NFL-Playoff-Prognose: Falcons und Eagles fliegen früh – Steelers holen Titel



Meine NFL-Playoff-Prognose: Falcons und Eagles fliegen früh – Steelers holen den Titel

Die Regular Season der NFL ist Geschichte, ab heute geht's richtig um die Wurst – zumindest für die zwölf Playoff-Teilnehmer. Zunächst geht es darum, die erste Runde zu überstehen, aber natürlich wollen alle nach Minnesota, um am 4. Februar im U.S. Bank Stadium um den Super Bowl LII spielen zu können.

Das Playoff-Picture

Eine Eigenheit der NFL-Playoffs ist, dass die vier Division-Sieger mit der besten Bilanz der Regular Season direkt für die 2. Runde (Divisional Playoffs) qualifiziert sind. Sie müssen auf dem Weg zum Super-Bowl-Gewinn also nicht vier, sondern lediglich drei Partien gewinnen. Es sind dies:

Minnesota Vikings (13-3)

New England Patriots (13-3)

Philadelphia Eagles (13-3)

Pittsburgh Steelers (13-3)

Für die restlichen acht Teilnehmer beginnen die Playoffs mit der Wild Card Round (Achtelfinals) an diesem Wochenende.

Der Spielplan

Alle 11 Partien der NFL-Playoffs werden von ProSiebenMAXX beziehungsweise ProSieben live übertragen. Am Samstag geht's ab 22.35 Uhr mit der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Tennesse Titans los. Am Sonntag beginnt die Football-Party bereits um 19.05 Uhr.

So nun aber zu den Prognosen: Erst etwas ausführlicher für die vier Wild-Card-Duelle, dann in aller Kürze für den Weg zum Super Bowl.

Die Wild-Card-Duelle – meine Prognosen:

In diesem Duell sind die Kansas City Chiefs (10-6 in der Regular Season) der haushohe Favorit. Die Chiefs mit Quarterback Alex Smith sorgten zu Saisonbeginn für Furore, als sie fünf Spiele in Folge gewannen – am ersten Spieltag sogar bei den New England Patriots. Danach gab's einen kurzen Hänger, doch mittlerweile haben sich die Chiefs wieder gefangen und am Ende viermal in Serie gewonnen. Ihre Stärken haben sie in der Offense um Smith, der in der Regular Season der effizienteste Passer war, und Rookie-Running-Back Kareem Hunt.

Erstmals seit acht Jahren stehen die Tennessee Titans (9-7) wieder in den Playoffs, und viele fragten sich am letzten Sonntag, wie das überhaupt möglich war. Die Offense ist wegen des konservativen Play-Callings ziemlich einfach auszurechnen. Quarterback Marcus Mariota bekommt nur wenig Unterstützung, ist aber auch selbst nicht in Topform. Die Hoffnungen ruhen deshalb auf der Defense um Saftey Kevin Byard, der in der Regular Season mit acht Interceptions überzeugen konnte.

MEIN TIPP: Die Kansas City Chiefs kommen locker weiter.

Die Atlanta Falcons (10-6) galten vor Saisonbeginn als heisser Titelkandidat, sind momentan aber nur die grosse Wundertüte der Liga. Der letztjährige Beinahe-Super-Bowl-Gewinner hat vor allem mit dem zuletzt so überragenden Passing-Game ernsthafte Probleme. MVP-Quarterback Matt Ryan hat im Vergleich zu letzter Saison deutlich abgebaut, immerhin ist Wide Receiver Julio Jones in Bestform. Dass es trotzdem für die Playoffs gereicht hat, war aber vor allem der Verdienst der Defense.

Diese wird auch gegen die Los Angeles Rams (11-5) gefordert sein. Es gilt vor allem Running Back Todd Gurley zu stoppen, der in der Regular Season zu 19 Touchdowns gelaufen ist. Das Zünglein an der Waage könnte Jared Goff sein. Nach seiner desaströsen Rookie-Saison hat der junge Rams-Quarterback teilweise gross aufgespielt. Noch immer kriegt er aber schnell Probleme, wenn er aus Komfortzone gerissen wird. Falls Goff Gurley entlasten kann und auch seine Pässe an den Mann bringt, wird es eine ganz enge Kiste.

MEIN TIPP: Die Rams nutzen den Heimvorteil aus und setzen sich knapp durch.

Die Buffalo Bills (9-7) haben Historisches, zum ersten Mal seit 1999 haben sie die Playoffs erreicht. So lange musste kein anderes Team warten. 1440 Chicken Wings und knapp 35 Liter passende Sauce schickte ein Sponsor aus Buffalo deshalb an die Cincinnati Bengals, die am letzten Spieltag die Bills-Sensation dank einem Sieg gegen die Baltimore Ravens möglich machten. Sportlich haben die Bills aber wenig zu bieten. Mit Ausnahme von Running Back LeSean McCoy verfügen sie über keinerlei Waffen und dieser ist vor dem Wild-Card-Duell auch noch angeschlagen.

Nicht ganz so lang wie die Bills mussten die Jacksonville Jaguars (10-6) auf ihre Playoff-Teilname warten – aber doch auch schon 10 Jahre. 2007 waren sie letztmals im Januar noch dabei. Den langersehnten Erfolg haben die Jaguars ihrer ausserordentlich starken Defense um Defensive End Calais Campbell zu verdanken. In der Offense sind sie ganz von Quarterback Blake Bortles abhängig, der allerdings nicht gerade in Topform ist. In den letzten beiden Spielen gegen San Francisco und Tennessee, die Jacksonville beide verlor, warf Bortles insgesamt fünf Interceptions. Am besten er gibt den Football so oft wie möglich Rookie-Running-Back Leonard Fournette.

MEIN TIPP: Die Jacksonville-Defense dominiert das Spiel und führt die Jaguars in die Divisional Round.

Die New Orleans Saints (11-5) gelten bei vielen Experten als Geheimtipp auf den Titel. Kein Wunder: Weil die Saints ihre Running Backs oft als Runner und Receiver einsetzen, sind sie in der Offense unheimlich schwer auszurechnen. 25 Touchdowns erzielten Mark Ingram und Rookie Alvin Kamara zusammen in der Regular Season. Orchestriert wird diese Offense vom erfahrenen Quarterback Drew Brees, der die Saints schon 2009 zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte.

Die Carolina Panthers (11-5) haben mit Luke Kuechly allerdings den besten Cover-Linebacker der NFL in Reihen. Auch sonst gehört die Defense zu den besten in der Liga. Viel wird bei den Panthers von Quarterback Cam Newton abhängen. Auch in dieser Saison war er wieder der beste Runner seines Teams, seine Schwächen hat er aber beim Passing Game: 16 Interceptions warf er in der Regular Season. Fakt ist: Wenn die Offense allein von Newtons Runs abhängt, wird Carolina mit der Saints-Offense nicht Schritt halten können.

MEIN TIPP: Newton kommt nicht auf Betriebstemperatur und die Saints überrollen die Panthers.

Road to Super Bowl – meine Prognose:

Divisional Round:

Die Philadelphia Eagles (13-3) sind in den Divisional Playoffs gegen die Saints ohne ihren verletzten Star-Quarterback Carson Wentz chancenlos.

(13-3) sind in den Divisional Playoffs gegen die Saints ohne ihren verletzten Star-Quarterback Carson Wentz chancenlos. Die Minnesota Vikings (13-3) wollen unbedingt als erstes Team der NFL-Geschichte in den Super Bowl im eigenen Stadion einziehen und fegen die Rams deshalb aus ihrer Arena.

(13-3) wollen unbedingt als erstes Team der NFL-Geschichte in den Super Bowl im eigenen Stadion einziehen und fegen die Rams deshalb aus ihrer Arena. Wer soll die New England Patriots (13-3) mit «GOAT» Tom Brady im winterlichen Foxborough schon schlagen? Die Chiefs haben es gleich zu Beginn der Saison geschafft, aber noch einmal? No way!

(13-3) mit «GOAT» Tom Brady im winterlichen Foxborough schon schlagen? Die Chiefs haben es gleich zu Beginn der Saison geschafft, aber noch einmal? No way! Die Pittsburgh Steelers (13-3) um Quarterback Ben Roethlisberger sind in diesem Jahr ganz heiss. Im Heinz Field hält auch die bärenstarke Defense der Jaguars nicht stand.

Conference Championships:

AFC: Die Steelers hatten die Patriots in der Regular Season am Rande einer Niederlage, ein nicht gegebener Touchdown entschied die Partie am Ende zu Gunsten von Brady und Co., obwohl die Steelers eigentlich das bessere Team waren. Noch einmal lassen sie sich nicht übertölpeln.

Die Steelers hatten die Patriots in der Regular Season am Rande einer Niederlage, ein nicht gegebener Touchdown entschied die Partie am Ende zu Gunsten von Brady und Co., obwohl die Steelers eigentlich das bessere Team waren. Noch einmal lassen sie sich nicht übertölpeln. NFC: Die beste Defense (Minnesota) und die beste Offense (New Orleans) der NFC treffen aufeinander. Die Vikings siegen, wenn Quarterback Case Keenum an seine Leistungen aus der Regular Season anknüpfen kann und nicht – wie vielerorts prophezeit – plötzlich einbricht.

Super Bowl:

Die Offense der Steelers ist vielleicht noch etwas stärker und vielseitiger als diejenige der Saints, was den Vikings grosse Probleme bereiten wird. Ausserdem wird sich die grössere Erfahrung von Roethlisberger gegenüber Keenum auszahlen. Der siebte Super-Bowl-Titel für die Steelers!

Der Vergleich

