27.01.1994: Beim seltsamsten Fussballspiel aller Zeiten muss ein Team plötzlich beide Tore verteidigen 29.10.1997: Im dichten Schneetreiben gibt der 19-jährige Gigi Buffon sein Länderspieldebüt 04.07.1999: Martin Palermo schafft's ins Guinness-Buch der Rekorde – weil er drei Penaltys in einem Spiel verschiesst 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 08.01.2004: Kult-Goalie Jorge Campos hängt seine knallbunten Trikots an den Nagel 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte Als der «entführte» Raffael zum Fall für die Polizei wurde und als Strafe einen Znacht ausgeben musste 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weiterreicht, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 18.07.2008: Ein Carlos Varela in Höchstform: «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg» 17.11.1993: Frankreich vergeigt in letzter Sekunde die WM-Quali und Sündenbock Ginola zieht gegen Trainer Houiller vor Gericht 28.10.1993: «Die Tragödie von Doha» oder wieso an der WM 2022 vielleicht doch alles gut wird 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 22.06.1986: Maradona schiesst das Tor des Jahrhunderts – aber in Erinnerung bleibt die «Hand Gottes» 03.06.1997: Roberto Carlos scheint mit seinem Freistoss für die Ewigkeit alle Gesetze der Physik auszuhebeln 27.04.1996: Basler lässt Wut an Torwand aus: «Wenn Sie ein drittes Loch in die Wand reinschiessen, gibt es 1000 Mark von mir» 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 27.03.2011: Die «Mücke» sticht zum 100. Mal zu – Torhüter Rogerio Ceni wird für sein Jubiläumstor gefeiert wie vor ihm nur Pelé 03.10.2007: Milan-Goalie Dida zeigt in Glasgow den schönsten sterbenden Schwan der Fussball-Geschichte 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und alle wissen, um welchen historischen Match es hier geht 11.04.2001: Steht's 31:0 oder 32:0? Australien schiesst so viele Tore, dass man mit Zählen nicht nachkommt 06.05.2001: Inter-Fans stehlen den Feinden von Atalanta einen Roller und werfen ihn im San Siro über eine Brüstung 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 12.09.1990: Der Goalie mit der Pudelmütze sorgt für die vielleicht grösste Sensation der Fussball-Geschichte 30.06.1998: Mit einem Wundersolo geht Michael Owens Stern auf, der nur allzu schnell wieder verglüht 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 14.11.2012: Zlatan Ibrahimovic schiesst gegen England nicht nur vier Tore, er trifft vor allem per Fallrückzieher aus 25 Metern 09.11.2014: Der FC Aarau wird weltbekannt – und das alles wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare