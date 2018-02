12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken

Mixed macht den Anfang

Weil so viele Partien nötig sind, beginnt das olympische Curling-Turnier bereits am Donnerstag, also einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Es endet am Schlusstag mit dem Frauenfinal. Den Auftakt machen die Mixed-Curler, deren Finals am Dienstag, 13. Februar stattfinden. Tags darauf beginnen die Frauen- und Männerbewerbe.