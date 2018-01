Sport

US-Sports

Patriots und Eagles trennen noch ein Sieg vom Einzug in den Super Bowl



NFL-Playoffs, Viertelfinals Philadelphia Eagles – Atlanta Falcons 15:10 New England Patriots – Tennessee Titans 35:14 Pittsburgh Steelers – Jacksonville Jaguars heute 19.05 Uhr Minnesota Vikings – New Orleans Saints heute 22.40 Uhr

Bild: AP

Patriots und Eagles trennen noch ein Sieg vom Einzug in den Super Bowl

In den ersten beiden Viertelfinals der NFL-Playoffs haben sich die Favoriten zuhause durchgesetzt. Die New England Patriots schlugen die Tennessee Titans deutlich, während sich die Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons durchsetzten.

Der Titelverteidiger aus dem Grossraum Boston war für Tennessee eine Nummer zu gross. Die Patriots um Star-Quarterback Tom Brady fertigten die Titans mit 35:14 ab. Zwar gingen die Gäste, die sich mittels Wild-Card-Game für die Playoffs qualifiziert hatten, nach einem Touchdown von Corey Davis in Führung. Danach spielten aber fast nur noch die Patriots. Als sie sich auf die Verwaltung ihres Vorsprungs beschränkten, gelangen ihnen ausserdem nicht weniger als acht Sacks – so viele wie noch nie zuvor in einem Playoff-Spiel der Patriots.

Brady brachte 35 von 53 Pässen an den Mann, für 337 Yards und drei Touchdowns. Es war sein zehntes Playoff-Spiel mit mindestens drei Touchdowns, womit er in dieser Statistik den legendären Joe Montana überholte. «Unser Team hat über die Jahre beweisen, dass wir wichtige Spiele gewinnen können», sagte Brady zufrieden. Er führte die New England Patriots nun zum bereits siebten Mal in Folge ins AFC Championship Game.

Dramatische Schlussphase in Philadelphia

Zuvor hatten sich in einem Duell zweier «Vogel-Teams» die Philadelphia Eagles mit 15:10 gegen die Atlanta Falcons durchgesetzt. Zwar spielten die Eagles die bessere Qualifikation, doch nach dem verletzungsbedingten Ausfall ihres Quarterbacks Carson Wentz war die Frage nach der Favoritenrolle in diesem Spiel nicht mehr so eindeutig zu beantworten. Mit seinem Ersatz Nick Foles und dank leidenschaftlichem Einsatz schaffte es «Philly» dennoch in die Halbfinals.

65 Sekunden vor dem Ende der Partie fehlten den Falcons nur noch zwei Yards zum Touchdown. Aber Receiver Julio Jones konnte den Pass von Quarterback Matt Ryan nicht fangen. Das war die Entscheidung. (ram)

Die 15 wertvollsten Sport-Teams der Welt 2017

