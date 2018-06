Unvergessen

Eishockey

Unvergessen: Linus Omarks Penalty-Trick gegen die Schweiz



Bild: screenshot youtube

Nie haben wir uns mehr über ein Nati-Gegentor gefreut als bei Omarks Penalty-Trick

31. März 2009: Das Testländerspiel zwischen der Schweizer Eishockey-Nati und Schweden wird im Penaltyschiessen entschieden. Durch einen Geniestreich von Linus Omark, der den Puck über Nati-Goalie Marco Bührer lupft.

3:3 steht es nach 60 Minuten und der Verlängerung im Testspiel im schwedischen Karlskrona zwischen der Schweiz und Schweden, weil die Gäste 14 Sekunden vor dem Ende noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Es kommt zum Penaltyschiessen – und zu einem sensationellen Tor.

Der 22-jährige Linus Omark läuft für den letzten Penalty an. Vor sich hat er Marco Bührer vom SC Bern, der an diesem Abend das Tor der Schweiz hütet. Und im Kopf hat Omark eine fixe Idee, wie er sein Gegenüber bezwingen will: mit einem Lob. Der freche Trick gelingt, sofort macht das spektakuläre Tor auf YouTube die Runde.

Später ein Star in der National League A

«Ich habe drei von vier Versuchen in früheren Spielen verwertet», sagt der damals noch in der Heimat bei Lulea beschäftigte Omark nach dem Spiel, als er die Schulterklopfer erntet. Nach der Saison wechselt er in die KHL zu Dynamo Moskau, bevor es ihn in die NHL zu den Edmonton Oilers zieht.

Als der Lockout in der Saison 2012/13 auch ihm das Spielen in Nordamerika verunmöglicht, kommt es zum Wiedersehen mit Marco Bührer: Linus Omark wechselt in die Schweiz und wird sofort ein Star beim EV Zug. Die Saison beendet der Schwede als Topskorer der Innerschweizer. Mittlerweile spielt Omark in der KHL für Salawat Julajew Ufa.

Bild: Photopress

Einige der besten Penaltys der jüngeren NHL-Geschichte Video: YouTube/The Best of the NHL

Auch Damien Brunner hat es drauf Video: YouTube/damienbrunnertv

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

​​Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare