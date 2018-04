Trennung von Yakin beschlossene GC-Sache

«Einen solchen Lauf hatte ich noch nie» – Biels Rajala geniesst seinen Höhenflug

Acht Playoff-Partien, acht Tore – Biels Toni Rajala entwickelt sich zum Schrecken der gegnerischen Torhüter. Trifft der Finne heute Abend erneut, im Spiel 3 der Halbfinal-Serie gegen Lugano?

«Nein, einen solchen Lauf hatte ich in meiner Karriere noch nie», gibt Toni Rajala lachend zu. Acht Tore in acht Playoff-Spielen – das ist tatsächlich eine mehr als ungewöhnliche Bilanz, die der finnische Stürmer in Diensten des EHC Biel in diesem Frühling vorzuweisen hat.

«Momentan passt wirklich alles zusammen. Die Schüsse gehen rein. Aber ich habe mit Marc-Antoine Pouliot und Marco Pedretti auch zwei Sturmkollegen, mit denen ich sehr gut harmoniere», erzählt der 27-Jährige.

Noch im Herbst …