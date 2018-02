Sport

Wintersport

So schaffte die talentfreie Freestylerin Elizabeth Swaney die Olympia-Quali



Bild: AP

So schaffte es diese völlig talentfreie Freestylerin an die Olympischen Spiele

Ski-Freestylerin Elizabeth Swaney wurde in Pyeongchang Letzte in der Halfpipe. Aber die für Ungarn startende Amerikanerin ist dennoch eine Inspiration: Dafür, dass man sich Träume erfüllen kann, wenn man alles dafür macht.

Ihre Runs waren an Lächerlichkeit kaum zu überbieten und ein gefundenes Fressen für Boulevardmedien. Von der «schlechtesten Teilnehmerin der Olympischen Spiele» ist die Rede. In der Tat ist es erstaunlich, wie sich eine Athletin wie Elizabeth Swaney für Pyeongchang qualifizieren konnte. Denn die Ski-Freestylerin beherrscht keinen einzigen Trick.

«Ich habe mich nicht für den Final qualifiziert, deshalb bin ich wirklich enttäuscht.»

Ein Sport, den fast niemand macht

Wie um alles in der Welt war es möglich, sich mit so einer Darbietung für Olympia zu qualifizieren? Der Hauptgrund liegt in der Konkurrenz, von der er es nur sehr wenig gibt. Swaney trat bei Weltcup-Veranstaltungen an, bei denen es für die ersten 30 Punkte gibt. Manchmal nahmen nicht einmal so viele Sportlerinnen teil. So wie vor Weihnachten, wo sie es deshalb in China auf Rang 13 schaffte.

Bild: AP

Ein weiterer Grund dafür, dass sich Swaney den grossen Traum einer Olympiateilnahme erfüllen konnte, liegt in ihrer Familie. Denn die Grosseltern der 33-Jährigen stammen aus Ungarn, weshalb sie diesen Pass erhalten konnte. Im US-Team wäre die Kalifornierin chancenlos gewesen: Brita Sigourney und Annalisa Drew klassierten sich im Halfpipe-Final hinter Olympiasiegerin Cassie Sharpe aus Kanada auf den Plätzen 3 und 4.

«Wenn du Zeit und Mühe aufwendest, um hier dabei zu sein, dann verdienst du es genau so, wie ich es tue.»

Es war Swaneys zweiter Versuch, an Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Der erste scheiterte, als sie sich für Venezuela als Skeleton-Piloton zu qualifizieren versuchte. Ihre Mutter stammt aus dem südamerikanischen Land. Eine Tatsache, die belegt: Swaney hat sich mit der Teilnahme in Pyeongchang einen grossen Lebenstraum erfüllen können.

Applaus statt Häme

«Ich habe mich nicht für den Final qualifiziert, deshalb bin ich wirklich enttäuscht», sagte Elizabeth Swaney nach ihrem Ausscheiden. Gemäss den anwesenden Reportern wirkte sie dabei durchaus ernst. «Ich habe viele Jahre darauf hin gearbeitet, bei Olympia dabei sein zu können», betonte die Berkeley- und Harvard-Absolventin, die erst mit 25 Jahren erstmals auf Ski stand. Das Abenteuer finanzierte sie unter anderem mittels Crowdfunding.

Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Swaney (@lizswaney) am Feb 9, 2018 um 8:22 PST

Elizabeth Swaney hat geschickt das Qualifikations-Reglement studiert und den Umstand ausgenutzt, dass sich nur wenige Frauen auf der Welt wettkampfmässig mit Ski in eine Halfpipe wagen. Für diese Cleverness sollte man ihr applaudieren und sie nicht als «schlechteste Olympia-Teilnehmerin» verhöhnen. Dass sie nicht das Niveau der Gegnerinnen hat, weiss sie wohl selber. Schliesslich lag sie 13,60 Punkte hinter der Zweitletzten, die in beiden Runs gestürzt war.

Bild: AP

Neue Quali-Richtlinien geplant

Dass so ein schwaches Niveau wie jenes der Ungarin dem Image einer Sportart nicht förderlich ist, ist hingegen klar. FIS-Kampfrichter Steele Spence kündigte in der «Denver Post» denn auch bereits an, dass die Richtlinien für eine Olympia-Qualifikation geändert würden.

Vielleicht ist Elizabeth Swaney in vier Jahren trotzdem wieder am Start. Denn ganz so miserabel scheint sie gar nicht zu sein. «Auf der Wasserschanze hat sie markante Fortschritte gemacht», sagte ihr Coach in Park City, Chris Haslock. «Leider konnte sie die Tricks noch nicht auf den Schnee übertragen.»

Die besten Bilder von Olympia

Vielleicht schafft es sogar mal Fabio als Eistänzer zu Olympia 2m 42s «Im Turnunterricht mussten wir sogar BREAKDANCEN!» Video: watson/Fabio Vonarburg, Emily Engkent

Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», da schenkt ihr Jacobellis Gold Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 18.02.2006: Als die «Eisgenossen» kanadischer spielen als die Kanadier und sich für eine uralte Schmach rächen 09.02.1964: Die Schweiz erlebt mit der «Schmach von Innsbruck» ein historisches Debakel Liechtenstein ist so klein, dass es fast in eine Gondelbahn passt. Wieso uns der Nachbar 1980 trotzdem abgetrocknet hat 11.02.1972: Wie die DDR dem Vogelmenschen die Flügel stutzte 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt Der historische Schrei des berühmtesten Münstertalers 03.02.1972: «Ogis Leute siegen heute» wird zum Motto einer ganzen Nation Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger 23.02.1980: Das zweite «Miracle on Ice» – in neun Tagen fünfmal Olympiasieger 17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt 07.02.1972: Wie «Aroma-Kaffee» Bernhard Russi zum Abfahrts-Olympiasieger machte Der Adler ist gelandet – «Eddie the Eagle» springt in die Herzen der Fans Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 04.02.1932: Eisschnellläufer Jack Shea wird Olympiasieger und ahnt nicht, was er damit auslöst Strassenbauer, Pistencowboy, Pechvogel, Stehaufmännchen, Olympiasieger Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 26.02.2002: Hexerei, von der Putzfrau geweihtes Wasser und Doping – Johann Mühlegg läuft, bis er auffliegt 26.02.1988: Vreni, vidi, vici Strassenbauer, Pistencowboy, Olympiasieger, Pechvogel, Stehaufmännchen Pirmin Zurbriggen krönt seine Karriere mit dem Abfahrts-Olympiasieg in Calgary 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Photo-Finish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare