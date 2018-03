Die besten Sportlerpics auf Social Media

Wow, diese NHL-Schweizer! Meier mit Doppelpack – auch Hischier und Niederreiter treffen

Mit dem zweiten Doppelpack in seiner NHL-Karriere führt Timo Meier San Jose in Vancouver zum Sieg. Auch Nino Niederreiter und Nico Hischier erzielen bei den Auswärtserfolgen mit ihren Teams ein Tor.

Kurz nach Neujahr konnte sich Timo Meier beim 4:1-Sieg von San Jose in Montreal bereits einmal als Doppeltorschütze in der besten Eishockey-Liga der Welt auszeichnen. Nun gelang ihm dies erneut. Gegen die ohne den bis Saisonende ausfallenden Sven Bärtschi angetretenen Vancouver Canucks traf Meier in der 22. Minute per Ablenker zum 3:1 für San Jose.

Nur wenig später wanderte der Appenzeller wegen eines Haltens auf die Strafbank. Prompt kassierten die Gäste in Unterzahl den Anschlusstreffer. Nach …