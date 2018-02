Sport

Wintersport

Olympische Spiele: Shaun White plant 2020 in Tokio einen Start als Skateboarder



Bild: EPA

iPod kann in Tokio zurückschlagen: Auch White will an den Sommerspielen aufs Skateboard

Shaun White plant nach seinem Olympia-Sieg in der Halfpipe bereits den nächsten Coup an. Der Amerikaner liebäugelt mit einem Start bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020.

«Ich freue mich sehr, dass Skateboard kommt, solange ich noch mental und körperlich bereit dafür bin», sagte der 31-jährige, nunmehr dreifache Olympiasieger in Pyeongchang. Shaun White hatte sich in der koreanischen Halfpipe vor Ayumu Hirano aus Japan und dem Australier Scotty James durchgesetzt. Die Schweizer Pat Burgener und Jan Scherrer belegten die Ränge 5 und 9.

Mit Skateboarden wäre die Disziplin in Tokio eine neue, Shaun Whites Herausforderer könnten dagegen die gleichen sein. Denn neben dem US-Überflieger haben auch Iouri Podladtchikov und der Japaner Ayumu Hirano, der in Südkorea wie in Sotschi jeweils die Silbermedaille in der Snowboard-Halfpipe gewinnen konnte, ihr Interesse auf die Teilnahme an den Sommerspielen angemeldet.

Podladtchikov, der nach seiner Goldmedaille in Sotschi in Pyeongchang wegen seiner Verletzung nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnte, hatte bereits vor zwei Jahren gegenüber der NZZ den Wunsch geäussert: «Ich will als Skater an den Olympischen Spielen teilnehmen.» Kurz zuvor hatte das IOC bekannt gegeben, dass die beiden Skateboard-Disziplinen Street und Park ins olympische Programm aufgenommen werden.

Sowohl Podladtchikov als auch White sind nicht nur virtuos auf Schnee sondern auch begnadete Skateboarder. Der Amerikaner stellte sein Können bereits mehrfach an den X-Games unter Beweis, wo er auch auf dem Skateboard zweimal Gold gewann. (ram/sda)

Mit dem Snowboard durch den Skatepark mitten in Zürich

