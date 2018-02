Sport

Wintersport

Schweizer Forscher haben rechtzeitig vor Olympia ein neues Wunderwachs ertüftelt



Bild: AP

Schweizer Forscher haben rechtzeitig vor Olympia ein neues Wunderwachs ertüftelt

Forschende der ZHAW haben ein Skiwachs entwickelt, das neue Rekordzeiten verspricht. Es bleibt dank eines Designermoleküls länger am Ski haften. An den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang soll das Wachs bereits zum Einsatz kommen.

Ein wasserabweisender Skibelag macht den Ski schnell, denn durch die Reibung entsteht ein dünner Wasserfilm, der sozusagen als Gleitmittel dient. Herkömmliche Hochleistungsskiwachse haben aber allesamt das Problem, dass sie schnell abgerieben werden, weil sie kaum chemische Bindungen eingehen. Die Laufflächen der Skis sind somit nach kurzer Zeit wieder blank und die Reibung zwischen Piste und Ski nimmt wieder zu.

Forschende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben gemeinsam mit der Firma Toko ein neuartiges Skiwachs entwickelt, das genau hier ansetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mittels einer chemischen Reaktion zwischen bestimmten Molekülen haben Materialwissenschaftler ein Designermolekül aufgebaut.

Wenn dieses künstliche Molekül mit einer Quecksilberdampflampe bestrahlt wird, geht es mit dem Skibelag eine feste Bindung ein und bleibt damit länger darauf haften. Auf das UV-Licht reagiert das Molekül, indem es Stickstoff abspaltet. Übrig bleibt ein hochreaktives Nitren, das sich samt dem Wachs chemisch an den reaktionsschwachen Kunststoff bindet.

«Testläufer wollten neues Wachs gar nicht mehr zurückgeben»

Im Labor konnten die Forscher nachweisen, dass das Wachs mehr als zweimal langsamer abgerieben wird als konventionelles Hochleistungsskiwachs. Auch die Feldtests mit Skilangläufern waren erfolgversprechend. Bei kalten Bedingungen erwies sich das photoreaktive Skiwachs als das reibungsärmste, wie es in der Mitteilung heisst.

Bild: AP

Die Sportler gewannen auf eine 20 Sekunden lange Abfahrt zwischen 0,1 und 0,3 Sekunden. Das entspricht einer Performanceverbesserung von bis zu 1,5 Prozent und übertraf die Erwartungen der Wissenschaftler. «Die Testläufer wollten danach das photoreaktive Skiwachs gar nicht mehr zurückgeben», sagt Projektleiter Konstantin Siegmann.

Welche Nationen profitieren?

Nun hoffen die Forscher, dass das neue Wachs Athletinnen und Athleten bei Wettkämpfen zu Medaillen verhelfen wird. Das ZHAW-Wachs soll bereits an den bevorstehenden Olympischen Spielen in Südkorea zum Einsatz kommen. Allerdings bleibt es ein Geheimnis, bei welchen Teams dies der Fall sein wird. Von der Firma Toko hiess es auf Anfrage, das Wachs werde verschiedentlich beim Biathlon, beim Langlauf und beim Ski alpin angewendet werden.

Hobbyskifahrer hingegen müssen sich noch etwas in Geduld üben. Derzeit ist das Auftragen wegen der Speziallampen noch zu teuer. «Sobald sich das Wachs günstiger auftragen lässt, wird es auch für den Breitensport zugänglich sein», so Siegmann. (ram/sda)

So sieht Pyeongchang wenige Tage vor dem Olympia-Start aus

Diese Skifahrer können für uns Olympia-Medaillen holen 1m 53s Diese Skifahrer können für uns Olympia-Medaillen holen Video: srf

Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare