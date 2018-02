St Gallen

Asylsuchender nach Auseinandersetzung in Mels SG an Verletzungen gestorben

Am Dienstagvormittag ist in der Asylunterkunft Heiligkreuz in Mels SG ein 39-jähriger Ägypter nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. In der Nacht auf Mittwoch ist er seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf festgenommen werden.

Kurz vor Mittag kam es in der Gruppenunterkunft zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Leitung alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte seien in der Unterkunft auf einen durch Stiche schwer verletzten Asylsuchenden gestossen, teilte die St.Galler Polizei mit. Der 39-jährige Mann wurde nach einer Reanimation ins Spital transportiert, wo er in der Nacht auf Mittwoch seinen Verletzungen erlag.

Kurz darauf konnte der mutmassliche Täter im Dorfkern von Mels aufgespürt und festgenommen werden. Der 33-jährige Algerier ist der Polizei wegen Vermögensdelikten bekannt.

In der Gruppenunterkunft in Mels sind Asylsuchende untergebracht, die nach abgelehnten Entscheiden ausreisen müssen. (sda)

