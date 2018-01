Sport

Wintersport

Stock verloren, Selbstvertrauen gewonnen: Lara Gut rast aufs Super-G-Podest



Super-G in Bad Kleinkirchheim 1. Federica Brignone ITA

2. Lara Gut +0,18

3. Cornelia Hütter AUT +0,46 14. Michelle Gisin +2,01

16. Joana Hählen +2,12

19. Corinne Suter +2,31

22. Jasmine Flury +2,47

28. Priska Nufer +2,90



Bild: AP

Stock verloren, Selbstvertrauen gewonnen: Lara Gut rast aufs Podest

Lara Gut stellt in Bad Kleinkirchheim erneut unter Beweis, dass der Super-G in diesem Winter ihre stärkste Disziplin ist. Mit knapp zwei Zehntel Rückstand auf die Italienerin Federica Brignone wird die Tessinerin Zweite. Gut zeigte eine angriffige Fahrt – so angriffig, dass sie kurz vor dem Ziel eine Torstange abräumte und dabei ihren linken Stock verlor. Ob dies letztlich den Unterschied zwischen Sieg und Platz 2 ausmachte?

Bild: AP

Die übrigen Schweizerinnen müssen eine Enttäuschung verarbeiten. Michelle Gisin, Joana Hählen, Corinne Suter, St.Moritz-Siegerin Jasmine Flury und Priska Nufer verloren mehr als zwei Sekunden auf Brignones Bestzeit. Bei schwierigen Schneeverhältnissen musste das Rennen mehrere Male für Arbeiten an der Piste unterbrochen werden.

Mit ihrem zweiten Podestplatz des Winters rückte Gut in der Disziplinenwertung nach fünf von acht Super-G auf 37 Punkte an Tina Weirather heran (239:276). Die Liechtensteinerin fuhr heute auf Rang 7. (ram/sda)

