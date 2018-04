Tragödie bei Paris-Roubaix: Belgischer Radprofi Goolaert stirbt nach Herzstillstand

Wie Biels Höhenflug endete: In 13 Minuten von Helden zu Nullen und die entscheidende Frage

Selten kippte eine Serie ähnlich abrupt wie der Halbfinal zwischen Biel und Lugano. Fast zweieinhalb Spiele lang sahen die Seeländer wie der sichere Playoff-Finalist aus. Dann fiel innert 13 Minuten das ganze Kartenhaus in sich zusammen.

Antti Törmänen schüttelte auch eine halbe Stunde nach dem Ende des entscheidenden sechsten Spiels in Lugano ungläubig den Kopf. «Ich kann mir das nicht erklären», sagte der Bieler Trainer. Er meinte zwar die zwei Gegentore in den ersten 42 Sekunden bei der 2:6-Niederlage in der Resega – doch auch die Wende in der ganzen Serie ist verblüffend.

Fast zweieinhalb Spiele lang knüpfte Biel in seinem ersten Halbfinal seit 1990 nahtlos an die starken Leistungen in der Qualifikation (3. Platz) und im …