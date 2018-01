Sport

Die wichtigsten Transfers im Januar 2018

Stockers Rückkehr zum FCB perfekt +++ Gomes bittet bei Barcelona um Freigabe

Stockers Rückkehr zum FCB perfekt

Nach dreieinhalb Jahren in bei Hertha Berlin wechselt Valentin Stocker zurück zum FC Basel zurück. Der 36-fache Nationalspieler hat beim Schweizer Serienmeister einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Ich freue mich enorm, wieder das FCB-Trikot überstreifen zu dürfen und zurück im Joggeli zu sein», sagte der 28-Jährige bei der Vertragsunterschrift.

Auch FCB-Sportdirektor Marco Streller zeigt sich hoch erfreut: «Vali ist ein fantastischer Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seinen vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen.»

Die bange Frage ist: Wie gut ist Stocker noch? Er absolvierte in dreieinhalb Jahren nur wenig mehr als die Hälfte der Bundesliga-Spiele. Im letzten Herbst kam er unter Trainer Pal Dardai bloss während 49 Minuten zum Einsatz. Zuletzt war er zudem am Meniskus verletzt. Zu Beginn seiner Zeit bei Hertha wurde er vom damaligen Trainer Jos Luhukay sogar in die Amateur-Mannschaft in die Regionalliga verbannt. (pre/sda)

Gomes bittet bei Barcelona um Freigabe

Mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho hat der FC Barcelona im Mittelfeld aufgerüstet. Dies dürfte noch weniger Spielzeit für André Gomes bedeuten. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Valencia zu den Katalanen. In der aktuellen Saison setzte Trainer Ernesto Valverde aber kaum auf Gomes – der Portugiese spielte nur zwei Spiele über 90 Minuten.

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft und seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft ist Gomes deshalb auf der Suche eines neuen Vereins. Unter anderem sollen Tottenham und Juventus interessiert sein. (zap)

Bild: EPA/EFE

Munsy von GC an Aue ausgeliehen

Ridge Munsy wechselt leihweise von den Grasshoppers zu Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga. Der 28-jährige Stürmer besitzt die Staatsbürgerschaften von Kongo und der Schweiz. Munsy erzielte in den letzten zweieinhalb Jahren in der Super League 17 Tore. In der aktuellen Saison reichten es bei neun Einsätzen allerdings nur zu zwei Toren. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Steffen-Transfer zu Wolfsburg fix

Der FC Basel verliert seine Offensivkraft Renato Steffen. Der 26-Jährige wechselt zum VfL Wolfsburg. Mit dem FCB feierte Steffen in zweieinhalb Saisons zwei Meistertitel und einen Cupsieg. In insgesamt 86 Spielen schoss er 17 Tore. (ram)

Renato Steffen wechselt per sofort zum @VfL_Wolfsburg! Wir danken dir herzlich für deinen Einsatz beim FCB und wünschen dir viel Erfolg in der @Bundesliga_DE Renato.

👉🏻 Weitere Infos findest du auf fcb.ch#FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/7J6pEAomO0 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 10. Januar 2018

Valentin Stockers Rückkehr zu Basel immer konkreter

«Falls für Valentin Stocker eine Anfrage reinkommt, werden wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und falls nicht, werden wir bis zum Sommer seine Qualitäten nutzen.» Die Aussagen von Michael Preetz, Manager bei Hertha BSC, dürften beim FC Basel nicht ungehört bleiben.

Der Schweizer Serienmeister könnte den Flügelspieler schon im Winter verpflichten und damit auf den bevorstehenden Wechsel von Renato Steffen zum VfL Wolfsburg (siehe unten) reagieren. Auch für Valentin Stocker dürfte der Wechsel Sinn machen, da er dringend Spielpraxis braucht, sollte die WM 2018 für ihn ein Thema sein. Bei den Berlinern ist er unter Trainer Pal Dardai in dieser Saison bloss zu 151 Einsatzminuten gekommen.

Wie der Blick berichtet, «dürfte Stocker beim FCB einen langfristigen Vertrag bis 2021 unterschreiben». Der Wechsel soll in diesen Tag fix werden, heisst es weiter. (zap)

Bild: EPA/EPA

Leiht Inter Mailand André Schürrle aus?

Bei Borussia Dortmund ist André Schürrle nur noch Ergänzungsspieler. Der Linkaussen wurde zuletzt mit West Ham United in Verbindung gebracht, nun bringt der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio einen weiteren Verein ins Spiel: Inter Mailand. Der aktuelle Tabellen-Dritte der Serie A sei an einer Leihe interessiert. (zap)

Bild: AP/AP

Steffen-Wechsel zu Wolfsburg angeblich perfekt

Der Abgang von Renato Steffen beim FC Basel steht offenbar unmittelbar bevor. Nach Informationen des «kicker» hat sich der VfL Wolfsburg mit Steffen und dem FCB über einen sofortigen Wechsel verständigt. Der 26-jährige Flügelspieler fehlte am Dienstag im Training des Schweizer Meisters. Der Aargauer soll beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Juni 2021 unterschrieben haben. Die Ablösesumme beläuft sich demnach auf 1,75 Millionen Euro.

Die vom Walliser Martin Schmidt trainierten Wolfsburger suchten nach dem Abgang von Mario Gomez intensiviert Verstärkung für die Offensive. Ein Transfer Steffens bereits im letzten Sommer war wegen eines Basler Vetos nicht zustande gekommen. Nun dürfte die Flügelrakete beim deutschen Tabellenzwölften vorwiegend auf der rechten Angriffsseite zum Zuge kommen. Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am kommenden Wochenende, Wolfsburg tritt am Sonntag bei Borussia Dortmund an. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Moritz Bauer wird Shaqiri-Kollege

Der vierfache österreichische Internationale Moritz Bauer wird Teamkollege von Xherdan Shaqiri beim Premier-League-Tabellen-18. Stoke City. Der 25-jährige Rechtsverteidiger und frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale (u.a. drei U21-Länderspiele) spielte zuletzt für Rubin Kasan in der russischen Liga.

Bauer unterschrieb bei Stoke einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis 2022, die Ablösesumme beträgt rund sechs Millionen Euro. Bei Stoke steht mit Innenverteidiger Kevin Wimmer bereits ein österreichischer Internationaler unter Vertrag. (pre/sda)

🖊️ #SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz 🔴⚪️ pic.twitter.com/uOka5I5655 — Stoke City FC (@stokecity) 9. Januar 2018

Culina verlässt Lugano in Richtung Polen

Antonini Culina verlässt den FC Lugano in Richtung Polen, wo sein neuer Arbeitgeber offiziell noch nicht bekannt ist. Der 26-jährige kroatische Stürmer spielte seit Sommer 2015 für Lugano. Er kam in der Hinrunde der Super League noch auf sieben Einsätze für die Tessiner. Insgesamt erzielte der oft verletzt gewesene Culina 10 Tore in 42 Wettbewerbsspielen. (pre/sda)

Bild: TI-PRESS

Schalke holt sich Hoffenheims Uth

Nach Sandro Wagner verliert Hoffenheim den nächsten Offensive-Star - allerdings erst im Sommer. Mark Uth wechselt ablösefrei zum FC Schalke 04. Dies berichtet bild.de.

Damit erhält der Schweizer Nati-Knipser Breel Embolo weitere Konkurrenz im Kampf um einen Stammplatz bei den Königsblauen. Bereits jetzt hat er gegen den Ösi Guido Burgstaller das Nachsehen. (aeg)

Bild: AP/AP

ManCity will mit Alexis Sanchez weiter aufrüsten

Alexis Sanchez gehört im Transferjahr 2018 zum ganz heissen Eisen. Denn der Vertrag des Chilenen bei Arsenal läuft im Sommer aus, der 29-Jährige wäre dann ablösefrei zu haben. Doch so viel Geduld hat Manchester City nach der Verletzung von Gabriel Jesus nicht. Der überlegene Tabellenführer der Premier League will Sanchez noch im Januar verpflichten. Arsenal sei bereit, den Stürmerstar für 33 Milliionen Euro per sofort ziehen zu lassen. Es herrsche bereits Kontakt zwischen den Klubs, das schreibt zumindest der «Mirror». (zap)

Bild: AP/PA

Premier-League-Klubs wollen Bayers Bailey

Der 20-jährige Leon Bailey zeigte bei Bayer Leverkusen eine überragende Hinrunde und gehört zu den Gewinnern der bisherigen Saison. Das hat nun die englischen Topklubs Chelsea, ManUnited und Arsenal auf den Plan gerufen, den Jamaikaner zu verpflichten.

Allerdings ist Leverkusen nicht bereit, den Flügelflitzer schon im Winter abzugeben. Ein 25-Millionen-Angebot von Chelsea sei deshalb bereits abgelehnt worden. Dies weiss, wie sollte es anders sein, natürlich der «Mirror». (zap)

Bild: AP/AP

Calla vor Rückkehr nach Aarau

Mittelfeldspieler Davide Calla steht vor einem Wechsel. Der 33-Jährige kam beim FC Basel in der Saison kaum mehr zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis im Sommer, doch laut Medienberichten wird ihn der FCB wohl ziehen lassen. Die Rückkehr Callas zum FC Aarau könnte schon bald Tatsache sein. (ram)

Bild: KEYSTONE

Knipser Janko ins Tessin?

Marc Janko könnte in die Schweiz zurückkehren. Der FC Lugano sei am ehemaligen Torjäger des FC Basel interessiert, schreibt der «Blick». Janko war vor wenigen Tagen von Sparta Prag aussortiert worden, aus finanziellen Gründen wie es hiess. Für Basel erzielte er in zwei Jahren 29 Liga-Tore. (ram)

Bild: KEYSTONE

Nun soll auch Juventus an Mesut Özil intressiert sein

Mesut Özils Vertrag bei Arsenal läuft im Sommer aus, deshalb wäre der offensive Mittelfeldspieler ablösefrei zu verpflichten. Die Londoner haben es bisher nämlich nicht geschafft, den 29-Jährigen zu einer Verlängerung des Arbeitspapieres zu überzeugen. Der Deutsche wird von diversen Top-Klubs gejagt, nun soll sich auch Juventus Turin dazugesellt haben. Özil steht gemäss dem «Corriere dello Sport» auf der Wunschliste von Juve-Trainer Massimiliano Allegri. (zap)

Lazio holt Caceres

Nach nur einem halben Jahr bei Hellas Verona zieht Martin Caceres weiter. Der 30-jährige Uruguayer, der unter anderem schon für Barcelona und Juventus spielte, unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison, allerdings mit der Option auf eine Verlängerung bis Juni 2019. (zap)

Vestergaard auf die Insel?

Borussia Mönchengladbach droht der Verlust von Verteidiger Jannik Vestergaard. Arsenal will den 25-jährigen Dänen holen. Der 1,98 m grosse Vestergaard soll dort den noch einen Zentimeter grösseren Per Mertesacker ersetzen. Auch Inter Mailand und Tottenham sind an ihm interessiert. (ram)

Bild: EPA

Bald Entscheid bei Goretzka

«Es wird nicht mehr lange dauern und sich nicht bis zum 31. Januar hinzuziehen», sagt Schalke-Manager Christian Heidel zum Wechseltheater um Nationalspieler Leon Goretzka. Dessen Transfer zu Bayern München gilt als beschlossen, «Schalke 04 kann nicht mehr bieten und mehr machen als das, was wir getan haben», so Heidel. Ums Geld geht es dem Spieler offenbar nicht, denn wirtschaftlich sei man sich einig. (ram)

Bild: AP/AP

Mahrez weiter in Leicester

Der da und dort schon als fix vermeldete Transfer von Riyad Mahrez zu Liverpool kommt nicht zustande. Das sagt Leicester Citys Trainer Claude Puel. «Er möchte in diesem Team spielen», so der Franzose über seinen algerischen Mittelfeldspieler. Mahrez war in dieser Saison an 15 von 22 Premier-League-Treffern beteiligt. (ram)

Bild: AP/PA

Verlässt Trapp Paris?

Eintracht Frankfurt und Newcastle United buhlen um die Dienste von PSG-Goalie Kevin Trapp. Der Deutsche absolvierte bislang erst zwei Liga-Partien, er verlor seinen Stammplatz an Alphonse Areola. Trapps Berater hatte schon vor Wochen angekündigt, dass sein Schützling Paris im Winter verlassen wolle, wenn sich die Möglichkeit dazu ergebe. (ram)

Bild: EPA

ManCity und Alexis Sanchez kommen sich näher

Man könnte sagen: Alexis Sanchez wurde beim blamablen FA-Cup-Out Arsenals nicht eingesetzt, damit er für Manchester City in diesem Wettbewerb noch mitspielen kann. Das wäre wohl übertrieben. Aber der «Daily Mail» schreibt, dass City 46 Millionen Franken für den Chilenen bezahlen wolle. Der Leader sucht einen Ersatz für den langzeitverletzten Gabriel Jesus.

Bei Arsenal könnte man damit einverstanden sein. Arsène Wenger wolle im Gegenzug aber Leicesters Riyad Mahrez. (fox)

Bild: EPA/EPA

Kommt Keita schon im Januar?

Liverpool will auf den Verlust von Philippe Coutinho reagieren und Naby Keita schon jetzt nach England lotsen. Der Guineer wechselt im Sommer von RB Leipzig in die Premier League, das ist längst klar. Aber jetzt dürften die Reds für eine zusätzliche Gebühr den Wechsel schon früher vollziehen wollen, wie der «Telegraph» berichtet. Wie viel Liverpool noch drauflegen will, ist nicht klar. Eine weitere Option soll Riyad Mahrez sein. An Thomas Lemar (Monaco) sei man nicht interessiert. (fox)

Bild: EPA/EPA

Fix: Coutinho wechselt zu Barcelona

Der Brasilianer Philippe Coutinho wechselt von Liverpool zum FC Barcelona und wird dabei zu einem der teuersten Spieler der Fussballgeschichte. Die Katalanen bestätigten den Transfer des 25-jährigen Mittelfeldspielers.

Coutinho wird in Barcelona einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt. Die festgeschrieben Ablösesumme für den neuen Teamkollegen von Lionel Messi, Luis Suarez und Andres Iniesta beträgt 400 Millionen Euro.

Gemäss dem britischen Sender BBC dürfte Liverpool inklusive Boni rund 140 Millionen Pfund (ca. 185 Mio. Franken) einnehmen.

Im Sommer hatte der FC Barcelona von Borussia Dortmund den Stürmer Ousmane Dembélé für 105 Millionen Euro verpflichtet. Coutinho hat für Liverpool in dieser Saison in 14 Einsätzen in der Premier League sieben Tore erzielt und sieben Assists gegeben. Allein im Dezember gelangen ihm in der Meisterschaft vier Treffer und fünf Vorlagen.(abu/sda/dpa)

Aubameyang für 72 Millionen nach China?

Verlässt Superstar Pierre-Emerick Aubameyang den BVB noch in diesem Winter? Das chinesische Portal Sina Sports berichtet, Borussia Dortmund und Guangzhou Evergrande hätten sich auf einen Wechsel des Top-Torjägers zur neuen Saison verständigt. Die Ablösesumme soll 72 Millionen Euro betragen. Aubameyangs Vertrag bei Dortmund läuft noch bis 2021.

Sportdirektor Michael Zorc hat die Gerüchte mittlerweile dementiert. «Spekulationen um Auba sind für uns nichts Neues. Das nervt uns auch nicht mehr wirklich. In den letzten Monaten ist er angeblich schon zu fünf Klubs transferiert worden. Wenn es so ist, würden wir das entsprechend vermelden müssen.», sagte Zorc der Deutschen Presse-Agentur im Trainingslager des BVB in Marbella.

Zuletzt hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu der Causa Aubameyang gesagt: «Er sollte schon so oft weg sein. Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns. Im Winter will ich aber keinen absoluten Leistungsträger gehen lassen. Wir haben ja noch Ziele.» Im Winter also nicht, aber was ist im Sommer? Wir sind gespannt. (pre)

Everton holt Tosun für Barkley

Everton hat den Ersatz für den zu Chelsea gewechselten Ross Barkley in der Türkei gefunden. Von Besiktas Istanbul stösst für rund 30 Millionen Euro mit einem Vertrag bis Sommer 2022 der türkische Internationale Cenk Tosun zu den «Toffees». Der 26-jährige Stürmer wechselt mit der Referenz von 14 Pflichtspiel-Toren in dieser Saison zum Premier-League-Klub. (pre/sda)

Luhukay wird in Sheffield Trainer von Abdi

Almen Abdi erhält beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday einen neuen Trainer und damit vielleicht auch eine Chance auf mehr Einsätze. Sheffield nahm als Nachfolger von Carlos Carvahal (zu Swansea in die Premier League) den langjährigen Bundesliga-Coach Jos Luhukay unter Vertrag.

Der 54-jährige Niederländer war seit dem Rücktritt beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart im September 2016 ohne Job. Sheffield ist nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Spielen auf Rang 16 der Championship abgerutscht. Abdi wurde in seiner zweiten Saison mit den «Owls» bislang erst 146 Minuten eingesetzt. (pre/sda)

💬#swfc chairman Dejphon Chansiri said: "I am delighted to welcome Jos to Hillsborough. Following an extensive search for the right candidate, I am thoroughly convinced Jos is that man."



👉https://t.co/m9tkQbnwlD pic.twitter.com/hR7jg12ETR — Sheffield Wednesday (@swfc) 6. Januar 2018

Tevez kehrt zu den Boca Juniors zurück

Carlos Tevez kehrt nach einem fürstlich entlöhnten Jahr in China zu den Boca Juniors zurück. Der bald 34-jährige Argentinier, mit 38 Millionen Euro Lohn der bestbezahlte Spieler der Welt, verlässt Schanghai Shenhua mit der Bilanz von vier Toren in elf (von 30 möglichen) Ligaspielen.

Tevez hatte sich zwischen 2001 und 2004 bei Boca einen Namen gemacht, ehe er erst nach Brasilien und dann nach England und weiter nach Italien wechselte. Nach zwei Meistertiteln mit Juventus kehrte er 2015 ein erstes Mal zu seinem Stammklub zurück. (pre/sda)

Milicevic wechselt nach Frankreich

Danijel Milicevic (32) wechselt in die französische Ligue 1. Der Tessiner wird vom belgischen Spitzenklub KAA Gent, für den er seit vier Jahren spielte, aber zuletzt nur noch selten zum Einsatz kam, bis Ende Saison nach Metz ausgeliehen. Der abstiegsbedrohte Klub aus dem Nordosten Frankreichs liegt nach der ersten Saisonhälfte abgeschlagen am Tabellenende. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Nigel de Jong zu Mainz

Mainz holt den 33-jährigen Niederländer Nigel de Jong in die Bundesliga zurück. Der 81-fache Internationale löste seinen Vertrag mit Galatasaray Istanbul auf und unterschrieb gleichentags bis zum Saisonende bei den Mainzern. Der defensive Mittelfeldspieler spielte bereits von 2006 bis 2009 in der Bundesliga für den Hamburger SV. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Adieu Nice: Sneijder wechselt in die Wüste

Nach nur fünf Monaten verlässt Mittelfeldspieler Wesley Sneijder den Ligue-1-Klub Nice wieder. Der 33-jährige Niederländer wechselt nach Katar. Sneijder, der mit dem Verein des Schweizer Trainers Lucien Favre im letzten Sommer einen Vertrag über eine Saison unterschrieb, wechselt zum katarischen Klub Al Gharafa. Für die Südfranzosen kam er in dieser Saison auf acht Einsätzen und blieb dabei ohne Torerfolg. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Nationalspieler Barkley von Everton zu Chelsea

Der 22-fache englische Internationale Ross Barkley wechselt innerhalb der Premier League von Everton zu Chelsea. Der 24-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Barkley hat in dieser Saison wegen einer Operation am Oberschenkel noch keine Partie für Everton bestritten. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Mario Gavranovic für drei Jahre zu Dinamo Zagreb

Der Schweizer Internationale Mario Gavranovic wechselt innerhalb der kroatischen Liga von Meister Rijeka zu Leader Dinamo Zagreb. Der 28-jährige Stürmer unterzeichnete beim Klub aus der Hauptstadt einen Vertrag über drei Jahre.

Gavranovic hat in der letzten Saison dem HNK Rijeka mit 11 Toren zum erstmaligen Gewinn der Meisterschaft verholfen und traf auch in diesem Herbst regelmässig. In 27 Pflichtspielen der ersten Saisonhälfte war er 13 Mal erfolgreich. Dennoch ist sein Team in der Meisterschaft nur auf Platz 4 klassiert – 15 Punkte hinter dem ungeschlagenen Leader Dinamo Zagreb. Ausserdem scheiterte Rijeka in der Europa League in der Gruppenphase.

«Ich bin mir bewusst, dass das Publikum in Rijeka diesen Wechsel nicht akzeptieren wird. Aber ich habe für den Klub immer alles gegeben», so Gavranovic. Dank seinen Leistungen in Kroatien schaffte es der Tessiner, sich wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zu spielen. In diesem Herbst gehörte er vier Mal dem Kader von Vladimir Petkovic an, zuletzt auch in den WM-Playoffs gegen Nordirland. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Manchester City bietet 70 Millionen für Umtiti

Manchester City jagt Barcelonas Samuel Umtiti. Im Vertrag des 23-Jährigen steht eine Ablösesume von 70 Millionen Franken. Pep Guardiola ist anscheinend bereit, den Betrag für den Franzosen aufzubringen, wie die «Equipe» berichtet.

Barcelona allerdings versucht seinerseits den Vertrag mit dem Nationalspiel zu verlängern. Dann würde auch die festgeschriebene Ablösesumme deutlich nach oben korrigiert werden. (fox)

Bild: AP/AP

Ulisses Garcia wechselt in die 2. Bundesliga

Der Schweizer Aussenverteidiger Ulisses Garcia wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten in Deutschland leihweise bis Ende Saison von Werder Bremen in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Werders Sportchef Frank Baumann bestätigte zumindest den Abgang des 21-jährigen Westschweizers.

Garcia kam in der Vorrunde der Bundesliga nur zu einem einzigen Einsatz. Auf seiner Position ist der Schwede Ludwig Augustinsson gesetzt, der wiederum in den nächsten Wochen oder im Sommer als «Back-up» für den Schweizer Ricardo Rodriguez zu Milan wechseln könnte; dies wiederum berichten Medien in Italien. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Barcelona erhöht Offerte für Coutinho

142 Millionen Pfund bietet der FC Barcelona angeblich für Liverpools Coutinho, umgerechnet fast 190 Millionen Franken. Diese Summe nennt die renommierte «Times», die von Gesprächen zwischen den beiden Klubs berichtet. Es sei wahrscheinlich, dass Liverpool den 25-jährigen Brasilianer für diese Summe ziehen lasse. (ram)

Bild: PA

Alle wollen Ryan Sessegnon

Ein 17-jähriges Talent verdreht den englischen Topklubs den Kopf. Fulhams Linksverteidiger Ryan Sessegnon wird unter anderem mit Manchester United und Tottenham in Verbindung gebracht. Aber auch Paris Saint-Germain soll an Sessegnon, der im Sommer mit England U19-Europameister wurde, stark interessiert sein. Als Ablöse stehen 40 Millionen Franken im Raum. (ram)

Bild: AP

Marko Pjaca leihweise von Juventus zu Schalke

Der Kroate Marko Pjaca wechselt leihweise bis zum Saisonende vom italienischen Meister Juventus Turin zum Bundesliga-Zweiten Schalke. Der 22-jährige Offensivspieler kam im Sommer 2016 für 23 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu Juventus, konnte sich in Italien aber nicht durchsetzen – nicht zuletzt auch wegen eines Kreuzbandrisses, den er im vergangenen Frühjahr erlitten hat. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

FCZ streicht Kay Voser aus Kader

Der FC Zürich verzichtet in der Rückrunde auf die Dienste von Kay Voser. Wie die Zürcher auf ihrer Website schrieben, gehört der 31-jährige Aussenverteidiger in der Rückrunde nicht mehr dem Kader der 1. Mannschaft an. Veröffentlicht wird die Neuigkeit ausgerechnet am 4. Januar – Vosers Geburtstag. Der Aargauer kam diese Saison in der Super League auf fünf Einsätze für den FCZ, nur einmal stand er dabei in der Startformation. (abu/sda)

Das Social-Media-Team des FCZ hat wohl das Memo am Morgen noch nicht gelesen gehabt Heute feiert Kay Voser seinen 31. Geburtstag. Der #FCZ gratuliert seinem Verteidiger hierzu von ganzem Herzen und wünscht ihm nur das Beste! #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/7C6qnvmKa6 — FC Zürich (@fc_zuerich) January 4, 2018

Real ist an Timo Werner dran

Entgegen den ursprünglichen Plänen will Real Madrid sich im Winter nun doch mit einem zusätzlichen Stürmer verstärken. Wie die «Marca» berichtet, steht Inters Mauro Icardi zuoberst auf der Wunschliste. Dessen Ausstiegsklausel beläuft sich allerdings auf 110 Millionen Euro.

Stattdessen sollen die «Königlichen» nun Leipzigs Timo Werner ins Auge gefasst haben. Die Verantwortlichen des letztjährigen Bundesligazweiten haben ihren Topstürmer allerdings schon mehrere Male für unverkäuflich erklärt. Werden sie bei Real nun schwach? (abu)

Bild: DPA

Barça reicht neues Angebot für kolumbianisches Abwehr-Juwel ein

Der FC Barcelona will das kolumbianische Abwehr-Juwel Yerry Mina per sofort verpflichten. Alexandre Mattos, Sportchef bei Minas aktuellem Klub Palmeiras, hat bestätigt, dass er ein Angebot für den 23-Jährigen erhalten hat.

Damit reagieren die Katalananen auf den Abgang von Javier Mascherano und die andauernde Verletzung von Samuel Umititi. Laut «Mundo Deportivo» kann der Deal schon am Freitag konkretisiert werden. Barça hatte zuletzt 12 Millionen geboten. (abu)

Bild: AP/AP

Simone Rapp zu Lausanne

Der FC Thun verliert seinen neunfachen Saisontorschützen Simone Rapp. Der 25-Jährige wechsle – unter Vorbehalt der medizinischen Tests – zum Ligakonkurrenten Lausanne-Sport, teilen die Berner Oberländer mit. «Klar ist es schade, einen Spieler wie Simone zuverlieren», wird Thuns Sportchef Andres Gerber zitiert. «Auf der anderen Seite ist uns und den Fans bewusst, dass wir auf solche Transfererlöseangewiesen sind, um in der Super League bestehen zu können.»

Verlängert haben in Thun zwei andere Schlüsselspieler: Captain Dennis Hediger und Stefan Glarner. Dazu kehrt YB-Verteidiger Sven Joss nach Thun zurück; er unterschrieb bis 2020. (ram)

Bild: KEYSTONE

Janko zurück in die Schweiz?

Der Wechsel vom FC Basel zu Sparta Prag hat sich für Marc Janko nicht ausbezahlt. Dem österreichischen Mittelstürmer wurde beim Rückrundenauftakt beschieden, dass man ihn und zwei Mitspieler aussortiert habe. Aus finanziellen Gründen müsse man ihn abgeben, er solle sich einen neuen Klub suchen.

«Das Positive ist, dass die Transferzeit erst begonnen hat und somit noch genügend Zeit bleibt für die Vereinssuche», so Janko im «Kurier». In Prag kam der 34-Jährige nur zu acht Teileinsätzen, in denen er zwei Tore erzielte. (ram)

Bild: KEYSTONE

Goretzka angeblich fix zu Bayern

Der Abgang von Leon Goretzka bei Schalke 04 ist offenbar beschlossene Sache. Gemäss dem «Kicker» hat der 22-jährige Mittelfeldspieler einem ablösefreien Wechsel zu Bayern München zugesagt. Nur noch der Medizintest sei ausstehend. (ram)

Bild: AP

Freddy Adu dementiert Wechsel

Das einst grösste Talent der Welt soll bald in der dritthöchsten schwedischen Liga bei Oskarshamns spielen. Diese Meldung geisterte kürzlich durchs Netz, doch der 28-jährige Offensivspieler hat sie dementiert.

«Was ist das für ein Gerücht?», fragt Freddy Adu auf Twitter. Er sei in den USA und habe noch nicht einmal mit den Verantwortlichen gesprochen. Aber: «Ja, es ist Interesse vorhanden. Doch definitiv ist noch gar nichts.» (ram)

Diego Forlan will es mit 38 nochmals wissen

Mit 38 Jahren bekommt der frühere Stürmerstar Diego Forlan noch einmal einen vermutlich einträglichen Vertrag. Der Uruguayer unterschrieb bei Hongkong-Meister Kitchee, der erstmals für die asiatische Champions League qualifiziert ist.

Bild: EPA/EPA

Forlan spielte in seiner langen Karriere unter anderem für Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand. Er bestritt 112 Länderspiele und wurde zum besten Spieler der WM 2010 in Südafrika gewählt. Zuletzt war er 2016 für Mumbai City in Indien engagiert und betätigte sich bei der WM-Gruppenauslosung im Dezember als Glücksfee. (fox/sda)

Basel gibt Sporar an Slovan Bratislava ab

Kaum ist die Leihe bei Arminia Bielefeld beendet, gibt der FC Basel Andraz Sporar an Slovan Bratislava ab. Der einst hoffnungsvolle Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Slowakei. Der Slowene kam vor zwei Jahren nach Basel, konnte sich aber – auch wegen Verletzungen – nie durchsetzen und wurde im Sommer nach Deutschland ausgeliehen. (fox)

Andraz Sporar wechselt per sofort vom FC Basel 1893 in die Slowakei zu @SKSlovan, wo er einen Dreieinhalbjahresvertrag unterschrieben hat. Wir wünschen Andraz viel Erfolg und alles Gute in Bratislava! #FCBasel1893 #rotblaulive pic.twitter.com/ljWeYuTTpb — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 3. Januar 2018

Grgic beim VfB Stuttgart freigestellt

Anto Grgic steht beim VfB Stuttgart auf dem Abstellgleis. Wie der «Kicker» vermeldet, wurde der 21-jährige Schweizer beim Bundesligisten freigestellt.

Grgic wechselte im Sommer 2016 für zwei Millionen Euro vom FC Zürich zum damaligen Bundesliga-Absteiger und schaffte mit den Schwaben den sofortigen Wiederaufstieg. In der laufenden Saison kam der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler in der Bundesliga nach überstandener Knöchelverletzung nur zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

