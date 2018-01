Sport

Das offizielle Poster der WM 2018 und seine Vorgänger

Kein Herzli mehr für Luzern: Ziegler wechselt in die USA +++ Arnold bis 2022 bei Wolfsburg

Maximilian Arnold bis 2022 bei Wolfsburg

Bundesligist Wolfsburg hat den Vertrag mit Maximilian Arnold vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert. Wie die Niedersachsen am Neujahrstag zudem mitteilten, enthält der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel.

Arnold spielt schon seit 2009 für den VfL und feierte 2011 im Alter von 17 Jahren seine Premiere in der Bundesliga. Damit ist er der bisher jüngste Debütant in dessen Liga-Geschichte. Insgesamt hat der Profi, der 2011 und 2013 mit der U19 deutscher Meister und 2015 mit den Profis Pokalsieger wurde, für Wolfsburg 176 Pflichtspiele absolviert und dabei 23 Tore erzielt. Im Juni 2017 führte er die deutsche U21-Auswahl in Polen als Captain zum EM-Titel. Bereits im Mai 2014 war Arnold zudem zu seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft gekommen. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Reto Ziegler von Luzern zum FC Dallas

Reto Ziegler (32) setzt seine Karriere gemäss «Le Matin» in den USA fort. Der Waadtländer Verteidiger unterschreibt nach drei Monaten und dem Vertragsende in Luzern für zwei Jahre mit dem FC Dallas.

Nach England, Deutschland, Italien, der Türkei und Russland wird der weit gereiste Ziegler ein neues Land als Profi in sein Palmarès aufnehmen können. Dallas startet am 3. März gegen die San Jose Earthquakes in die neue Saison der Major League Soccer, deren Playoffs die Franchise aus Texas im letzten Jahr verpasst hat.

In der MLS waren in der letzten Saison sechs Schweizer Spieler engagiert: Blerim Dzemaili (Montreal), Scott Sutter (Orlando), Jérôme Thiesson (Minnesota), François Affolter (San Jose), Philippe Senderos (Houston) und Stefan Frei (Seattle). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Goretzka im Sommer angeblich zu Bayern

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka wechselt Medienberichten zufolge im Sommer von Schalke 04 zum Rekordmeister Bayern München. Der 22-Jährige verlasse Schalke nach der Saison ablösefrei, berichtete die «Sport Bild» am Sonntagabend. Goretzkas Vertrag mit den Gelsenkirchenern läuft nach der Saison aus.

Auch die spanische Zeitung «Marca» meldete, der Transfer zur neuen Saison sei bereits vor einiger Zeit fest vereinbart worden. Die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid seien ebenfalls interessiert gewesen, der Mittelfeldspieler habe sich aber für Bayern entschieden. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Nike verkündet Wechsel von Liverpools Coutinho nach Barcelona

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat offenbar versehentlich den Wechsel des Brasilianers Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona bekannt gegeben.

«Philippe Coutinho ist bereit, das Camp Nou zu erleuchten», war im Online-Shop des spanischen Tabellen-Ersten am Sonntag für kurze Zeit zu lesen. Dazu wurden Barça-Trikots mit dem Namen des 25-Jährigen angekündigt. Kurz darauf wurde der Eintrag wieder entfernt.

Bereits im Sommer war Coutinho vom FC Barcelona umworben worden. Laut britischen Medien soll Barça drei Angebote in Höhe von bis zu umgerechnet 130 Millionen Euro abgegeben haben. Zudem soll der offensive Mittelfeldspieler bei den Liverpool-Bossen um seine Freigabe gebeten haben. Die Verantwortlichen des Klubs waren jedoch nicht bereit, ihren Schlüsselspieler abzugeben.

Coutinho, der in Anfield noch einen Vertrag bis 2022 hat, wird trotzdem immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. (abu/sda)

Bild: twitter.com

Lausanne-Sport holt Zinédine Zidanes Sohn

Lausanne-Sport hat Enzo Zidane verpflichtet, den Sohn von Real Madrids Trainer Zinédine Zidane. Der 22-jährige Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchs-Abteilung von Real Madrid und gehörte in der ersten Saisonhälfte zum Kader von La-Liga-Abstiegskandidat Alaves. Für das Team aus dem Baskenland kam Zidane allerdings bloss zu zwei Teileinsätzen. Enzo Zidane ist der älteste von vier Söhnen von Zinédine Zidane. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Von Thailand nach Chiasso

Der Challenge-League-Klub Chiasso hat bis Ende Saison den 23-jährigen Mittelfeldspieler Chitchanok Xaysensourinthone verpflichtet. Der thailändisch-schweizerische Doppelbürger stammt aus der Juniorenabteilung von Lausanne und spielte in den letzten beiden Saisons in der obersten thailändischen Liga beim FC Suphanduri. (ram/sda)

Chitchanok Xaysensourinthone przechodzi z Suphanburi do FC Chiasso. #Mercato pic.twitter.com/rMy6tVCnNI — Mercato LIVE (@TransferLive5) 29. Dezember 2017

FCB fordert 30 Millionen Euro für Akanji

FCB-Verteidiger Manuel Akanji steht auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Das ermöglicht dem Schweizer Serienmeister die Möglichkeit, den Preis in die Höhe zu treiben. Wie die «Bild» berichtet, verlangt der FC Basel für einen Wechsel im Winter 30 Millionen Euro. Eine stolze Summe für einen 22-Jährigen, der gerade einmal 42 Spiele in Super League Liga und sechs Champions-League-Partien absolviert hat.

Bis zu 25 Millionen Euro hatte der BVB angeblich für einen Transfer angedacht. Das Gegenangebot des FCB soll für Kopfschütteln in der Führungsriege gesorgt haben. Die Alternative – Yerry Mina von Palmeiras – dürfte allerdings ebenfalls nicht billiger werden, am Kolumbianer ist auch der FC Barcelona interessiert. (pre)

Schürrle zu West Ham?

Der deutsche Weltmeister André Schürrle ist bei Borussia Dortmund nur noch zweite Wahl. Um die WM 2018 in Russland nicht zu verpassen, braucht der Mittelfeldspieler aber Spielpraxis. Ein Wechsel – wohl leihweise – steht deshalb bevor. Der VfB Stuttgart war zuletzt ein Thema, der «Guardian» bringt nun aber West Ham United ins Spiel.

Die «Hammers» suchen dringend Verstärkungen, stehen auf Platz 17 liegend mit dem Rücken zur Wand. In London, wo Schürrle bereits zwischen 2013 und 2015 (Chelsea) engagiert war, würde er auf die Ex-Bundesliga-Profis Marko Arnautovic und Chicharito sowie den Schweizer Nati-Spieler Edimilson Fernandes treffen. (pre)

Bild: EPA

Liverpool schnappt sich Virgil van Dijk

Liverpool bestätigt den Zuzug von Southamptons Virgil van Dijk. Nach Angaben der englischen «Mirror», sollen die «Reds» für den holländischen Verteidiger rund 84 Millionen Euro springen lassen. Damit dürfte es der teuerste Verteidiger-Transfer der Welt werden.

Bereits im Sommer hat das Team von Jürgen Klopp versucht, van Dijk zu holen. Damals scheiterte der Deal allerdings noch. (abu)

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU — Liverpool FC (@LFC) 27. Dezember 2017

Özil auf Barças Liste ganz oben

Der FC Barcelona hat dem Christchindli offenbar einen Wunschzettel mit fünf Neuverpflichtungen zukommen lassen. Ob es noch in der Winterpause ein Gschenkli gibt für den Leader der Primera Division? Gemäss der «Marca» zuoberst auf der Liste: Mesut Özil. Der Weltmeister kann Arsenal im Sommer ablösefrei verlassen, bei einem Transfer im Winter könnten die «Gunners» noch etwas an Özil verdienen.

Auch auf Barças Wunschliste sind angeblich Nabil Fekir (Lyon), Alexander Golowin (ZSKA Moskau) und die beiden Schalker Max Meyer und Leon Goretzka. Nach wie vor nicht erkaltet ist das Interesse der Katalanen an Philippe Coutinho vom FC Liverpool. (ram)

Bild: AP

Basel holt Campo zurück

Nach Fabian Frei holt der FC Basel einen weiteren einstigen Junior zurück: Samuele Campo. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt aus Lausanne zum Meister, wo er die Nummer 10 tragen wird. Der 22-jährige Campo absolvierte seine gesamte Nachwuchszeit beim FCB. Er unterschrieb bis 2022.

Campo bringe ein weiteres kreatives Element in die Basler Offensive, wird Sportdirektor Marco Streller zitiert. «Er ist ein toller Spielgestalter und passt perfekt in unser Konzept.» In der laufenden Saison erzielte Campo vier Tore in 19 Spielen, dazu gab er acht Assists. (ram)

Bild: KEYSTONE

Fransson leihweise von Basel zu Lausanne

Der FC Basel leiht seinen Mittelfeldspieler Alexander Fransson per sofort bis Ende Juni 2018 an den FC Lausanne-Sport aus. Bei den Waadtländern soll der 23-jährige Schwede im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, die er mit dem schwedischen Nationalteam bestreiten möchte, zu mehr Spielpraxis kommen als dies zuletzt im stark besetzten FCB-Mittelfeld der Fall war.

Fransson war im Januar 2016 von Norrköping zum FCB gekommen und erzielte bisher in 66 Spielen drei Tore und zehn Assists. In der laufenden Meisterschaft reichte es Fransson zu zehn Einsätzen in der Super League sowie je drei Einsätzen in der Champions League und im Schweizer Cup. Nur zwei dieser Partien durfte er über die volle Distanz bestreiten. Nach der Rückkehr von Fabian Frei von Mainz zum FCB wäre Fransson für Trainer Raphael Wicky vermutlich mehr denn je nur zweite Wahl. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Fabian Frei kehrt zum FC Basel zurück

Der Schweizer Internationale Fabian Frei kehrt per sofort vom Bundesligisten Mainz zum FC Basel zurück. Der 28-jährige Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Schweizer Meister auf einen Vertrag bis 2022.

🎄🎁 Unser verfrühtes Weihnachtsgeschenk an dich: Herzlich willkommen zurück beim FCB, Fabian Frei! Fabian unterschreibt bis 2022 und trägt die Rückennummer 6️⃣. 👉🏻 Alle Infos jetzt auf fcb.ch!#SaliFabian #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/GrJ7LfxcTH — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) December 23, 2017

Nach zweieinhalb Jahren in der Bundesliga löste Frei seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag mit Mainz vorzeitig auf und kehrt in die Heimat zurück. Für Mainz bestritt der zwölffache Schweizer Internationale 62 Pflichtspiele, seinen einzigen Bundesliga-Treffer erzielte er am letzten Spieltag der vor einer Woche zu Ende gegangenen Vorrunde, als er in Bremen in der Nachspielzeit zum 2:2 traf.

«Jeder kennt die grossen Qualitäten von Fabian Frei», sagte FCB-Sportchef Marco Streller, der jahrelang mit Frei zusammengespielt hatte. Für die Basler bestritt der Thurgauer zwischen 2007 und 2015 255 Pflichtspiele, neben fünf Meistertiteln gewann er auch zweimal den Schweizer Cup. Nach seiner ersten Rückkehr nach Basel nach seinem zweijährigen Abstecher nach St. Gallen (2009 bis 2011) gehörte Frei zu den Leistungsträgern beim FCB, der mit der Qualifikation für die Europa-League-Halbfinals 2013 sowie dem Einzug in die Champions-League-Achtelfinals 2012 und 2015 auch international für Furore sorgte. Basel hatte nach dem überraschenden Abgang von Captain Matias Delgado im Sommer kurz nach Beginn der Super League angekündigt, in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. (mlu/sda)

Rapperswils Top-Goalgetter Chagas zu Servette

Der Rapperswiler Top-Goalgetter Mychell da Silva Chagas wechselt innerhalb der Challenge League zu Servette. Der 28-jährige brasilianische Stürmer erhielt bei den Romands einen Vertrag bis Sommer 2020.

In der Promotion League erzielte Chagas in der letzten Saison in 29 Spielen insgesamt 23 Treffer und wurde damit Torschützenkönig der Liga. Auch nach dem Aufstieg in die Challenge League war Chagas für die St.Galler erfolgreich: In den 17 Challenge-League-Spielen gelangen ihm 9 Tore und 6 Assists. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Mario Gomez wechselt in die alte Heimat

Was für eine Überraschung! Mario Gomez (32) wechselt zur Bundesliga-Rückrunde vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Die Ablöse für den deutschen Nationalstürmer beträgt gut drei Millionen Euro. Im Gegenzug kehrt Josip Brekalo bereits im Winter nach Wolfsburg zurück

Zehneinhalb Jahre sind vergangen, da krönte sich Gomez mit dem VfB Stuttgart zum deutschen Meister. In 25 Einsätzen hatte der damals noch 21-jährige Goalgetter 14 Treffer und sieben Vorlagen zum Titelgewinn beigesteuert. Zwei Jahre später schlug Bayern zu und überwies 30 Millionen Euro an die Schwaben. In vier Jahren räumte Gomez mit dem Rekordmeister sämtliche Titel ab, wurde zweimal Meister, Cup- sowie Supercup-Sieger und gewann 2013 das Triple. (pre/sda)

Mario #Gomez: „Ich bin sehr glücklich wieder zu Hause zu sein, dort wo alles für mich begonnen hat."

---

Zur Meldung auf vfb.de: https://t.co/oZuKoni0YV #VfB pic.twitter.com/MAcK0tTUTg — VfB Stuttgart (@VfB) 22. Dezember 2017

Chicago hinter Casillas her

Spaniens Weltmeister-Goalie Iker Casillas könnte schon bald in der MLS Bällen hinterher hechten. Der 36-Jährige des FC Porto sei daran interessiert, in die USA zu wechseln, heisst es. Casillas sei bereits in Gesprächen mit Chicago Fire.

Beim Klub war zuletzt auch der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger unter Vertrag. Noch ist offen, ob er und Chicago diesen verlängern. (ram)

Bild: KEYSTONE

Cavusevic nicht mehr beim FCZ

Der FC Zürich und Dzengis Cavusevic (30) haben sich geeinigt, den bis Sommer 2018 laufenden Vertrag per sofort aufzulösen. Der Offensivspieler war im Juli 2016 zum Stadtklub gestossen. In 42 Pflichtspieleinsätzen erzielte er 12 Tore. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Köln holt Stürmer Terrode zurück

Simon Terodde kehrt auf die Rückrunde zu Bundesliga-Schlusslicht Köln zurück. Der 29-jährige Stürmer, der bereits von 2009 bis 2011 bei den Kölnern spielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Bei Köln soll Terodde helfen, die durch den Abgang von Torjäger Anthony Modeste entstandene Lücke im Angriff zu schliessen.

In der vergangenen Saison hatte Terodde mit 25 Toren massgeblich zu Stuttgarts Rückkehr in die Bundesliga beigetragen. In der aktuellen Spielzeit gelangen ihm in 17 Pflichtspielen allerdings nur drei Tore. Zuletzt verlor er sogar seinen Stammplatz. (fox/sda)

💬 "Herzblut hat eine große Rolle gespielt. Ich freue mich, dass ich wieder zum #effzeh zurückkommen kann." – Simon #Terodde. https://t.co/PeetfUqhEc — 1. FC Köln (@fckoeln) 20. Dezember 2017

Sevillas Steven N'Zonzi zu Arsenal?

Sevillas Mittelfeldstratege Steven N'Zonzi weilt gerade in London. Das befeuert in englischen Medien natürlich die Wechselgerüchte. Arsenal soll die Wunschdestination des 28-Jährigen sein, weil er sich mit Sevillas Trainer Eduardo Berizzo verstritten hat.

Aber ob der zweifache französische Internationale für Verhandlungen mit dem Xhaka-Klub an die Themse reiste? Kolportiert wird eine Ablöse von rund 46 Millionen Franken. Aus Sevilla heisst es aber: Es liegt kein Angebot vor. Und N'Zonzi sei in London, weil er seinen Sohn besuche. (fox)

Bild: EPA/EFE

Compper auf die Insel

Innenverteidiger Marvin Compper steht vor der Unterschrift bei Celtic Glasgow. Der 32-jährige Deutsche sei bereits in Schottland angekommen, meldet die BBC, nur der Medizincheck stehe einem Wechsel noch im Weg.

Compper, der ein Länderspiel bestritten hat, spielte seit 2014 bei RB Leipzig. In dieser Saison kam er jedoch nur einmal von Beginn weg zum Einsatz, hinzu kam eine Einwechslung. (ram)

Bild: AP/AP

Akanji vor dem Absprung

Dem FC Basel droht der Verlust von Nationalspieler Manuel Akanji. Der 22-jährige Innenverteidiger stehe kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund, melden deutsche Medien. Zuletzt wurde auch über ein Interesse von RB Leipzig an Akanji berichtet. (ram)

Bild: KEYSTONE

City ködert Guardiola mit Mega-Vertrag

Manchester City, der Achtelfinal-Gegner des FC Basel in der Champions League, strebt offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit seinem Erfolgstrainer Pep Guardiola an. Laut diversen englischen Medienberichten möchte der Premier-League-Leader eine vorzeitige Verlängerung des bis 2019 befristeten Kontrakts mit dem spanischen Erfolgstrainer.

Guardiola, der auch schon Barcelona und Bayern München trainierte, soll einen neuen Vierjahresvertrag mit knapp 23 Millionen Euro pro Saison erhalten. Aktuell kassiert der 46-Jährige rund 17 Millionen Euro im Jahr.

Nach einem schwierigen ersten Jahr ohne Titel führt Pep Guardiolas Mannschaft die Premier League aktuell souverän an. Guardiolas Verein hofft den Berichten zufolge, mit dem Katalanen auf der Bank eine Ära im Stile von Sir Alex Ferguson zu begründen. Der Schotte war über 26 Jahre Chefcoach beim Lokalrivalen Manchester United, mit dem er zweimal (1999 und 2008) die Champions League, den Europacup der Cupsieger (1991), den Weltcup (1999), die Klub-WM (2008) und 13 englische Meistertitel gewann. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Schweinsteigers Rückkehr in die Bundesliga?

Ende Jahr läuft Bastian Schweinsteigers Vertrag bei Chicago Fire aus. Ob der 33-jährige Weltmeister im Frühling wieder in Bundesliga spielt? Laut der «Welt am Sonntag» seien erste Anfragen eingetroffen. Schweinsteiger erklärte zuletzt, «für alles offen zu sein». (ram)

Bild: EPA/dpa

Kaka tritt mit 35 zurück

Der frühere brasilianische Weltmeister Kaka (35) erklärte seinen Rücktritt. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte Angreifer Kaka bei Milan und Real Madrid. Zuletzt spielte er für Orlando in der amerikanischen Major League Soccer.

«Ich erreichte mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Danke! Jetzt bin ich bereit für die nächste Reise», so Kaka im Interview zum Rücktritt mit «O Globo». Kaka bestritt 92 Länderspiele, wurde 2002 Weltmeister, gewann die Champions League und war 2007 der letzte Weltfussballer des Jahres vor den seither je fünfmal siegreichen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. (ram/sda)

Bild: EPA/ANSA

Wagner von Hoffenheim zu Bayern München

Der Transfer des deutschen Internationalen Sandro Wagner von Hoffenheim zu Bayern München ist perfekt. Laut der «Bild»-Zeitung und Sky lässt sich der Tabellenführer der Bundesliga die Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers, der einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben soll, 12 bis 15 Millionen Euro kosten.

Wagner hatte als Junior für die Bayern gespielt, seine Familie lebt in München. Der siebenfache Internationale war über Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin und Darmstadt zuletzt in Hoffenheim gelandet. Für die Kraichgauer erzielte er in dieser Saison in elf Liga-Partien vier Tore. (ram/sda)

Bild: AP

Nagelsmann im Sommer zum BVB

Bild: DPA

Gestern hat Borussia Dortmund seinen neuen Trainer Peter Stöger vorgestellt. Die «Bild» will wissen, weshalb der Österreicher nur einen Vertrag bis Ende Saison erhielt: Weil die Verpflichtung von Julian Nagelsmann schon fix sei. Der auch von Bayern München umworbene Hoffenheim-Coach werde in Dortmund bis 2021 unterschreiben. (ram)

Bale verlässt Real Madrid

Bild: EPA/EFE

Im Sommer soll Gareth Bale zurück nach England wechseln. Gemäss «Diario Gol» haben sich der walisische Offensivspieler und Real Madrid über den Abgang verständigt. Vor allem Manchester United und sein Ex-Klub Tottenham Hotspur sollen stark am 28-jährigen Bale interessiert sein, heisst es. (ram)

Bayern will im Winter Leno

Bild: EPA

Bayern München ist an einer Verpflichtung von Nationalkeeper Bernd Leno von Bayer Leverkusen interessiert. Die Münchner möchten ihn am liebsten bereits in der Winterpause holen. Leverkusen will Leno laut Bild aber nicht abgeben. Der 25-Jährige hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2020.

Bayerns Weltmeister-Goalie Manuel Neuer fällt noch längerfristig aus, will aber rechtzeitig bis zur WM in Russland wieder fit sein. Sein Ersatz Sven Ulreich überzeugte in den vergangenen Wochen zwar, musste am Samstag aber kurz vor dem Anpfiff des Spiels bei Eintracht Frankfurt wegen Adduktoren-Beschwerden passen. Für ihn musste der 36-jährige Tom Starke sein Comeback geben. (ram/sda/dpa)

Bento nach China

Bild: AP

Von 2010 bis 2014 war Paulo Bento portugiesischer Nationaltrainer, zuletzt coachte er bis zur Entlassung im März dieses Jahres Olympiakos Piräus. Nun hat er wieder einen Job: Bento hat bei Chongqing Dangdai Lifan in Chinas erster Liga unterschrieben. (ram)

