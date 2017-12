Thailand

Am Schwanz gezogen – Tobender Elefant trampelt in Thailand Chinesen tot



Am Schwanz gezogen – Tobender Elefant trampelt in Thailand Chinesen tot

Ein Elefant hat im thailändischen Ferienort Pattaya einen chinesischen Reiseführer zu Tode getrampelt. Der 34-Jährige sei am späten Donnerstag nach der Attacke in einem Camp für Elefantenreiten tot gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Elefantenhüter - Mahout genannt - habe ausgesagt, einer der Touristen habe das 17 Jahre alte Tier am Schwanz gezogen und damit den Elefanten in Rage gebracht.

Auf dem Elefanten ritten den Polizeiangaben zufolge gerade zwei Touristen, als sich der Zwischenfall ereignete. Einer fiel vom Tier und verletzte sich leicht. Dem zweiten gelang es, sich auf dem Rücken des Dickhäuters zu halten, bis der Mahout das Tier beruhigen konnte. In dem Camp gibt es ein Dutzend Elefanten, die für Ritte angeboten werden. (sda/dpa)

