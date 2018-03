Die besten Sportlerpics auf Social Media

Olten im NLB-Final – ein Albtraum für Kevin Schläpfer und eine Warnung für den SCB

Olten walzt über Langenthal hinweg und zieht dank eines 3:2-Erfolgs im Schoren ins NLB-Finale ein. Gottseidank war Klotens Trainer Kevin Schläpfer nicht im Stadion.

Wie ist es möglich, dass sich eine Mannschaft in den Playoffs neu erfindet? Oltens Playoff-Topskorer Lukas Haas (30) erklärt es so: «Lange dachte jeder nur an seine Skorerpunkte und rannte vorwärts. Als wir auch noch gegen die GCK Lions verloren, da dämmerte es einem nach dem anderen, dass es so nicht geht und wir sind zu einer Mannschaft geworden.»

Ja, Olten ist eine Mannschaft geworden. Langenthal war spielerisch besser, talentierter, schneller. Aber die Oltner haben dieses Halbfinale auf …