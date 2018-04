Die besten Sportlerpics auf Social Media

«Ich bin enttäuscht von mir selber» – das sagt Federer nach dem Mega-Flop in Miami

Roger Federer fliegt in Miami im Startspiel gegen die Weltnummer 175 raus! Der «Maestro» ärgert sich nach dem frühen Scheitern primär über sich selbst und weniger über den Verlust der Nummer 1 in der Weltrangliste. Das Interview.

Roger Federer, es ist fast vier Jahre her, seit Sie letztmals zwei Spiele in Folge verloren haben. Sehen Sie Parallelen zwischen der Finalniederlage gegen Juan Martin Del Potro vor einer Woche und jener gegen Thanasi Kokkinakis in der 2. Runde von Miami?Das «7:6» im dritten Satz. Ansonsten: nein.

Was empfinden Sie nach dem frühen Aus in Miami?Ich bin natürlich enttäuscht, vor allem von mir selber. Die Niederlage fühlt sich anders an als jene vor einer Woche, als ich gut spielte, aber gegen …