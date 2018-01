Sport

Die wichtigsten Transfers im Januar 2018

Transfer praktisch durch: Aubameyang wird ein «Gunner» ++ YB holt Goalie aus der Ligue 1

FCL verpflichtet georgischen Nati-Spieler

Fünf Tage vor dem Rückrunden-Start gegen Lausanne hat der FC Luzern die Verpflichtung von Valerian Gwilia bekannt gegeben. Der georgische Nationalspieler soll bei den Innerschweizern im Mittelfeld für die offensiven Impulse sorgen. Er erhielt einen Vertrag bis 2020. Der 23-Jährige stand zuletzt bei BATE Borissow unter Vertrag. In 32 Spielen für den weissrussischen Rekordmeister erzielte Gwilia sechs Tore und gab fünf Assists. Zuletzt war Gwilia bei Borissow aber nicht mehr erste Wahl. (pre/sda)

Valeriane Gvilia wechselt zum FC Luzern - Valeriane «Vako» Gvilia hat bisher 11 Länderspiele für Georgien bestritten und dabei ein Tor erzielt. Mehr zum Transfer > https://t.co/5Zj6aDwFKz#FCL #seit1901fürimmer pic.twitter.com/i4LvVTUEjO — FC Luzern (@FCL_1901) 29. Januar 2018

YB holt einen Ersatzkeeper

Die Young Boys haben den französischen Torhüter Alexandre Letellier von Ligue-1-Klub Angers verpflichtet. Der 27-Jährige kommt leihweise bis zum Saisonende und soll die Nummer 2 hinter Marco Wölfli sein. Der YB-Stammkeeper David von Ballmoos fällt mit einer Schulterverletzung bis Mitte April aus.



Letellier bestritt für Angers im Herbst 13 Spiele in der Ligue 1. Seit der Weihnachtspause gehört er nicht mehr zum Aufgebot des Tabellen-16. «Marco Wölfli ist im Moment unsere Nummer 1, aber ich erhoffe mir von der Verpflichtung von Letellier einen gewissen Konkurrenzkampf», so Sportchef Christoph Spycher. (zap/sda)



Transfer ist praktisch durch: Aubameyang wird ein «Gunner»

Der bevorstehende Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zum FC Arsenal soll noch vor Ende der Transferfrist vom Mittwoch durchgeboxt werden. Wie die «Ruhr Nachrichten» schreiben, der BVB und Arsenal haben sich auf 65 Millionen Euro Ablöse geeinigt. Der Transfer soll noch heute offiziell werden.

Bis zum Ende der Transferfrist am Mittwoch um 18 Uhr hat Dortmund nun Zeit, noch einen Ersatz zu finden. Im Gespräch stehen Michy Batshuayi und Ex-Kölner Anthony Modeste (Tianjin, China). Arsenal-Stürmer Olivier Giroud habe aus privaten Gründen abgesagt, heisst es. (zap)

Bild: AP/AP

Wechselt Ibrahimovic in die MLS?

Der 36-jährige Zlatan Ibrahimovic hat bei Manchester United noch einen Vertrag bis im Juni 2018. Durch die Verpflichtung von Alexis Sanchez sinken allerdings die Chancen auf Spielminuten für den schwedischen Superstar.

Ibrahimovic der erst im November von einem Kreuzbandriss zurückkehrte, fehlte zuletzt wieder verletzt und absolvierte diese Saison erst sieben Spiele und erzielte dabei ein Tor.

Nun zeigt Los Angeles Galaxy aus der Major League Soccer Interesse am Stürmer – das berichtet «ESPN».

Bild: AP/PA

Lugano-Stürmer nach Schweden

Lugano-Stürmer Younes Marzouk wechselt leihweise zu Dalkurd FF in die höchste schwedische Liga. Ab November hat der Allsvenskan-Aufsteiger dann eine Kaufoption. Der 21-jährige Mittelstürmer erzielte für Lugano in 17 Spielen 4 Tore. (zap)

Younes Bnou #Marzouk lascia il FC Lugano per raggiungere il Dalkurd Fotbollsförening nel massimo campionato svedese. #FCLugano #ForzaLügan



I dettagli: https://t.co/Wl3xRdotUs pic.twitter.com/6n9a0vVSB5 — FC Lugano (@FCLugano1908) 29. Januar 2018

Monaco holt 16-jährigen Italiener – für 25 Millionen!

Die Serie A verliert eines der grossen Talente an die Ligue 1. Der 16-jährige Offensivspieler Pietro Pellegri wechselt von Genoa zur AS Monaco. Der französische Meister zahlt für Pellegri dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro, was die Rekordsumme für einen U17-Spieler wäre. Bisherige Top-Summe waren die 22 Millionen Euro, welche die AC Milan 2007 für den damals 17-jährigen Stürmer Alexandre Pato nach Brasilien überwies.

Pellegri hat bisher kaum Spuren in der Serie A hinterlassen. Der stämmige Stürmer kam für Genoa bisher zu neun Teileinsätzen (351 Minuten). Dabei schoss er aber immerhin drei Tore. Das Debüt in der Serie A hatte er am 22. Dezember 2016 gegeben; da war er noch nicht einmal 16 Jahre alt.

Neben Monaco hatten sich auch mehrere Spitzenklubs aus Italien um Pellegri bemüht. Das Umfeld das Spielers war sich eigentlich schon längere Zeit einig mit Juventus Turin, doch die letzte Offerte von Monaco wollte Juventus nicht mehr kontern. Der Transfer nach Monaco erinnert an den Wechsel von Marco Verratti, der vor fünf Jahren als 20-Jähriger von Pescara zu Paris Saint-Germain gewechselt hat, ohne zuvor ein einziges Spiel in der Serie A absolviert zu haben. (pre/sda)

"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco. J’ai très vite été convaincu du projet qui permet à des jeunes comme moi de pouvoir progresser et s’épanouir dans le futur. Je vais travailler dur pour devenir un joueur important du club."



_____ Pietro Pellegri 🇲🇨 pic.twitter.com/btKoH7vwdk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27. Januar 2018

West Ham holt Europameister

West Ham United gab die Verpflichtung des portugiesischen Europameisters João Mario bekannt. Es leiht den 25-jährigen Offensivspieler bis Saisonende von Inter Mailand aus. (ram/sda)

Dortmund mit Aubameyang-Ersatz aus Sevilla?

Borussia Dortmund ist weiter auf der Suche nach eine möglichen Nachfolger für Pierre-Emerick Aubameyang. Weil es mit Olivier Giroud von Arsenal nicht zu klappen scheint, schielen die BVB-Verantwortlichen ‹nun nach Sevilla›. Dort spielt nämlich der 27-jährige Wissam Ben Yedder, der gemäss der italienischen Tageszeitung «Il Messaggero» ein Kandidat sei – woher auch immer die Italiener das wissen wollen. Ben Yedder machte vor allem in der Champions League auf sich aufmerksam, dort erzielte er in sechs Spielen sechs Tore. (zap)

Bild: EPA/EFE

Holt Juve einen Nordkoreaner für 30 Millionen?

Die «Gazzetta dello Sport» hat wieder einmal auf dem Gerüchtemarkt zugeschlagen. Wie die italienische Sportzeitung schreibt, will Juventus Turin einen nordkoreanischen Stürmer verpflichen. Han Kwang Song ist von Cagliari an Perugia ausgeliehen und hat in der Serie B sieben Tore in 17 Spielen geschossen und drei weitere vorbereitet. Der 19-Jährige soll den «Bianconeri» angeblich 15 Millionen Euro Wert sein. Cagliari habe jedoch abgelehnt und verlange das Doppelte. (zap)

Bild: AP/ANSA

Gibt's bei Real Madrid den 300-Millionen- Umbruch?

Real Madrid steckt in der Krise. Nach dem Cup-Out sagte Coach Zinedine Zidane: «Mein schlimmster Moment als Trainer».

In Anbetracht dieser Krise wundert es nicht, dass die Madrilenen im Sommer einen grossen Umbruch planen. Demnach sollen gemäss der Sportzeitung «Marca» rund 300 Millionen für Transfers zur Verfügung stehen. Als Kandidaten gelten weiterhin PSG-Star Neymar, aber auch Chelseas Eden Hazard sowie Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Im Tor sollen sich die Königlichen zudem um David de Gea bemühen. (zap)

Bild: EPA/EFE

RB Leipzig holt dänischen Teenie

Vom FC Kopenhagen wechselt der 16-jährige Mads Bidstrup nach Deutschland. RB Leipzig hat sich die Dienste des Talents gesichert. Geschätzte Ablöse für den Teenager: 2 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Zusatzzahlungen. (ram)

Wechseln Agüero und Griezmann die Klubs?

Das wäre ein spektakulärer Spielertausch: Antoine Griezmann soll von Atlético Madrid zu Manchester City wechseln, im Gegenzug soll Sergio Agüero den umgekehrten Weg antreten. Gemäss der «Sun» soll Atlético an einer Rückkehr des Argentiniers interessiert sein, der Madrid 2011 in Richtung Manchester verlassen hatte.

City-Coach Pep Guardiola wolle Goalgetter Agüero grundsätzlich nicht ziehen lassen. Da er aber als grosse Fan Griezmanns gelte, sei möglicherweise doch etwas zu machen. (ram)

Bild: AP/AP

Janko vor Wechsel zu Lugano

Die Rückkehr des Österreichers Marc Janko in die Super League steht wohl unmittelbar bevor. Gemäss Lugano-Präsident Angelo Renzetti kommt der Stürmer «zu 90 Prozent». Janko spielte für den FC Basel und zuletzt bei Sparta Prag, wo ihm aus finanziellen Gründen nahegelegt wurde, sich einen neuen Klub zu suchen. (ram)

Bild: KEYSTONE

Lacroix' Interesse am FC Basel

Meister Basel sucht nach einem Ersatz für den zu Dortmund gewechselten Innenverteidiger Manuel Akanji. Auf der Kandidatenliste: Leo Lacroix, ein anderer Schweizer Nationalspieler.

Dieser sagte nun in der Zeitung «Le Matin», er würde gerne nach Basel wechseln. Momentan legt sich sein jetziger Klub AS Saint-Etienne aber noch quer. Interessant: Es könnte einen Dreiecks-Wechsel geben. Nämlich dann, wenn Saint-Etienne von Borussia Dortmund Neven Subotic übernehmen kann. (ram)

Bild: KEYSTONE

Calla zu Winterthur?

Davide Calla steht vor einer Heimkehr: Der Winterthur werde wohl zum FC Winterthur wechseln, berichtet der «Landbote». Dort spielte er zuletzt als Junior, ehe er in der Super League Karriere machte (Servette, St.Gallen, GC, Basel).

Zuletzt war zu vernehmen, Calla kehre wohl nach Aarau zurück, wo er in der Challenge League spielte. Doch nun soll nur noch unklar sein, ob er bereits jetzt oder erst im Sommer nach Winterthur wechsle. (ram)

Bild: KEYSTONE

Nico Elvedi verlängert mit Mönchengladbach

Der vierfache Schweizer Internationale Nico Elvedi hat seinen Vertrag mit Borussia Mönchengladbach vorzeitig bis 2021 verlängert. «Nico ist in unserer Mannschaft zum Stammspieler und zu einer festen Grösse geworden, obwohl er mit seinen 21 Jahren noch zu den jüngeren Spielern im Kader zählt», kommentierte Sportchef Max Eberl die Einigung mit dem Verteidiger.

Elvedi hatte 2015 vom FC Zürich zu Mönchengladbach gewechselt. Seither hat er 80 Spiele für den Bundesligisten bestritten. In der laufenden Saison stand der Zürcher nur einmal nicht in der Startformation, als er Mitte Dezember eine Sperre absitzen musste. (zap/sda/dpa)

Mkhitaryan braucht zwei Nummern

Henrikh Mkhitaryan wird bei seinem neuen Klub Arsenal mit der Nummer 7 auflaufen, die zuvor Alexis Sanchez gehört hat. Der Armenier kriegt bei den «Gunners» aber auch noch eine zweite Nummer verpasst. In der Europa League wird er nämlich höchstwahrscheinlich mit der Nummer 22 aufs Feld gehen müssen. Der Wettbewerb erlaubt nicht, dass zwei verschiedene Spieler in einer Saison bei einem Klub die selbe Nummer tragen. (abu)

Bild: AP/AP

Arsenal erhöht Angebot für Aubameyang

Das Transfer-Theater um Pierre-Emerick Aubameyang geht in kleinen Schritten weiter. Wie «Sport1 »berichtet, soll Arsenal das Angebot für den BVB-Stürmer erhöht haben, allerdings nur um drei Millionen. Das heisst, sie bieten nun 58 Millionen Euro für den Gabuner.

Dortmund verlangt aber angeblich immer noch rund zwölf Millionen mehr. Von einer Einigung ist man also immer noch ein gutes Stück weg. (abu)

Bild: AP/AP

PSG holt Lassana Diarra

Paris Saint-Germain sichert sich die Dienste des 32-jährigen Mittelfeldspielers Lassana Diarra. Der 34-fache französische Nationalspieler spielte in seiner Karriere unter anderem für Chelsea, Arsenal und Real Madrid – zuletzt stand er jedoch vornehmlich bei Vereinen mit weniger klingendem Namen unter Vertrag. Diarra beendet somit sein Gastspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al Jazira nach nur gerade fünf Partien und unterschreibt in Paris einen Vertrag über eineinhalb Jahre. (jsc)

Zieht es Daniel Sturridge nach Mailand?

Erst fünf Mal durfte Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge in der laufenden Premier-League-Saison von Beginn weg ran – doch nun scheint sich ein möglicher Ausweg für den 26-fachen englischen Internationalen aufzutun. Inter Mailand bereitet gemäss «BBC» eine Offerte für Sturridge vor. Die Italiener wollen den 28-Jährigen demnach zunächst ausleihen und dann Gespräche über einen potentiellen Transfer im Sommer führen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp scheint dem Abgang von Daniel Sturridge zumindest nicht im Wege zu stehen. Der Klub liess verlauten, dass die Entscheidung beim Spieler liege. (jsc)

Bild: AP/AP

Mascherano nach China

Der Wechsel von Javier Mascherano nach China scheint fix zu sein. Barcelona verabschiedet den argentinischen Nationalspieler nach über sieben Jahren. Der 33-Jährige wird seine Karriere bei Hebei China Fortune beenden. Chefcoach des Klubs ist der Chilene Manuel Pellegrini. Die Ablösesumme soll sich bei 10 Millionen Euro befinden, wie die «Sportbild» schreibt. Das Jahresgehalt liegt bei rund sieben Millionen Euro. Mascherano ist bei den Katalanen der Ausländer mit den meisten Partien (hinter Lionel Messi, Phillip Cocu und Dani Alves). (fox/sda)

Gabriel Torres wechselt nach Chile

Gabriel Torres verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport nach anderthalb Jahren. Der 29-jährige Stürmer aus Panama wechselt nach Chile, wo er einen Vertrag mit Deportivo Huachipato unterschrieb. Er erhofft sich damit im Hinblick auf die erstmalige WM-Teilnahme seines Landes mehr Spielpraxis.

Torres war 2016 aus Venezuela zu Lausanne gestossen und hatte in der ersten Saison mit acht Ligatoren massgeblichen Anteil am Klassenerhalt. In dieser Saison kam er nur während 413 Minuten zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm nicht. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Mario Balotelli für 5 Jahre zu Juventus?

Die Sonne scheint auch im Winter. Sogar in England. Zumindest am Medienhimmel. Die englische «Sun» strahlt nämlich ganz munter auf den Gerüchtemarkt. So soll ein Deal zwischen Mario Balotelli und Juventus Turin kurz vor dem Abschluss stehen. Der Stürmer soll sich mit dern Turinern bereits auf einen Fünfjahres-Vertrag geeinigt haben.

Balotelli, der in Italien schon für Inter und Milan stürmte, soll bei Juventus als BackUp für Gonzalo Higuain in der Sturmspitze dienen. Die Skandalnudel ist im Sommer ablösefrei zu haben, passt daher ins Schema des Rekordmeisters. Juventus holte in den letzten Jahren bereits Spieler wie Pirlo, Pogba, Coman, Khedira oder Dani Alves für lau.

Die Turiner sollen zudem an den Verpflichtungen von Emre Can und Mesut Özil interessiert sein – natürlich beide ablösefrei. (zap)

Bild: EPA/ANSA

Luzern holt serbischen Innenverteidiger Cirkovic

Der FC Luzern hat von Partizan Belgrad den serbischen Innenverteidiger Lazar Cirkovic verpflichtet. Der 25-Jährige erhielt einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre.

Der frühere U21-Nationalspieler bestritt in der Hinrunde drei Meisterschafts- und vier Qualifikationsspiele zur Champions League. Seit dem 9. August kam Cirkovic beim Traditionsklub aus Belgrad in der Meisterschaft aber nicht mehr zum Einsatz, obschon er nicht verletzt war. (sda)

Der FCL verpflichtet Lazar Cirkovic - der serbische Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2018, mit Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre.

Zur Medienmitteilung > https://t.co/lpz4NaAuio#FCL #seit1901fürimmer pic.twitter.com/cNx0R3jiDl — FC Luzern (@FCL_1901) 23. Januar 2018

Trapp bleibt wohl in Paris

Torhüter Kevin Trapp will hinsichtlich der WM mehr Spielpraxis haben und plante deshalb, Paris Saint-Germain zu verlassen. Gemäss seinem Berater «zeichnet sich derzeit aber nichts ab». Dessen perfide Hoffnung: Wenn PSG gegen Real Madrid aus der Champions League fliegt, könnte Trainer Unai Emery entlassen werden und sein Klient wieder bessere Aussichten darauf haben, die Nummer 1 im Pariser Tor zu sein. (ram)

Bild: EPA

Dzeko vor Wechsel zu Chelsea

Edin Dzeko kehrt wohl in die Premier League zurück. Chelsea wird den bosnischen Stürmer gemäss mehreren Medienberichten verpflichten – und mit Verteidiger Emerson gleich auch noch einen zweiten Spieler der AS Roma. Die Londoner bieten für das Duo angeblich eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in der Höhe von 10 Millionen. (ram)

Bild: EPA/ANSA

Rafinha zu Inter

Inter Mailand leiht von Barcelona bis Ende Saison den Mittelfeldspieler Rafinha aus. Dazu haben die Italiener eine Kaufoption für den 24-Jährigen – er würde dann 35 Millionen Euro kosten. Rafinha ist der Bruder von Bayern Münchens Thiago Alcantara. (ram)

Sanchez-Wechsel zu Manchester United perfekt

Die Spekulationen haben ein Ende: Der chilenische Offensivkünstler Alexis Sanchez wechselt zu Ligakonkurrent Manchester United. Den umgekehrten Weg geht Henrich Mchitarjan.

Zunächst hatte Manchester City als Kronfavorit für die Verpflichtung des 29-jährigen Sanchez gegolten, das Rennen machte nun aber der Stadtrivale. Sanchez unterschrieb bei der Mannschaft von José Mourinho gemäss «BBC» einen Vertrag für viereinhalb Jahre. (leo/sda)

Bild: AP

ManCity holt einen weiteren Verteidiger

Manchester City will Aymeric Laporte verpflichten. Angeblich soll der Leader der Premier League in der nächsten Woche die Ablösesumme des Bilbao-Verteidigers bezahlen. City-Trainer Pep Guardiola sei schon letzte Saison am 23-Jährigen interessiert gewesen. (abu)

Bild: X00957

Embalo vor Wechsel zu Leipzig?

Ja, du hast richtig gelesen. Es geht hier nicht um Breel Embolo, sondern um Umaro Embalo. Der portugiesische Rechtsaussen ist 16 Jahre alt und gilt als Juwel. Und angeblich steht er kurz vor einem Wechsel von Benfica Lissabon zu RB Leipzig.

Der Benfica-Verwaltungsrat soll heute noch über das Geschäft abstimmen. Wie die «Bild »schreibt, verlangt der portugiesische Verein rund 15 Millionen Euro für Embalo. Dazu kommen noch einige Millionen an Bonuszahlungen. Noch wie wäre für einen 16-Jährigen derart viel Geld gezahlt worden. Der junge Portugiese spielt derzeit noch für die Jugend Benficas. Auch Real Madrid, Barcelona und Manchester United sollen an ihm dran sein. (abu)

LT. unseren Informationen wechselt Embaló nächste Woche nach LE. Da er aktuell nur einen Ausbildungsvertrag hat, wird selbiger aktuell in einen Profivertrag umgewandelt. Ablöse: 15M€ + 5M€ bei der Erreichung von gesetzten Zielen. Embaló wird am Mittwoch in Leipzig erwartet. pic.twitter.com/K7pUWxmLNI — BULLS CLUB e.V. (@BULLS_CLUB) 21. Januar 2018

Messi will Dybala statt Griezmann

Es gibt wenige so seriöse unterhaltende Internetseiten wie die spanische «Don Balon». Von dort haben wir auch unser neustes Gerücht: Lionel Messi will nicht, dass Antoine Griezmann zu Barcelona kommt. Der Angreifer soll gemäss Meldungen an diesem Wochenende im Sommer für 100 Millionen ins Camp Nou wechseln. Messi aber glaubt nicht, dass der Franzose Barça auf dem Weg zum CL-Titel helfen könne. Messi hat auch grad einen anderen Vorschlag: Man möge doch Paulo Dybala von Juventus holen. Der ist auch Argentinier. Und viel besser als Griezmann. (fox)

Bild: AP/AP

Bayern beobachten De Ligt

Bayern München beobachtet den holländischen Wunderverteidiger Matthijs de Ligt. Der erst 18-Jährige kam vor etwas mehr als einem Jahr aus der weltberühmten Jugendabteilung von Ajax in die erste Mannschaft. Die Bayern haben den dreifachen Nationalspieler heute beim Derby gegen Feyenoord (2:0) beobachtet, wie «nusports.nl» bemerkt hat. Auch wenn die Bayern jährlich hunderte Spieler scouten – hier ist sicher was dran. (fox)

Bild: EPA/EPA

Sanchez nach Medizintest wieder abgereist

Alexis Sanchez hat den Medizintest bei Manchester United absolviert. Der Chilene steht damit kurz vor dem Wechsel in den Norden Englands, wie «Sky Sports» berichtet. Mit der Bekanntgabe des Transfers haben die Red Devils angeblich keine Eile. Gut möglich, dass dies erst in den nächsten Tagen passiert. (fox)

Alexis Sanchez has just Instagrammed this. He's on his way #mufc pic.twitter.com/uAQXmkCgFW — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 21. Januar 2018

Löst Harry Kane Neymar als teuersten Spieler ab?

Real Madrid will Harry Kane verpflichten und ihn damit zum teuersten Spieler der Welt machen. Wie die «Sunday Times» schreibt, sollen die «Königlichen» bereit sein, 226 Millionen Euro für den Stürmer zu bezahlen. Damit wäre PSGs Rekord-Ablösesummer für Neymar von 222 Millionen bereits wieder Makulatur.

Bild: EPA/EPA

Chelsea will Dzeko

Chelsea hat offenbar nicht nur Peter Crouch auf der Wunschliste, sondern auch Roma-Star Edin Dzeko und dessen Teamkollege Emerson Palmieri. Die «Blues» sind nach Angaben der «Daily Mail» bereit, für das Duo bis zu 50 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. (abu)

Bild: EPA/ANSA

Fred zu Manchester City?

Das Rennen um Arsenal-Star Alexis Sanchez scheinen die «Citizens» verloren zu haben. Stattdessen könnte Verstärkung aus der Ukraine kommen. Wie der «Telegraph» schreibt, will Manchester City Fred von Shakhtar Donezk verpflichten. Angeblich haben erste Gespräche bereits stattgefunden. (abu)

Bild: AP/ANSA

Sanchez auf dem Weg nach Manchester

Jetzt könnte es plötzlich schnell gehen. Alexis Sanchez ist angeblich auf dem Weg nach Manchester um bei der United den Medizicheck zu absolvieren. Der Deal soll in den nächsten Tagen realisiert werden. «Wir sind nah dran», sagte Coach José Mourinho nach dem 1:0-Sieg seines Teams bei Burnley. (abu)

Bild: EPA/EPA

Arsenal bietet 50 Millionen für Aubameyang

Kommt jetzt Bewegung in die Sache? Wie der «Kicker» berichtet, hat Arsenal ein erstes Angebot für BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang vorgelegt. So sollen die Gunners bereit sein, etwas mehr als 50 Millionen Euro für de Gabuner zu bezahlen.

Ob das schon genug Geld ist, darf in den aktuellen Zeiten ernsthaft bezweifelt werden. Am Samstagmorgen absolvierte Aubameyang eine knapp einstündige Trainingseinheit mit den Reservisten der Borussia. Trainer Peter Stöger bestätigte, dass «Auba» wieder zum Einsatz kommen könnte, sofern die Trainingsleistungen stimmen. (abu)

Bild: EPA/EPA

Peruanischer Internationaler zum FC Sion

Super-League-Schlusslicht Sion verpflichtet leihweise den peruanischen Internationalen Alex Succar. Der 22-jährige Stürmer erhält einen Vertrag bis Juni 2019.

Zuletzt spielte Succar, der Sporting Cristal de Lima gehört, seit 2016 für Universidad San Martin in der höchsten peruanischen Klasse. Für den Klub aus der Hauptstadt Lima erzielte er in 47 Partien 20 Tore. Im Juni 2017 kam der Stürmer für Peru in zwei Freundschaftsländerspielen zum Einsatz.

Succar weilt bereits mit den Wallisern im Trainingslager auf Sizilien. (abu/sda)

Robin van Persie vor Rückkehr zu Feyenoord

Stürmer Robin van Persie kehrt nach 14 Jahren zu seinem Stammklub Feyenoord Rotterdam zurück. Dies vermeldete der Tabellenfünfte der Eredivisie auf Twitter. Der 34-Jährige soll am Montag den Vertrag in Rotterdam unterzeichnen. Sein Kontrakt mit Fenerbahçe Istanbul ist in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Von 2001 bis 2004 hatte Van Persie bereits in der 1. Mannschaft von Feyenoord gespielt und gewann mit dem niederländischen Traditionsklub 2002 den UEFA-Cup. Im Sommer 2004 verliess der 102-fache niederländische Nationalspieler Rotterdam in Richtung London, wo er während acht Jahren für Arsenal spielte. Es folgten ab 2012 drei Jahre im Dress von Manchester United, bevor es Van Persie 2015 nach Istanbul zog.

Bei seinem ersten Engagement in Rotterdam brachte es der Mittelstürmer in 76 Spielen auf 21 Treffer. (bal/sda)

Bologna bestätigt Rückkehr von Dzemaili

Die Rückkehr von Blerim Dzemaili in die Serie A ist perfekt. Bologna bestätigte auf seiner Homepage die Rückkehr mit der zusätzlichen Veröffentlichung der Rückennummer 7 für den Mittelfeldspieler.

Für ein mehrmonatiges Gastspiel bei Montreal Impact (ab Mai) hatte der Zürcher die Italiener zwischenzeitlich verlassen. Vom unteren Tableau der Major Soccer League (MLS) vollzieht Dzemaili die Rückkehr ins Mittelfeld der italienischen Liga. Der 61-fache Schweizer Nationalspieler einigte sich bereits vor einigen Tagen mit den Lombarden auf einen Vertrag bis 2020.

Von seinem dritten Serie-A-Engagement dürfte sich Dzemaili im WM-Jahr eine Stabilisierung in jeglicher Beziehung erhoffen. Im 4-3-3-System von Trainer Roberto Donadoni wird Dzemaili erneut eine zentrale Rolle spielen und seinen Fundus von 223 Serie-A-Spielen einbringen. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Captain Bender bis 2021 bei Leverkusen

Bayer Leverkusen verlängert mit seinem seit 2015 amtierenden Captain Lars Bender (28) bis Ende Juni 2021. Der defensive Mittelfeldspieler spielt seit 2009 für Bayer. Der aktuelle Kontrakt seines Zwillingsbruders Sven, ebenfalls Olympia-Silbermedaillengewinner in Rio de Janeiro, hat die gleiche Laufzeit. (pre/sda)

Goretzka im Sommer von Schalke zu Bayern

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka (22) wechselt auf die nächste Saison hin ablösefrei innerhalb der Bundesliga von Schalke 04 zu Bayern München. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2022. Bei Schalke läuft der Kontrakt von Goretzka am Saisonende aus.

Einen neuen Vierjahresvertrag in Gelsenkirchen mit einem geschätzten Jahressalär von bis zu zehn Millionen Euro hatte der Leistungsträger ausgeschlagen. Goretzka geht seinen nächsten Karriereschritt nun bei Bayern, mit dem der Confederations-Cup-Sieger endlich auch nationale Titel gewinnen möchte. Die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid waren ebenfalls an Goretzka interessiert gewesen(pre/sda)

Roberto bleibt bis 2022 bei Barcelona

Der spanische Internationale Sergi Roberto hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2022 verlängert. Als Ausstiegsklausel für das 25-jährige Eigengewächs wurden 500 Millionen Euro festgesetzt. An dem gelernten Mittelfeldspieler, der bei den Katalanen aktuell als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, sollen mehrere Premier-League-Topklubs interessiert gewesen sein. (pre/sda)

Wechselt Michael Lang nach England?

Verliert der FC Basel seinen besten Verteidiger? Michael Lang steht angeblich vor dem Absprung auf die Insel. Wie der Blick schreibt, soll West Bromwich Albion am Aussenverteidiger interessiert sein. Der zweitletzte der Premier League soll gewillt sein, Lang einen Vertrag bis 2021 anzubieten. (abu)

Bild: AP/AP

Peter Crouch zu Chelsea?

Der englische Meister Chelsea sorgt derzeit auf dem Transfermarkt für Stirnrunzeln. Wie diverse englische Medien berichten, sollen die «Blues» an Stürmer-Altstar Peter Crouch interessiert sein. Eigentlich wollte der Verein Andy Carroll verpflichten, der sich nun aber verletzt hat. Chelsea möchte den grossen Stürmer bis Saisonende ausleihen. (abu)

Bild: AP/PA

Aubameyang für Giroud?

Der Transfer Pierre-Emerick Aubameyangs von Dortmund zu Arsenal wird langsam konkreter. Nachdem der Stürmer von seinem aktuellen Verein nicht für das nächste Spiel in Berlin aufgeboten wurde, kommen nun Gerüchte auf, wonach er im Rahmen eines Tauschgeschäfts auf die Insel wechseln soll.

Der «Telegraph» schreibt, Arsenals Olivier Giroud könnte den umgekehrten Weg gehen und von Arsenal zu Dortmund stossen. Die Borussen seien bereits im Sommer an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert gewesen.

Noch gestern Abend reagierte man bei Dortmund mit Unverständnis über die Avancen der «Gunners». «Wir empfinden das als respektlos, sich zu Spielern anderer Mannschaften zu äussern. Es gibt keinen Kontakt mit Arsenal», sagte Manager Michael Zorc, nachdem sich Arsenal-Coach Arsène Wenger wohlwollend über Aubameyang geäussert hat. (abu)

Bild: keystone, watson

Neues Gspändli für Shaqiri

Xherdan Shaqiri erhält ein neues Gspändli bei Stoke: Konstantinos Stafylidis wird von Augsburg auf die Insel ausgeliehen. Der griechische Nationalspieler verstärkt die Defensive des Abstiegskandidaten. Es ist der erste Zuzug unter dem neuen Trainer Paul Lambert. (fox)

Aubameyang nicht mehr im BVB-Kader

Dortmund reist ohne Pierre-Emerick Aubameyang zum Auswärtsspiel nach Berlin, wie die «Bild» berichtet. Der Gabuner dürfte damit kurz vor dem Wechsel zu Arsenal London stehen.

Arsène Wenger erzürnte die Dortmunder schon heute Nachmittag, als er den Gabuner über den grünen Klee lobte, als wäre dieser bereits ein Spieler der Gunners. Immerhin dürften damit die tagelangen Mätzchen des 28-Jährigen bald enden. (fox)

Bild: EPA/EPA

Sion verleiht Milosavljevic an Winterthur

Der FC Sion leiht den zentralen Mittelfeldspieler und früheren Schweizer Nachwuchs-Internationalen Nikola Milosavljevic bis zum Sommer 2019 an den FC Winterthur aus. Bei seinem neuen Verein trifft der 21-Jährige auf seinen früheren Trainer Livio Bordoli, mit dem er in der Vergangenheit schon bei Lugano (bis Sommer 2016) gearbeitet hat.

Nikola Milosavljevic kam im Januar 2017 von Chiasso zu Sion und bestritt in der Hinrunde der Super League sechs Spiele (279 Einsatzminuten). (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schneuwly bis 2020 beim FC Luzern

Christian Schneuwly hat seinen Vertrag mit dem FC Luzern um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hatte im Januar 2016 vom FC Zürich in die Innerschweiz gewechselt. (pre/sda)

Christian Schneuwly bleibt beim FCL - der FC Luzern und sein Mittelfeldspieler verlängern den Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Ende Juni 2020.#FCL #seit1901fürimmer pic.twitter.com/vJJb7bNVZl — FC Luzern (@FCL_1901) 18. Januar 2018

Chelsea sucht Option für Alex Sandro

Chelseas Antonio Conte will noch immer eine Absicherung für Marcos Alonso. Erste Priorität genoss Alex Sandro von Juventus Turin. Aber um den Verteidiger bieten wohl auch der PSG und Manchester United mit, was den Preis gegen 80 Millionen Franken treibt. Chelsea checkt daher jetzt Romas Linksverteidiger Emerson Palmieri aus. Der Brasilianer wäre wohl für unter 30 Millionen zu haben, wie «Sky Sports» schreibt. (fox)

Bild: EPA/ANSA

Sportgeschäft bietet schon Alexis-ManUtd-Shirts an

Vor zwei Tagen schien der Spektaktel-Tausch gescheitert, jetzt sagt «Sky Sports», dass der Deal kurz vor dem Abschluss stehe. Berater Mino Raiola sei aktuell in London, um sich mit Arsenal über Henrikh Mkhitaryan zu einigen. Alexis Sanchez sei schon durch, er wird einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterzeichnen. Arsenal-Trainer sagte, dass der Wechsel «sehr wahrscheinlich» sei.

Dass der Wechsel bevorsteht, darauf deutet auch diese Aktion eines Sportgeschäfts hin, welches in London schon das ManUtd-Leibchen mit Sanchez' Nummer 7 verkauft. (fox)

Bild: EPA/EPA

Piqué bis 2022 bei Barcelona

Der FC Barcelona verlängert den Vertrag mit Verteidiger Gerard Piqué langfristig bis Juni 2022. Die Ablösesumme für den 30-Jährigen wurde gleichzeitig auf 500 Millionen Euro festgelegt. Piqué holte mit Barcelona dreimal die Champions League und sechsmal die Meisterschaft.

Mit Spaniens Nationalmannschaft gewann er 2010 die WM und 2012 die EM. Aus Spaniens Nationalteam will der 94-fache Internationale nach der WM-Endrunde in Russland im Sommer zurücktreten. Piqués ursprünglicher Vertrag wäre noch bis Juni 2019 gelaufen. (pre/sda)

Cédric Bakambu geht nach China

Cédric Bakambu setzt seine Karriere in China fort. Der Stürmer von Villarreal wechselt zu Beijing Sinobo Guoan. Er aktiviert seine Austiegsklausel mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Damit wird der Franzose zum viertteuersten Transfer des aktuellen Fensters. (abu)

Bild: EPA/EFE

