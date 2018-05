Politik und Doping statt Kampf um Maglia Rosa – 5 Fakten zum Giro d'Italia

Heute beginnt mit dem Giro d'Italia die erste grosse Rad-Rundfahrt des Jahres. Mit einem Startort der besonderen Art, einem Favoriten unter strenger Beobachtung und mit nur drei Schweizern, die Helferaufgaben erfüllen müssen.

Die 101. Austragung der Italien-Rundfahrt beginnt mit einem Novum. Als erste Grand Tour verlässt der Giro den europäischen Kontinent und hält die «Grande Partenza» in Israel ab. Den Auftakt des dreitägigen Gastspiels bildet ein 9,7 km langes Einzelzeitfahren durch den historischen Stadtkern von Jerusalem. Danach folgen zwei Flachetappen, bevor am Montag per Flugzeug die viereinhalbstündige Weiterreise nach Sizilien ansteht.

Die Verlegung des Giro-Starts nach Israel ging nicht ohne Nebengeräusche …