Sport

WM 2018

Die Engländer kopieren Ronaldo, damit sie aus 11 Metern nicht mehr versagen



Bild: Hulton Archive

Engländer kopieren Ronaldo, damit sie aus 11 Metern nicht mehr versagen

Die Schwäche englischer Nationalteams im Penaltyschiessen ist längst legendär. An drei WMs mussten die «Three Lions» dazu antreten, jedes Mal schieden sie aus. Nun soll alles anders werden.

Die Bilanz ist desaströs: An Welt- und Europameisterschaften trat England bislang sieben Mal zum Penaltyschiessen an. Und gewann nur ein einziges.

WM 1990: Out im Halbfinal gegen Deutschland

Out im Halbfinal gegen Deutschland EM 1996: Sieg im Viertelfinal gegen Spanien

Sieg im Viertelfinal gegen Spanien EM 1996: Out im Halbfinal gegen Deutschland

Out im Halbfinal gegen Deutschland WM 1998: Out im Achtelfinal gegen Argentinien

Out im Achtelfinal gegen Argentinien EM 2004: Out im Viertelfinal gegen Portugal

Out im Viertelfinal gegen Portugal WM 2006: Out im Viertelfinal gegen Portugal

Out im Viertelfinal gegen Portugal EM 2012: Out im Viertelfinal gegen Italien

Kein anderes Land hat bei Penaltyschiessen eine noch schlechtere Bilanz als die Engländer. Stuart Pearce und Chris Waddle (WM 1990) sowie der heutige Nationaltrainer Gareth Southgate (EM 1996) sind die berühmtesten der tragischen Penaltysünder.

Erfolgreich dank Mini-Golf?

Southgate und der englische Verband versuchen deshalb, das Problem so gut wie möglich zu beheben. «Wir haben eine Arbeitsgruppe damit beauftragt und sie hat einige interessante Dinge gefunden», sagt Dan Ashworth, der technische Direktor des Verbands, im Telegraph.

So planen die Engländer, eine Indoor Golf-Anlage mit nach Russland zu nehmen. Dort sollen die Fussballer sich spielerisch an Drucksituationen gewöhnen, denn ihre Mitspieler sollen versuchen, sie mit Zurufen aus dem Konzept zu bringen.

Bild: EPA/AAP

Die Engländer haben den Vorgang des Penaltyschiessens in Einzelteile zerlegt, das Szenario im Detail durchgespielt. «Wenn die Verlängerung vorbei ist, hast du einige Minuten Zeit, bis es los geht. Was machst du dann?», fragt Ashworth. «Wo auf dem Feld bereitest du dich vor? Wer ist alles involviert und wie?» Fragen, die am besten schon im Vorfeld geklärt sind, damit sich jeder auf die Aufgabe fokussieren kann.

«Nume nid gsprängt … aber geng hüh!»

Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass englische Spieler schneller als andere schiessen, wenn der Schiedsrichter mittels Pfiff die Ausführung des Penaltys erlaubt hat. «Dabei kannst du so lange warten, wie du willst», so Ashworth. Deshalb der Ratschlag: Sich die nötige Zeit zu nehmen. So wie es andere tun: «Cristiano Ronaldos Selbstbeherrschung ist unglaublich.» In der Ruhe liegt die Kraft.

Bild: AP

Ashworth hält den Aufwand für gerechtfertigt. «Wenn du Weltmeister werden willst, sagt dir die Statistik, dass du dazu in einer Runde ins Penaltyschiessen musst.» Pessimisten weisen indes darauf hin, dass England zunächst überhaupt einmal die K.o.-Phase der WM erreichen muss. In der Gruppe G trifft es der Reihe nach auf Tunesien, Panama und Belgien.

Die 12 WM-Stadien in Russland

Jetzt kannst du deine Nasenhaare spriessen lassen 🙈

«Tote Mädchen lügen nicht» kommt wieder – wie gefährlich ist die Serie wirklich? Stell dir vor, es ist Masseneinbürgerung und keiner geht hin (ausser ein paar Italiener) Hör mal gut hin, DJ Antoine: DAS sind geile Sport-Hymnen! Du willst irgendwann Kinder? Dann schau dir diese Bilder NICHT an! Sind wir zu unserer eigenen Reality-TV-Show geworden, ohne es zu merken? Es gibt neue Erkenntnisse über die flache Erde – diese 3 Dinge musst du wissen 🧐 Da kocht das Blut, da blüht die Rose in der Hose ... Unsere Basler Bachelorette mal wieder Überall nur knutschende Frischverliebte? Keine Angst, wir haben den Notfall-Guide für dich Rapport im O-Ton: So tönt es, wenn Polizisten linke Aktivisten in Bern kontrollieren Diese Frau übersetzt Musik in Gebärdensprache: «Es gibt auch Taube, die das blöd finden» Ach Tagi, was ist aus dir geworden? (K)eine Liebeserklärung zum Jubiläum Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare