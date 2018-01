Sport

Wintersport

Weltmeister Beat Feuz rast zu seinem zweiten Triumph am Lauberhorn



Lauberhorn-Abfahrt in Wengen 1. Beat Feuz

2. Aksel Lund Svindal NOR +0,18

3. Matthias Mayer AUT +0,67

14. Gilles Roulin +2,00

15. Gian Luca Barandun +2,16

19. Marc Gisin +2,32

22. Mauro Caviezel +2,40​

Bild: AP/Keystone

«Ein genialer Tag» – Feuz rast zu seinem zweiten Triumph am Lauberhorn

Beat Feuz triumphiert nach 2012 zum zweiten Mal am Lauberhorn. Der Abfahrts-Weltmeister lässt den Norweger Aksel Lund Svindal in Wengen vor 35'000 Zuschauern um 18 Hundertstel hinter sich.

Er werde sich auf jeden Fall für eine frühe Startnummer entscheiden, hatte Beat Feuz nach dem Abschlusstraining gesagt. Diese Absicht setzte er bei der Wahl der Startposition mit der Nummer 1 maximal um. Als er heute um 12.30 Uhr bei besten Bedingungen als Erster ins Rennen ging, gelang Feuz zwar nicht die perfekte, aber zumindest die erwünscht starke Fahrt. Als er nach den 4,27 km im Ziel die Zeit von 2:26,50 aufleuchten sah, jubelte der Berner bereits ein erstes Mal – im Wissen, dass er damit um mehr als drei Sekunden schneller war als der Trainingsschnellste am Donnerstag.

«Es war wie 2012 ein genialer Tag, mit blauem Himmel», sagte Feuz gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF. Zu seiner Fahrt meinte der nun sechsfache Abfahrtssieger: «Beim Brüggli-S war die Ein- wie auch die Ausfahrt nicht perfekt. Den Rest habe ich gut erwischt, obwohl aber längst nicht alles optimal war.» Nun werde er den weiteren Tag geniessen, am Sonntag dann möglichst ausspannen, so Feuz. In Kitzbühel, das nächste Woche folgt, habe er einiges vor. «Ich kann nicht verneinen, dass ich in Topform bin.»

Kampf um die kleine Kugel

Das nächste Mal durfte Feuz nach der Fahrt von Aksel Lund Svindal durchatmen und die Faust ballen. Der mit der Nummer 3 gestartete Norweger lieferte Feuz ein enorm spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Noch bei der letzten Zwischenzeit lag er um zwei Hundertstel vorne. Doch im Ziel-S fand der Einheimische die schnellere Linie, am Ende lag er um 0,18 Sekunden vor Svindal. Dritter wurde Matthias Mayer, der auf Feuz 0,67 Sekunden einbüsste. Wie Feuz und Svindal vertraut auch der österreichische Abfahrts-Olympiasieger der gleichen Skimarke (Head).

Ein Beitrag geteilt von Matthias Mayer (@matthiasmayer_) am Jan 13, 2018 um 4:58 PST

Dank seinem neunten Weltcupsieg, dem zweiten in dieser Saison nach demjenigen in der Abfahrt von Lake Louise, rückte Feuz auch in der Disziplinenwertung Svindal um 20 Punkte näher. Der Emmentaler liegt nun noch 58 Punkte hinter dem Skandinavier zurück (362:420). Als Dritter liegt Svindals Landsmann Kjetil Jansrud (238) bereits 182 Punkte zurück. Bislang wurden im Olympia-Winter bislang fünf von neun Abfahrten gefahren. (ram/sda)

Das war der Liveticker:

Ticker: 13.1.2018 Lauberhorn-Abfahrt

Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997

Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare