Die besten Sportlerpics auf Social Media

Diese 4 Gegner muss Federer besiegen, will er die Nummer 1 bleiben

Vorjahressieger Roger Federer wird das Masters-1000-Turnier in Indian Wells am Wochenende nach einem Freilos gegen den Amerikaner Ryan Harrison oder den Argentinier Federico Delbonis beginnen. Er muss die Halbfinals erreichen, will er die Weltnummer 1 bleiben.

Gegen Harrison, die Nummer 54 der Weltrangliste, gewann Federer die bisherigen zwei Duelle in zwei Sätzen. Allerdings liegen diese Partien schon sechs und sieben Jahre zurück.

Der 27-jährige Delbonis nimmt in der Weltrangliste die 67. Stelle ein. Er kann sich rühmen, gegen Federer eine positive Bilanz vorzuweisen, denn er gewann 2013 auf Sand in Hamburg die einzige Direktbegegnung, dies über zwei Tiebreaks.

Auf dem Papier gefährlichere Gegner warten auf den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger ab …