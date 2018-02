Sport

Das grosse Fressen – so zelebrieren die Amis den Super-Bowl-Sonntag



Das grosse Fressen – so zelebrieren die Amis den Super-Bowl-Sonntag

Wenn die Philadelphia Eagles heute den Titelverteidiger New England Patriots herausfordern, steht die USA still. Der Super-Bowl-Sonntag gilt als inoffizieller Nationalfeiertag, der mit riesigen Partys zelebriert wird. Neben dem Sport geht es hauptsächlich ums Essen und ums Trinken.

Der «Super Bowl Sunday» ist für die Amerikaner mehr als nur der Tag des grossen NFL-Finals. Der erste Sonntag im Februar ist längst ein inoffizieller Nationalfeiertag geworden – mit viel Patriotismus, mit Bräuchen und Ritualen.

Rund 111 Millionen Amerikaner sitzen vor dem TV, aber nur selten alleine. Der Tag wird begangen wie ein Familienfest – mit reichlich Bier, fettigem Essen und Süssigkeiten. 9 von 10 Football-Fans sehen sich den Super Bowl zu Hause an – entweder im eigenen oder in dem von Freunden. 48 Millionen Amerikaner bestellen Essen bei einer Fast-Food-Kette.

Insgesamt geben die Amerikaner am «Super Bowl Sunday» 50 Millionen US-Dollar für Nahrungsmittel aus. Für die Food-Industrie ist es somit nach Thanksgiving der zweitwichtigste Tag im Jahr.

Und das wird alles schnabuliert:

1250 Tonnen

gesalzene Nüsse landen in den Bäuchen der Football-Fans.

bild: shutterstock

1900 Tonnen

Popcorn werden verdrückt. Eine mittlere Kino-Tüte Popcorn (3 Liter) wiegt ca. 110 Gramm.

bild: sutterstock

4000 Tonnen

Avocado werden zu Guacamole oder ähnlichem Dip verarbeitet.

bild: shutterstock

12,5 Millionen

Pizze müssen ausgeliefert werden. Die Firma Pizza Hut stellt für diesen einen Tag extra 11'000 Aushilfskräfte ein.

bild: Shutterstock

123 Millionen Liter

Bier fliessen durch die Kehlen der durchschnittlich 111 Millionen TV-Zuschauer. Zum Vergleich: Beim Oktoberfest 2017 wurden «nur» 7,5 Millionen Liter getrunken, allerdings auch nur von 6,2 Millionen Besuchern.

bild: shutterstock

1,3 Milliarden

Chicken Wings werden verspeist. Im Durchschnitt als vier pro Amerikaner.

bild: Shutterstock

27 Milliarden Kalorien

nehmen die Football-Fans in Form von Kartoffel-Chips zu sich. Das entspricht 5600 Millionen Tonnen.

bild: shutterstock

Steaks!

Ausserdem ist der «Super Bowl Sunday» der beliebteste Grilltag im US-Winter. 62 Prozent aller Grillbesitzer schmeissen ein Steak, Würstchen oder einen Burger auf den Rost – selbst bei Temperaturen weit unter der Null-Grad-Grenze.

Kater-Stimmung danach

Am Montag nach dem Super Bowl werden 20 Prozent mehr Kopfschmerztabletten verkauft als an einem normalen Tag. In den USA hat die Krankheit sogar einen Namen: «Super Bowlitis». Sechs Prozent mehr als üblich melden sich am nächsten Tag krank von der Arbeit ab.

Stadien zum Essen – so kreativ sind die Football-Fans

