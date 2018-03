Das grandiose Comeback von Helsinki IFK vom 0:5-Rückstand zum 7:6-Sieg

Das Publikum steht Kopf im finnischen Jyväskylä: Erst zehn Minuten vorbei und schon führen ihre Lieblinge mit 5:0! Doch nichts wird's mit einem Kantersieg im Playoff-Viertelfinal – denn HIFK schlägt im grossen Stil zurück.

Der amtierende Champions-League-Sieger JYP Jyväskylä steht vor dem Aus: In den Playoff-Viertelfinals der finnischen Liiga SM liegt er gegen Helsinki IFK mit 2:3 im Rückstand. Dabei sieht es im fünften Spiel so gar nicht nach einer Niederlage aus. Ein frühes Tor von Jarkko Immonen und vier Treffer innerhalb von zweieinhalb Minuten – erst 10:34 Minuten zeigt die Matchuhr an und schon liegt JYP uneinholbar mit 5:0 in Führung.

Uneinholbar? Denkste! Mit einem Doppelschlag nach einer Viertelstunde …