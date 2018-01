Sport

Die wichtigsten Transfers im Januar 2018

Willkommen zu Hause, Robin van Persie +++ Dzemaili kehrt zu Bologna zurück

Robin van Persie vor Rückkehr zu Feyenoord

Stürmer Robin van Persie kehrt nach 14 Jahren zu seinem Stammklub Feyenoord Rotterdam zurück. Dies vermeldete der Tabellenfünfte der Eredivisie auf Twitter. Der 34-Jährige soll am Montag den Vertrag in Rotterdam unterzeichnen. Sein Kontrakt mit Fenerbahçe Istanbul ist in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Von 2001 bis 2004 hatte Van Persie bereits in der 1. Mannschaft von Feyenoord gespielt und gewann mit dem niederländischen Traditionsklub 2002 den UEFA-Cup. Im Sommer 2004 verliess der 102-fache niederländische Nationalspieler Rotterdam in Richtung London, wo er während acht Jahren für Arsenal spielte. Es folgten ab 2012 drei Jahre im Dress von Manchester United, bevor es Van Persie 2015 nach Istanbul zog.

Bei seinem ersten Engagement in Rotterdam brachte es der Mittelstürmer in 76 Spielen auf 21 Treffer. (bal/sda)

Bologna bestätigt Rückkehr von Dzemaili

Die Rückkehr von Blerim Dzemaili in die Serie A ist perfekt. Bologna bestätigte auf seiner Homepage die Rückkehr mit der zusätzlichen Veröffentlichung der Rückennummer 7 für den Mittelfeldspieler.

Für ein mehrmonatiges Gastspiel bei Montreal Impact (ab Mai) hatte der Zürcher die Italiener zwischenzeitlich verlassen. Vom unteren Tableau der Major Soccer League (MLS) vollzieht Dzemaili die Rückkehr ins Mittelfeld der italienischen Liga. Der 61-fache Schweizer Nationalspieler einigte sich bereits vor einigen Tagen mit den Lombarden auf einen Vertrag bis 2020.

Von seinem dritten Serie-A-Engagement dürfte sich Dzemaili im WM-Jahr eine Stabilisierung in jeglicher Beziehung erhoffen. Im 4-3-3-System von Trainer Roberto Donadoni wird Dzemaili erneut eine zentrale Rolle spielen und seinen Fundus von 223 Serie-A-Spielen einbringen. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Captain Bender bis 2021 bei Leverkusen

Bayer Leverkusen verlängert mit seinem seit 2015 amtierenden Captain Lars Bender (28) bis Ende Juni 2021. Der defensive Mittelfeldspieler spielt seit 2009 für Bayer. Der aktuelle Kontrakt seines Zwillingsbruders Sven, ebenfalls Olympia-Silbermedaillengewinner in Rio de Janeiro, hat die gleiche Laufzeit. (pre/sda)

Goretzka im Sommer von Schalke zu Bayern

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka (22) wechselt auf die nächste Saison hin ablösefrei innerhalb der Bundesliga von Schalke 04 zu Bayern München. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2022. Bei Schalke läuft der Kontrakt von Goretzka am Saisonende aus.

Einen neuen Vierjahresvertrag in Gelsenkirchen mit einem geschätzten Jahressalär von bis zu zehn Millionen Euro hatte der Leistungsträger ausgeschlagen. Goretzka geht seinen nächsten Karriereschritt nun bei Bayern, mit dem der Confederations-Cup-Sieger endlich auch nationale Titel gewinnen möchte. Die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid waren ebenfalls an Goretzka interessiert gewesen(pre/sda)

Roberto bleibt bis 2022 bei Barcelona

Der spanische Internationale Sergi Roberto hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2022 verlängert. Als Ausstiegsklausel für das 25-jährige Eigengewächs wurden 500 Millionen Euro festgesetzt. An dem gelernten Mittelfeldspieler, der bei den Katalanen aktuell als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, sollen mehrere Premier-League-Topklubs interessiert gewesen sein. (pre/sda)

Wechselt Michael Lang nach England?

Verliert der FC Basel seinen besten Verteidiger? Michael Lang steht angeblich vor dem Absprung auf die Insel. Wie der Blick schreibt, soll West Bromwich Albion am Aussenverteidiger interessiert sein. Der zweitletzte der Premier League soll gewillt sein, Lang einen Vertrag bis 2021 anzubieten. (abu)

Bild: AP/AP

Peter Crouch zu Chelsea?

Der englische Meister Chelsea sorgt derzeit auf dem Transfermarkt für Stirnrunzeln. Wie diverse englische Medien berichten, sollen die «Blues» an Stürmer-Altstar Peter Crouch interessiert sein. Eigentlich wollte der Verein Andy Carroll verpflichten, der sich nun aber verletzt hat. Chelsea möchte den grossen Stürmer bis Saisonende ausleihen. (abu)

Bild: AP/PA

Aubameyang für Giroud?

Der Transfer Pierre-Emerick Aubameyangs von Dortmund zu Arsenal wird langsam konkreter. Nachdem der Stürmer von seinem aktuellen Verein nicht für das nächste Spiel in Berlin aufgeboten wurde, kommen nun Gerüchte auf, wonach er im Rahmen eines Tauschgeschäfts auf die Insel wechseln soll.

Der «Telegraph» schreibt, Arsenals Olivier Giroud könnte den umgekehrten Weg gehen und von Arsenal zu Dortmund stossen. Die Borussen seien bereits im Sommer an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert gewesen.

Noch gestern Abend reagierte man bei Dortmund mit Unverständnis über die Avancen der «Gunners». «Wir empfinden das als respektlos, sich zu Spielern anderer Mannschaften zu äussern. Es gibt keinen Kontakt mit Arsenal», sagte Manager Michael Zorc, nachdem sich Arsenal-Coach Arsène Wenger wohlwollend über Aubameyang geäussert hat. (abu)

Bild: keystone, watson

Neues Gspändli für Shaqiri

Xherdan Shaqiri erhält ein neues Gspändli bei Stoke: Konstantinos Stafylidis wird von Augsburg auf die Insel ausgeliehen. Der griechische Nationalspieler verstärkt die Defensive des Abstiegskandidaten. Es ist der erste Zuzug unter dem neuen Trainer Paul Lambert. (fox)

Aubameyang nicht mehr im BVB-Kader

Dortmund reist ohne Pierre-Emerick Aubameyang zum Auswärtsspiel nach Berlin, wie die «Bild» berichtet. Der Gabuner dürfte damit kurz vor dem Wechsel zu Arsenal London stehen.

Arsène Wenger erzürnte die Dortmunder schon heute Nachmittag, als er den Gabuner über den grünen Klee lobte, als wäre dieser bereits ein Spieler der Gunners. Immerhin dürften damit die tagelangen Mätzchen des 28-Jährigen bald enden. (fox)

Bild: EPA/EPA

Sion verleiht Milosavljevic an Winterthur

Der FC Sion leiht den zentralen Mittelfeldspieler und früheren Schweizer Nachwuchs-Internationalen Nikola Milosavljevic bis zum Sommer 2019 an den FC Winterthur aus. Bei seinem neuen Verein trifft der 21-Jährige auf seinen früheren Trainer Livio Bordoli, mit dem er in der Vergangenheit schon bei Lugano (bis Sommer 2016) gearbeitet hat.

Nikola Milosavljevic kam im Januar 2017 von Chiasso zu Sion und bestritt in der Hinrunde der Super League sechs Spiele (279 Einsatzminuten). (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schneuwly bis 2020 beim FC Luzern

Christian Schneuwly hat seinen Vertrag mit dem FC Luzern um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hatte im Januar 2016 vom FC Zürich in die Innerschweiz gewechselt. (pre/sda)

Christian Schneuwly bleibt beim FCL - der FC Luzern und sein Mittelfeldspieler verlängern den Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Ende Juni 2020.#FCL #seit1901fürimmer pic.twitter.com/vJJb7bNVZl — FC Luzern (@FCL_1901) 18. Januar 2018

Chelsea sucht Option für Alex Sandro

Chelseas Antonio Conte will noch immer eine Absicherung für Marcos Alonso. Erste Priorität genoss Alex Sandro von Juventus Turin. Aber um den Verteidiger bieten wohl auch der PSG und Manchester United mit, was den Preis gegen 80 Millionen Franken treibt. Chelsea checkt daher jetzt Romas Linksverteidiger Emerson Palmieri aus. Der Brasilianer wäre wohl für unter 30 Millionen zu haben, wie «Sky Sports» schreibt. (fox)

Bild: EPA/ANSA

Sportgeschäft bietet schon Alexis-ManUtd-Shirts an

Vor zwei Tagen schien der Spektaktel-Tausch gescheitert, jetzt sagt «Sky Sports», dass der Deal kurz vor dem Abschluss stehe. Berater Mino Raiola sei aktuell in London, um sich mit Arsenal über Henrikh Mkhitaryan zu einigen. Alexis Sanchez sei schon durch, er wird einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterzeichnen. Arsenal-Trainer sagte, dass der Wechsel «sehr wahrscheinlich» sei.

Dass der Wechsel bevorsteht, darauf deutet auch diese Aktion eines Sportgeschäfts hin, welches in London schon das ManUtd-Leibchen mit Sanchez' Nummer 7 verkauft. (fox)

Bild: EPA/EPA

Piqué bis 2022 bei Barcelona

Der FC Barcelona verlängert den Vertrag mit Verteidiger Gerard Piqué langfristig bis Juni 2022. Die Ablösesumme für den 30-Jährigen wurde gleichzeitig auf 500 Millionen Euro festgelegt. Piqué holte mit Barcelona dreimal die Champions League und sechsmal die Meisterschaft.

Mit Spaniens Nationalmannschaft gewann er 2010 die WM und 2012 die EM. Aus Spaniens Nationalteam will der 94-fache Internationale nach der WM-Endrunde in Russland im Sommer zurücktreten. Piqués ursprünglicher Vertrag wäre noch bis Juni 2019 gelaufen. (pre/sda)

Cédric Bakambu geht nach China

Cédric Bakambu setzt seine Karriere in China fort. Der Stürmer von Villarreal wechselt zu Beijing Sinobo Guoan. Er aktiviert seine Austiegsklausel mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Damit wird der Franzose zum viertteuersten Transfer des aktuellen Fensters. (abu)

Bild: EPA/EFE

Juventus Turin jagt die Deutschen

Juventus scheint auf den Geschmack von deutschen Nationalspielern gekommen zu sein. Nachdem die Turiner im Sommer bereits Benedikt Höwedes und zuvor schon Sami Khedira verpflichtet haben, sollen sie nun an Emre Can und Mesut Özil interessiert sein.

Generaldirektor Giuseppe Marotta bestätigt gegenüber «Sky Sport Italia», dass sie mit Can in Verhandlungen stehen. Auch Özil, dessen Vertrag im Sommer ausläuft soll ins Piemont gelockt werden. (abu)

Bild: AP/AP

Schweinsteiger bleibt in Chicago

Bastian Schweinsteiger (33) hat seine Zukunft geklärt. Der deutsche Weltmeister bleibt für ein weiteres Jahr in der US-Amerikanischen MLS bei Chicago Fire. «Ich bin sehr glücklich, wieder hier unterschrieben zu haben und das weiterzuführen, was wir 2017 angefangen haben», sagt Schweinsteiger. (abu)

Cedric Itten leihweise zu St.Gallen

Der neuen Führung im FC St. Gallen mit Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter gelingt es, mit Cedric Itten einen hoffnungsvollen Stürmer bis Ende Saison zu verpflichten.

Der 21-Jährige wechselt leihweise bis Ende Saison vom FC Basel in die Ostschweiz. Itten begann seine Karriere im Nachwuchs des FC Basel und wurde in der Saison 2015/16 an den FC Luzern ausgeliehen, wo er in 36 Spielen drei Tore und acht Assists erzielte. Mitte September kehrte Itten auf Wunsch des FC Basel zum Schweizer Meister zurück. (cma/sda)

Cedric Itten wechselt per sofort leihweise bis im Sommer 2018 zum @FCSG_1879. Wir wünschen dir für die Rückrunde in den Reihen der Ostschweizer alles Gute und viel Erfolg! #FCBasel1893 #rotblaulive #zämmestark

👉 https://t.co/maH1rizjrC pic.twitter.com/dbHO07TCzm — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 17. Januar 2018

Walcott nach zwölf Jahren bei Arsenal zu Everton

Nach zwölf Jahren beim Arsenal hat Offensivspieler Theo Walcott zu Everton gewechselt. Der Klub aus Liverpool gab die Verpflichtung des 47-fachen Internationalen am Mittwoch bekannt. Die Ablösesumme soll umgerechnet bei geschätzten 26,5 Millionen Franken liegen.

Der 28-jährige Walcott hat in 397 Partien für Arsenal 108 Tore erzielt, stand in dieser Saison bei einem Premier-League-Spiel aber noch nie in der Startelf. Sein bislang letztes Länderspiel für England bestritt er im November 2016. Everton hatte sich zuvor in der Offensive bereits mit dem türkischen Angreifer Cenk Tosun verstärkt. (cma/sda/dpa)

Ronaldo droht mit Wechsel – wegen seines Lohns

Cristiano Ronaldo will wieder mal mehr Geld. Sonst droht der Weltfussballer, Real Madrid zu verlassen. Das schreibt zumindest die spanische Sportzeitung «AS».

Präsident Florentino Perez habe ihm versprochen, nach dem Champions-League-Sieg das Gehalt zu erhöhen. Ronaldo fordert 50 Millionen jährlich, um lohntechnisch Lionel Messi und Neymar nicht nachzuhinken. Perez will nichts vom Versprechen wissen und wäre anscheinend bereit, Ronaldo für 100 Millionen Euro ziehen zulassen. Als Interessenten gelten Ex-Klub Manchester United und PSG.

Ronaldos aktueller Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2021. Jährlich soll er 32 Millionen Euro verdienen. (zap)

Bild: EPA/EFE

Kommt Batshuayi als allfälliger Aubameyang-Ersatz?

Gut möglich, dass Pierre-Emerick Aubameyang schon bald für eine satte Ablösesumme von Dortmund zu Arsenal wechselt. Rund 70 Millionen Euro sollen die Londoner bereit sein zu bieten.

Sollte es tatsächlich zum Wechsel kommen, braucht Dortmund Ersatz und scheint diesen bei Chelsea gefunden zu haben. Bei den Blues spielt Michy Batshuayi nämlich nur die zweite Geige und ist damit ziemlich unzufrieden. Schliesslich will der Belgier im Sommer an die WM.

Batshuayi wechselte im Sommer 2016 für 39 Millionen von Marseille an die Stamford Bridge, schaffte es aber nie, sich als Stammspieler durchzusetzen.(zap)

Bild: AP/AP

Sigurjonsson und Taipi wechseln die Klubs

Die beiden Super-League-Klubs St. Gallen und Grasshoppers tauschen zwei Mittelfeldspieler. Runar Sigurjonsson stösst von GC zu den Ostschweizern, Gjelbrim Taipi geht den umgekehrten Weg.

Der 27-jährige Sigurjonsson, der um einen Platz im WM-Kader von Island kämpft, unterschrieb mit den St. Gallern einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit Option auf eine Verlängerung. Für die Grasshoppers spielte er während anderthalb Jahren. In der laufenden Meisterschaft kam er zu zwölf Einsätzen, in denen er drei Tore erzielte.

Sigurjonsson zog jedoch auch den Ärger von GC-Trainer Murat Yakin auf sich, weil er dessen Meinung nach kein Teamplayer war. Nach dem Spiel gegen Luzern am 15. Oktober kam er nur noch zu zwei Teileinsätzen.

Der 25-jährige Albaner Taipi stiess auf diese Saison hin von Schaffhausen zu St. Gallen und bestritt in der Super League für die Ostschweizer 14 Partien, in denen er torlos blieb. (zap/sda)

Mittelfeldspieler Rúnar #Sigurjónsson stösst vom @1886_gc_zuerich zu unserem Team, im Gegenzug wechselt Gjelbrim Taipi zu GC. Herzlich willkommen beim #FCSG, Rúnar!

Mehr zum Transfer: https://t.co/fGM0tSA6vc pic.twitter.com/zHX3GyR69o — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 16. Januar 2018

Spektakel-Tausch Sanchez gegen Mkhitaryan gescheitert?

Es wäre der Transfer-Hammer dieses Winters geworden! Alexis Sanchez von Arsenal zu Manchester United, dafür wechselt Henrikh Mkhitaryan von den «Red Devils» zu den «Gunners». Doch der Mega-Deal ist offenbar geplatzt, die die BBC berichtet. Sanchez sei sich mit der United einig. Trainer José Mourinho sei sogar bereit, auf Gareth Bale und Antoine Griezmann zu verzichten, wenn der Chilene nach Manchester kommen sollte.

Doch Mkhitaryan ist mit dem Transfer zu Arsenal offenbar nicht einverstanden, obwohl Mourinho kein Fan des Armeniers ist. Der Ex-Dortmunder hat bei ManUnited noch einen Vertrag bis 2020, andere Offerten als diejenige von Arsenal sollen für ihn nicht vorliegen. (pre)

Bild: EPA/EPA

Walcott vor 22-Millionen-Wechsel zu Everton

Nach zwölf Jahren endet Theo Walcotts Zeit beim FC Arsenal mit ziemlicher Sicherheit. Wie der «Daily Mirror» berichtet, steht der 28-Jährige unmittelbar vor dem Transfer zum FC Everton. Demnach soll Walcott noch heute den Medizincheck in Liverpool absolvieren. 22 Millionen Euro soll die Ablöse für den Flügelspieler betragen. Die «Toffees» stechen damit den FC Southampton aus, von dem Walcott 2006 zu den «Gunners» gewechselt war. Bis 2019 ist der 47-fache englische Nationalspieler noch an Arsenal gebunden. (pre)

Bild: AP/AP

Bayern will Martins als Robben-Ersatz

Bayern München hat offenbar einen Ersatz für seine Flügelspieler Arjen Robben und Franck Ribéry im Visier. Wie die portugiesische Sportzeitung «O Jogo» berichtet, sollen erste Gespräche mit Sporting Lissabon über einen möglichen Transfer von Gelson Martins bereits laufen. In der laufenden Saison hat der 22-jährige Rechtsfuss in 18 Spielen bisher fünf Tore und vier Assists erzielt. Der Vertrag von Martins in Lissabon läuft noch bis 2022 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. (pre)

Bild: EPA/LUSA

RB Leipzig buhlt um Kluivert junior

Hat RB Leipzig das nächste Juwel an der Angel? Glaubt man dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio, dann ist der deutsche Vize-Meister an der Verpflichtung von Justin Kluivert interessiert. Wie Di Marzio erklärt, wollen die RB-Bosse bald Verhandlungen mit Ajax Amsterdam aufnehmen. Kluivert steht in Amsterdam noch bis 2019 unter Vertrag, in 14 Spielen erzielte der 18-jährige Sohn von Holland-Legende Patrick Kluivert fünf Tore und zwei Assists. Die Ablösesumme würde sich auf rund 30 Millionen belaufen. (pre)

Aubameyang darf gehen, wenn …

Borussia Dortmund hat die ständigen Faxen seines Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang offenbar dicke. Gemäss der «Bild» lässt der Klub den Gabuner ziehen, wenn in den nächsten Tagen ein Angebot für ihn in der Höhe von mindestens 70 Millionen Euro hereinflattert.

«Wir haben ein sehr kontroverses Gespräch mit ihm geführt», sagte BVB-Sportchef Michael Zorc. «Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Aber so geht es nicht weiter, das können wir nicht mehr tolerieren!»

Wie zu vernehmen ist, will vor allem Arsenal Aubameyang verpflichten. Die Londoner suchen Verstärkung, weil Alexis Sanchez (Manchester United?) vor dem Absprung steht. Möglich ist auch, dass Arsenal neben Geld auch den derzeit verletzten Franzosen Olivier Giroud nach Dortmund schickt. (ram)

Akanji-Wechsel zum BVB perfekt

Der FC Basel gibt einen zweiten Schlüsselspieler an einen Bundesligisten ab. Nach Renato Steffen (zu Wolfsburg) wechselt Manuel Akanji zu Borussia Dortmund. Der 22-jährige Akanji unterschrieb bei Dortmund einen Vertrag bis Juni 2022. «Für mich geht ein grosser Traum in Erfüllung», freut sich Akanji.

✍️ Borussia Dortmund hat sich mit dem @FCBasel1893 auf einen sofortigen Wechsel des Spielers Manuel #Akanji verständigt. Der 22 Jahre junge Abwehrspieler unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und erhält die Rückkennummer 16. Herzlich willkommen, Manuel! ✌️ pic.twitter.com/79VFrXKz9I — Borussia Dortmund (@BVB) 15. Januar 2018

Die Ablösesumme von kolportierten 21,5 Millionen Euro macht Akanji zum zweitteuersten Transfer eines Super-League-Spielers und zum teuersten Schweizer Verteidiger. Dortmunds Lokalrivale Schalke hatte im Sommer 2016 rund 30 Millionen Euro für Breel Embolo nach Basel überwiesen. Der bislang teuerste Schweizer Verteidiger war Ricardo Rodriguez, der im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Wolfsburg zur AC Milan wechselte.

Akanji hat im letzten Juni sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft gegeben, nachdem er sich zuvor in Basel einen Stammplatz erkämpft hatte. In der ersten Saisonhälfte stand er beim Schweizer Meister in 18 von 19 Spielen in der Startformation. Im Schweizer Nationalteam ist Akanji hinter Fabian Schär und Johan Djourou (noch) die Nummer 3 auf der Position der Innenverteidiger. In Abwesenheit von Djourou hat der vierfache Internationale im November beide Playoff-Spiele gegen Nordirland bestritten.

Bei Borussia Dortmund, wo Akanji auf Nati-Kollege und Torhüter Roman Bürki trifft, stehen im Gegensatz zu anderen Position in der Innenverteidigung keine Superstars im Kader. In der zentralen Abwehr spielten im Herbst vorwiegend der Grieche Sokratis und der Spanier Marc Bartra, dazu der Deutsch-Türke Ömer Toprak und der 18-jährige Franzose Dan-Axel Zagadou. Die Verteidigung war dabei Dortmunds Problemzone: In 17 Bundesliga-Spielen kassierte der BVB 24 Gegentore. (pre/sda)

🇨🇭 Neu aus der Schweiz: Manuel #Akanji!



Was sich der 22-Jährige mit dem BVB vorgenommen hat, verrät er in seinem ersten Interview! pic.twitter.com/TE1pPFIMhh — Borussia Dortmund (@BVB) 15. Januar 2018

FCB-Schmid zu Lausanne

Lausanne-Sport leiht den 19-jährigen Mittelfeldspieler Dominik Schmid vom FC Basel aus. Er unterschrieb im Waadtland einen Kontrakt über eineinhalb Jahre.

Schmid absolvierte bislang fünf Profi-Einsätze für Basel. Nach Alexander Fransson ist er der zweite FCB-Akteur, der in der Winterpause zum aufstrebenden Lausanne wechselt. (ram)

Bild: KEYSTONE

Inter plant Transfer-Doppelschlag

Inter Mailand will auf dem Transfer gleich doppelt zuschlagen. Lisandro Lopez von Benfica Lissabon soll noch heute seinen Medizincheck absolvieren und anschliessend bis Saisonende ausgeliehen werden. Rund eine halbe Million Euro beträgt die Leihgebühr für den 28-jährigen Innenverteidiger, die Kaufoption soll 9 Millionen betragen.

Ausserdem wollen die «Nerazzurri» Ramires aus China von JS Suning zurückholen. Der brasilianische Mittelfeldspieler, der von 2010 bis 2016 bei Chelsea spielte und mit den «Blues» 2012 die Champions League gewann, dürfte rund 25 Millionen Euro kosten. (pre)

Bild: AP/AP

Köln holt Favre-Talent aus Nizza

Winter-Neuzugang Simon Terodde hat beim 1. FC Köln bereits voll eingeschlagen und die «Geissböcke» mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum Derby-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach geschossen. Mit Vincent Koziello von Favre-Klub OGC Nice hat der «EffZee» nun die zweite Verstärkung an der Angel. Der zentrale Mittelfeldspieler ist französischer U21-Nationalspieler und soll dem Kölner Mittelfeld wieder mehr Stabilität verleihen. Die Ablöse soll rund vier Millionen Euro betragen. (pre)

Bild: EPA/EPA

Arsenal bietet 60 Millionen für Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang steht vor dem Abgang bei Borussia Dortmund. Der Gabuner wurde zum wiederholten Mal wegen einer Verfehlung intern suspendiert und fehlte beim 0:0 vom BVB gegen Wolfsburg. Am Samstagabend hielt sich der 28-Jährige unentschuldigt von einer wichtigen Teamsitzung fern, die Trainer Peter Stöger einberufen hatte.

Manager Michael Zorc findet klare Worte: «Das was jetzt abgeht, ist von unserer Seite nicht zu tolerieren,» sagte Zorc im TV-Sender «Sky». «Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht.»

Weil Arsenal seinen Torjäger Alexis Sanchez wohl nach Manchester verliert (siehe unten), sind die «Gunners» stark an der Verpflichtung des Stürmers interessiert und bieten 60 Millionen Euro. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Keita bis im Sommer in Leipzig

RB Leipzig hat Liverpool eine endgültige Absage erteilt und verkündet, dass Naby Keita seinen bis im Sommer gültigen Vertrag erfüllen werde.

Ein Verkauf wäre «nur möglich gewesen, wenn wir eine einvernehmliche Lösung im Sinne einer exorbitanten zusätzlichen Ablösesumme erreicht hätten», liess Sportdirektor Ralf Rangnick verlauten. Dies sei nicht der Fall. Der Spieler und dessen Berater hätten diese Entscheidung akzeptiert, so Rangnick. (ram)

Bild: EPA

Sanchez zu Manchester United – Mchitarjan dafür zu Arsenal?

Arsenals Angreifer Alexis Sanchez wird heute nicht gegen Bournemouth auflaufen. Laut dem «Guardian» wolle der Chilene, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, zu Manchester United wechseln. Bislang stand ein Transfer zum Leader Manchester City im Raum.

Doch nun kommt Henrich Mchitarjan ins Spiel. Arsenal sei daran interessiert, den Armenier von den Red Devils zu verpflichten. Mchitarjan spielt unter Trainer José Mourinho keine Rolle mehr, Arsène Wenger sei an ihm aber interessiert. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Bietet Real Madrid für Neymar?

Das wäre der nächste Monster-Transfer: Real Madrid ist offenbar stark an Neymar interessiert. Der Brasilianer, der vor dieser Saison als teuerster Spieler der Welt für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, soll gemäss der «Marca» zurück nach Spanien wechseln.

Real Madrid, so heisst es, sei bereit, bis zu 400 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Möglicherweise kommt es auch zu einem Tausch wie bei den Panini-Bildli auf dem Pausenplatz: Ein Neymar für einen Cristiano Ronaldo. (ram)

Bild: EPA

Arda Turan wird Teamkollege von Gökhan Inler

Arda Turan wechselt leihweise für zweieinhalb Saisons vom FC Barcelona zu Basaksehir Istanbul. Beim türkischen Klub wird der Mittelfeldspieler Teamkollege des ehemaligen Schweizer Captains Gökhan Inler.

Turan erzielte seit seinem Wechsel im Sommer 2015 von Atlético Madrid für Barcelona in 55 Spielen 15 Tore. Wegen der Transfersperre gegen Barcelona war er allerdings erst ab Januar 2016 für die Katalanen spielberechtigt. (zap/sda)

Bild: AP/AP

GC verpflichtet bosnischen Mittelfeldspieler Kapic

Die Grasshoppers verpflichten per sofort den 22-jährigen Bosnier Rifet Kapic von ND Gorica. Der Offensivspieler, der seit Februar 2016 in Sloweniens höchster Liga spielt, erhielt bei den Zürchern einen Vertrag über viereinhalb Jahre. In 23 Partien für den aktuellen Tabellensechsten in Slowenien erzielte Kapic 11 Tore. (zap/sda)

Der Grasshopper Club Zürich gibt die Verpflichtung von Rifet Kapic bekannt. Hier geht's zur News 👉🏻https://t.co/cAZVQEBYhL #gc #zürich #mirhoppers🦗 — GC Zürich (@1886_gc_zuerich) 12. Januar 2018

Newcastle will 17-jährigen YB-Spieler

Yannick Touré, ehemaliger Schweizer U18-Nationalspieler von YB, wird von Newcastle gejagt. Wie die «Daily Mail» berichtet, sollen in den nächsten 24 Stunden Gespräche stattfinden. Der Mittelstürmer mit Wurzeln im Senegal spielt in der U21 des Schweizer Super-League-Leaders.

Schweinsteiger hat noch nicht genug

Bastian Schweinsteiger will noch nicht zurücktreten. Der Weltmeister von 2014 besitzt aktuell zwar keinen Vertrag mehr, aber ans Aufhören denkt er nicht. Ob er weiterhin bei Chicago Fire in der MLS bleibt, ist offen. Der 33-Jährige sagt: «Im Moment laufen die Gespräche. Was fest steht, ist, dass ich auf jeden Fall weiter Fussball spielen will.» Der ehemalige Captain der deutschen Nationalmannschaft wird in diesem Jahr Vater. Ehefrau Ana Ivanovic ist schwanger. (fox)

Bild: EPA/EPA

Monaco lässt Lemar ziehen

Thomas Lemar ist einer der wenigen Spieler, welche bei Monaco letzte Saison überzeugten, aber nicht weggekauft wurden. Jetzt könnte aber auch der nächste Jungstar gehen. Trainer Leonardo Jardim sagt zum 22-Jährigen: «Der Markt ist offen, und er ist verrückt. Es kann passieren, dass selbst so ein Klub wie Monaco nicht ‹Nein› sagen kann. Die Zahlen sind unfassbar hoch.»

Im Gespräch ist vor allem ein Wechsel zu Liverpool, das einen Nachfolger für Coutinho sucht. Der Transfer dürfte gut 70 Millionen Euro kosten.

Bild: EPA/EPA

Zwei Neue für Thun

Der FC Thun verstärkt sich im Tor und in der Offensive. Vom FC Basel leihen die Berner Oberländer den 20-jährigen Goalie Djordje Nikolic aus. «Mit seinem jungen Alter und seinem grossen Potenzial passt er perfekt zu uns», sagt Trainer Marc Schneider.

Aus Sion wechselt leihweise Offensivkraft Grégory Karlen nach Thun. Für den 22-jährigen Walliser besitzen die Thuner eine Kaufoption. Damit sei die Kaderplanung für die Rückrunde abgeschlossen, teilt der Super-League-Klub mit. (ram)

Bild: KEYSTONE

Ex-Supertalent zu Servette

Der Challenge-League-Klub Servette hat ein (sportlich) gefallenes, ehemaliges Talent des italienischen Fussballs verpflichtet. Aussenverteidiger Paolo De Ceglie wechselt mit einem Vertrag bis zum Saisonende zu den Genfern. Der 31-Jährige war seit letztem Sommer ohne Klub, nachdem sein Vertrag mit Juventus Turin aufgelöst worden war.

De Ceglie war zwischen 2006 und 2009 eine feste Grösse in der italienischen U21-Nationalmannschaft. 2008 nahm er zudem an den Olympischen Spielen in Peking teil. In dieser Phase war er sogar Stammspieler bei Juventus Turin, er galt auf seiner Position als legitimer Nachfolger von Paolo Maldini. Doch die grosse Karriere machte De Ceglie nicht. Bei Juventus fiel er in der Hierarchie immer tiefer, es folgten erfolglose Engagements auf Leihbasis bei Genoa, Parma und Olympique Marseille. In den letzten vier Jahren kam er auf höchster Stufe lediglich noch zu 32 Einsätzen. Seit Sommer 2016 bestritt De Ceglie kein einziges Pflichtspiel mehr. (ram/sda)

Bild: AP

Dzemailis Comeback in Italien

Blerim Dzemaili wird in den kommenden Tagen erneut in die Serie A zurückkehren. Der 61-fache Schweizer Nationalspieler hat sich mit dem FC Bologna auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt. Unterschrieben ist noch nichts, aber die letzten Zweifel sind beseitigt.

Das knapp neunmonatige Nordamerika-Abenteuer bei Montreal Impact ist zu Ende. Joey Saputo, der sowohl in Kanada als auch in Bologna als Klubchef firmiert, hat den Deal mit dem 31-jährigen Zürcher abgesegnet. Rund fünf Monate vor dem WM-Auftakt gegen Brasilien macht der Schritt zurück nach Europa für alle Beteiligten Sinn. (ram/sda)

Bild: EPA/ANSA

Deulofeu auf dem Weg nach Napoli

Es scheint, als wäre das Engagement von Gerard Deulofeu bei Barcelona schon wieder vorbei. Der Offensivspieler traf sich gestern mit Vertretern von Napoli. Das Treffen sei positiv verlaufen, jetzt braucht es nur noch eine Einigung mit Barcelona, das 15 bis 16 Millionen Euro will. Ein Leihgeschäft kommt anscheinend nicht in Frage. (fox)

Bild: EPA/EFE

Stockers Rückkehr zum FCB perfekt

Nach dreieinhalb Jahren in bei Hertha Berlin wechselt Valentin Stocker zurück zum FC Basel zurück. Der 36-fache Nationalspieler hat beim Schweizer Serienmeister einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Ich freue mich enorm, wieder das FCB-Trikot überstreifen zu dürfen und zurück im Joggeli zu sein», sagte der 28-Jährige bei der Vertragsunterschrift.

Auch FCB-Sportdirektor Marco Streller zeigt sich hoch erfreut: «Vali ist ein fantastischer Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seinen vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen.»

Die bange Frage ist: Wie gut ist Stocker noch? Er absolvierte in dreieinhalb Jahren nur wenig mehr als die Hälfte der Bundesliga-Spiele. Im letzten Herbst kam er unter Trainer Pal Dardai bloss während 49 Minuten zum Einsatz. Zuletzt war er zudem am Meniskus verletzt. Zu Beginn seiner Zeit bei Hertha wurde er vom damaligen Trainer Jos Luhukay sogar in die Amateur-Mannschaft in die Regionalliga verbannt. (pre/sda)

