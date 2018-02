Sport

Das werden (hoffentlich!) die Schweizer Highlights der zweiten Olympia-Woche



Bild: KEYSTONE

Das werden (hoffentlich!) die Schweizer Highlights der zweiten Olympia-Woche

Zur Halbzeit der Olympischen Spiele in Pyeongchang ist die Schweiz mit sieben Medaillen auf Kurs. Angesichts des Programms dürfen die Fans zuversichtlich der neuen Woche entgegen blicken.

Der Start in die Olympischen Winterspiele 2018 war für alle Beteiligten nicht einfach und er geriet etwas harzig. Athleten und Betreuer kämpften mit der arktischen Kälte und dem bissigen Wind in Südkorea. «Wir wurden von den klimatischen Bedingungen etwas überrascht», gibt Ralph Stöckli zu. Verschiebungen der Wettkämpfe zerrten an den Kräften, dazu kamen Verletzungen formstarker Athleten oder der Norovirus im Lager der Ski-Slopestyler. Der Chef de Mission: «Am Anfang fehlte das Feuer. Wir mussten geduldig sein. Es ist uns aber gelungen, die positive Stimmung hochzuhalten.»

Bild: KEYSTONE

Mit «11 Medaillen plus» wurde das offizielle Ziel angegeben. Nun gab es bislang sieben Mal Edelmetall zu bejubeln, so dass Ralph Stöckli sagt: «Wir sind bislang zufrieden. Ich bin guten Mutes, dass wir unser Ziel erreichen.»

Highlights der 2. Woche

Dienstag

12.15 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel

13.10 Uhr: Eishockey, Achtelfinal Schweiz – Deutschland



Bild: KEYSTONE

Die Schweizer Biathleten gewannen zwar bisher keine Medaille, aber sie überzeugten in beinahe jedem Rennen. Können sie im geschlechterübergreifenden Team-Event über sich hinauswachsen? Eine Medaille kann die Hockey-Nati noch nicht gewinnen. Aber gegen den Erzrivalen heisst es: «Siegen oder fliegen.»

Mittwoch

03.00 Uhr: Abfahrt Frauen

03.30 Uhr: Skicross Männer

09.00 Uhr: Langlauf, Teamsprint Frauen und Männer

Bild: KEYSTONE

Lara Gut war todunglücklich, nachdem sie im Super-G Bronze um einen einzigen Hundertstel verlor. Vielleicht kann die Tessinerin in der Königsdisziplin zurückschlagen. Skicrosser Marc Bischofberger führt im Gesamtweltcup, Alex Fiva ist Dritter – sie zählen bei Olympia zum engsten Favoritenkreis. Dario Cologna und Roman Furger können bei optimalem Verlauf ebenfalls um die Medaillen kämpfen wie Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich.

Donnerstag

03.30 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe Männer

05.45 Uhr: Slalom Männer, 2. Lauf

12.15 Uhr: Biathlon, Frauen-Staffel



Bild: EPA

In der Halfpipe zählt das Schweizer Trio um Joel Gisler zum grossen Kreis jener, die für die Medaillen in Frage kommen. Im Männer-Slalom führt der Sieg über Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen, aber auch Luca Aerni, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern muss man auf der Rechnung haben. Die Biathlon-Staffel lag im Weltcup in diesem Winter einmal vor der letzten Läuferin auf Rang 2, dann versagten Irene Cadurisch die Nerven. Im Olympia-Sprint hat sie gezeigt, dass sie's kann. Eine Medaille wäre eine faustdicke Überraschung, aber keine Utopie.

Freitag

02.00 Uhr: Snowboard, Big Air Frauen

03.30 Uhr: Skicross Frauen

06.30 Uhr: Kombination Frauen, Slalom

12.15 Uhr: Biathlon, Männer-Staffel



Bild: KEYSTONE

Im Slopestyle wurden die Schweizerinnen noch geschlagen, auf der grossen Schanze nehmen Sina Candrian, Isabel Derungs und Co. noch einmal Anlauf. Die Skicrosserinnen werden angeführt vom routinierten Duo Fanny Smith und Sanna Lüdi, das sich Chancen ausrechnen darf. In der Kombination tritt Wendy Holdener als Weltmeisterin an, auch Michelle Gisin gilt als Trumpfkarte.

Samstag

01.00 Uhr: Curling, Final Männer

02.00 Uhr: Snowboard, Big Air Männer

03.00 Uhr: Ski, Team-Event

04.00 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer

05.30 Uhr: Langlauf, 50 km Männer

12.00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart



Bild: KEYSTONE

Mal schauen, wie weit die Schweizer Curler in diesem Turnier vorstossen können. Jonas Bösiger und Nicolas Huber heissen die heissesten Schweizer im Big-Air-Event. Im Team-Event der Skirennfahrer zählt die Swiss-Ski-Equipe zu den Anwärtern auf Gold. Bei den Alpin-Snowboardern zeigte sich Nevin Galmarini zuletzt äusserst formstark, bei den Frauen ist Patrizia Kummer, die Olympiasiegerin 2014, die Leaderin des vierköpfigen Teams. Was liegt für Dario Cologna im 50er drin, der in diesem Jahr klassisch und im Massenstart absolviert wird? Neu bei Olympia ist der Massenstart der Eisschnellläufer: Livio Wenger zählt zum Kreis der Medaillenkandidaten.

Sonntag

07.00 Uhr: Eishockey, Final Männer

07.15 Uhr: Langlauf, 30 km Frauen



Bild: AP

Stand jetzt weist wenig darauf hin, dass die Eishockey-Nati den Final erreichen wird. Aber wenn wir von unserem Chronisten Klaus Zaugg etwas gelernt haben, dann dies: «It ain't over 'till the fat lady sings.» Weniger kräftige Frauen messen sich in der Loipe – wer weiss, ob die Bernerin Nathalie von Siebenthal noch einmal glänzen kann.

