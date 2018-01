Sport

US-Sports

Super-Bowl-Werbung: Pepsi bringt Cindy Crawford zurück



Pepsi bringt Cindy Crawford zurück! Diese Werbespots erwarten uns beim Super Bowl

Der Super Bowl ist wohl das einzige TV-Spektakel, bei dem sich die Zuschauer auch auf die Werbung freuen – zumindest diejenigen in den USA. Weil die Zuschauerzahlen dort so hoch sind wie bei keiner anderen TV-Sendung (im dreistelligen Millionen-Bereich), lassen sich die internationalen Top-Unternehmen nicht lumpen und stecken ordentlich Geld in ihre Werbespots.

In diesem Jahr müssen Firmen für 30-sekündige Werbung rund fünf Millionen US-Dollar an den Sender NBC zahlen, der am kommenden Sonntag (ab 0.30 Uhr Schweizer Zeit) «The Big Game» überträgt. Ob mit aberwitzigen Szenen oder grossen Cameo-Auftritten – die Firmen kämpfen mit aller Macht um die Gunst der Kunden. Und zwar so!

Die folgenden Unternehmen haben bereits ihren kompletten Super-Bowl-Werbespot oder zumindest einen Teaser dazu veröffentlicht.

Amazon

«Alexa»? Amazons persönlicher Assistent hat die Sprache verloren. Wie Firmengründer Jeff Bezos und sein Team das Problem lösen, erfahren wir erst beim Super Bowl.

Avocados From Mexico

Immer sehr lustig sind die Super-Bowl-Werbespots von «Avocados From Mexico». Komiker und Schauspieler Chris Elliott spielt den Psychiater und empfiehlt den Avocado-Dip auf einfach alles zu streichen, um wieder glücklich zu werden.

Bud Light

«Dilly, Dilly!» Dank diesem Trinkspruch ist die Biermarke in den USA derzeit in aller Munde. Die Catchphrase aus der normalen Werbung soll auch im Super-Bowl-Clip die Hauptrolle spielen. Wie genau das aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Budweiser

Der Song «Stand by me» und jede Menge eiskalter Bierdosen sind das Geheimnis von Budweiser. Ah, da will man doch gleich eine Büchse aufmachen!

Doritos & Mountain Dew

Tortilla-Chips-Produzent «Doritos» und Getränkehersteller «Mountain Dew» haben zusammengespannt und lassen die Hollywood-Schaupspieler Peter Dinklage – alias Tyrion Lannister – und Morgan Freeman gegeneinander antreten. Unterstützung im Zungenbrecher-Duell kriegen die beiden von den Rap-Legenden Busta Rhymes und Missy Elliott.

Febreze

Febreze stellt «Geruchsneutralisierer» her und zeigt uns die Geschichte von Dave, dem enzigen Mann, dessen «beep don't stink». Natürlich hat er als einziger auf der Welt kein Ahnung, wozu Febreze gut sein soll.

Groupon

Comedian Tiffany Haddish erklärt im lustigen Clip, dass man mit Groupon-Rabatten nicht nur viel Geld spart, sondern auch das lokale Gewerbe unterstützt.

Hyundai

Im letzten Jahr sorgte der südkoreanische Autohersteller mit einem patriotischen Army-Clip für viel Aufsehen. Der Spot für 2018 ist noch streng geheim. Fakt ist nur: Hyundai will «Millionen überraschen».

Kia

Der nächste südkoreanische Autobauer lässt von niemand Geringerem als dem zweifachen Formel-1-Weltmeister Emerson Fittipaldi den neuen Kia Stinger vorstellen. «Feel Something Again» lautet der Slogan.

Kraft

Der fünftgrösste Lebensmittelproduzent (u.a. Heinz Ketchup) setzt in diesem Jahr auf echte Menschen und deren Familie statt auf Schauspieler.

Lexus

Die Edelmarke von Toyota stellt den «Lexus LS 500 F SPORT» vor. «Black Panther» Chadwick Boseman spielt im mit Action und Motorengeräuschen vollgepackten Spot die Hauptrolle.

M&Ms

Das rote M&M wünscht sich, ein Mensch zu sein, damit ihn niemand mehr essen kann. Prompt verwandelt sich das Schoko-Bonbon in Danny de Vito. Der komplette Spot kann eigentlich nur der Brüller werden.

Pepsi

Pepsi wird während des Super Bowls einen Werbe-Klassiker von 1992 neu auflegen. Supermodel Cindy Crawford kommt nach 26 Jahren zurück und – sie sieht immer noch fast gleich aus, oder?

Pringles

Chips-Hersteller Pringles setzt im Super-Bowl-Werbespot auf Saturday-Night-Live-Moderator Bill Hader. Was genau passieren wird, lässt sich allerdings nur erahnen.

Skittles

Der Spot des Kaudragee-Herstellers Skittles wird offenbar nur einer einzigen Person gezeigt. Verkörpert wird diese offenbar von Schauspieler David Schwimmer («Friends»), Genaueres werden wir am Sonntag erfahren.

Squarespace

Schauspieler und Motorrad-Enthusiast Keanu Reeves zeigt uns, wie leicht man mit Squarespace selbst in der Wildnis eine eigene Homepage kreieren kann.

Stella Artois

Im Werbeclip von Stella Artois wirbt Schauspieler Matt Damon natürlich für die Biermarke, aber auch für sauberes Wasser für alle auf unserem Planeten.

WeatherTech

WeatherTech stellt massgefertigte Fussmatten für dein Auto her und tut wirklich alles, um den Kaffee-Fleck auf dem Teppich zu verhindern.

Die 12 geilsten NFL-Stadien

