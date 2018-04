«Life is a bitch!»: So trauert die Sport-Schweiz um YB-Patron Andy Rihs

Nach schwerer Krankheit: YB-Besitzer Andy Rihs ist tot

Unternehmer, Radsport-Fan und YB-Patron: Andy Rihs hatte viele Gesichter. Jetzt ist er tot. «Andy Rihs ist nach geduldig und tapfer ertragener Krankheit im Alter von 75 Jahren am Mittwochabend, 18. April 2018, in der Klinik Susenberg in Zürich im Beisein seiner Familie verstorben», schreibt YB in einer Mitteilung.

Rihs litt am Myelodysplastischen Syndrom, kurz MDS. MDS ist eine Vorstufe von Leukämie.

Andy Rihs hat jahrzehntelang für Schlagzeilen gesorgt – als Milliardär ohne …