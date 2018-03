Die besten Sportlerpics auf Social Media

Bei diesem Supertor von Sidney Crosby fällt dir die Kinnlade runter

Der Kanadier Sidney Crosby gilt als bester Eishockey-Spieler der Gegenwart. Weshalb das so ist, zeigt der Superstar des aktuellen Stanley-Cup-Siegers Pittsburgh Penguins gegen die Montreal Canadiens wieder einmal. In der Luft legt sich Crosby den Puck mit der Kelle zurecht, um ihn dann volley an Carey Price vorbei ins Netz zu hämmern.

Es ist der Ausgleich zum 3:3. Am Ende siegen die Penguins mit 5:3 und Crosby sagt zu seinem Wundertor bescheiden: «Ich hab's einfach mal versucht. Schön, dass es …