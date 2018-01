Sport

Wintersport

7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern



Bild: EPA

7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern

Das Schweizer Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang steht. Swiss Olympic hat 171 Athleten für die Reise nach Südkorea nominiert.

171 Sportler

99 Männer und 72 Frauen konnten sich ein Olympia-Ticket ergattern. So viele Schweizer reisten noch nie an Winterspiele. Die alte Höchstmarke wurde vor vier Jahren aufgestellt, als 163 Sportler nach Sotschi reisten.

«Diese Entwicklung zeigt, welch gute Arbeit in den Verbänden und von den Trainern geleistet wird.»

Bild: AP

1 Ausnahme

Carlo Janka wurde nominiert, obwohl er wegen einer Verletzung in dieser Saison kein Rennen bestreiten konnte und die Selektionskriterien somit nicht erreichte. Der Skirennfahrer hatte in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss erlitten. Vor zwei Jahren gewann er auf dem Olympia-Hang den Super-G im Weltcup.

Bild: KEYSTONE

» Diese Skifahrer und Snowboarder wurden für Olympia selektioniert.

6. Teilnahme

Simon Ammann nimmt nach 1998, 2002, 2006, 2010 und 2014 zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teil. Damit ist der vierfache Skisprung-Olympiasieger der erfahrenste Schweizer Teilnehmer in Südkorea.

Die Karriere von Simon Ammann

Zum vierten Mal nehmen Snowboarder Iouri Podladtchikov, Langläufer Toni Livers, Rodlerin Martina Kocher und die Eishockeyspieler Andres Ambühl, Florence Schelling und Nicole Bullo teil.

«11 Medaillen plus»

So lautet das Ziel von Chef de Mission Ralph Stöckli. Der einstige Curler orientiert sich dabei an der Ausbeute der letzten Spiele. Vor vier Jahren in Sotschi gewann die Schweiz sieben Mal Gold und je zwei Mal Silber und Bronze.

«11 plus – schliesslich wollen wir uns gegenüber Sotschi verbessern. Wir wissen aber auch, wie viel zusammenpassen muss.»

Die Schweizer Fahnenträger

16 Geschwister

Im Biathlon gehen für die Schweiz die drei Gasparin-Schwestern Selina, Aita und Elisa an den Start. Ein Trio schickt auch die Familie Waidacher an die Spiele: die Eishockey-Spielerinnen Isabel, Monika und Nina.

Bild: KEYSTONE

Zu zweit sind Lara und Sara Benz (Eishockey), Gino und Mauro Caviezel (Ski), Michelle und Marc Gisin (Ski), Mélanie und Loïc Meillard (Ski) sowie Rahel und Eveline Rebsamen (Bob).

Bild: KEYSTONE

21 Medaillengewinner

Für jeden achten Schweizer Teilnehmer wäre ein Medaillengewinn in Pyeongchang nichts Neues. Mit Ammann, Janka, Langläufer Dario Cologna und den beiden Snowboardern Podladtchikov und Patrizia Kummer treten fünf Olympiasieger erneut an.

Bild: KEYSTONE

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz in Pyeongchang? Leider keine

0 bis 4

5 bis 8

9 bis 12

Mehr als 12

Abstimmen 1,836 Votes zu: Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz in Pyeongchang? 2% Leider keine

7% 0 bis 4

41% 5 bis 8

31% 9 bis 12

19% Mehr als 12

22 Jahre Unterschied

Die jüngste Schweizer Teilnehmerin ist die 16-jährige Eiskunstläuferin Alexia Paganini. Die 38 Jahre alte Curlerin Silvana Tirinzoni könnte ihre Mutter sein.

Bild: AP/AP

Bild: EPA/KEYSTONE

Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare