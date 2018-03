Unvergessen

Eishockey

Davos gewinnt im Jahr 2000 nach 42 Jahren wieder den Spengler Cup



Bild: KEYSTONE

Nach über 40 Jahren Warterei gewinnt der HCD endlich wieder den Spengler Cup

31. Dezember 2000: Am letzten Tag des Jahres holt der HCD den ersten Titel in der Ära von Trainer Arno Del Curto. In einem von A bis Z begeisternden Spengler Cup besiegt das Heimteam im Final das Team Canada mit 4:2 und gewinnt das Turnier zum ersten Mal seit 1958 wieder.

1990 ist der HC Davos an seinem Tiefpunkt angekommen. Der stolze Rekordmeister steigt in die 1. Liga ab. Keiner denkt an Titel, es geht ums nackte Überleben. Am Spengler Cup fehlt das nicht konkurrenzfähige Team erstmals überhaupt.

Zehn Jahre später strahlen die Davoser wieder mit der Bündner Wintersonne um die Wette. Seit 1996 steht Arno Del Curto an der Bande des HCD, der mittlerweile wieder Bestandteil der Nationalliga A ist. Der Trainer baut eine Equipe auf, die mehrmals Schweizer Meister und Spengler-Cup-Sieger wird.

Bild: KEYSTONE

Finalsieg nicht unbedingt zwingend

Am Silvester 2000 schlägt dieser «neue» HC Davos erstmals zu. Im Final um 12 Uhr – High Noon im Landwassertal – stehen sich der Gastgeber und das favorisierte Team Canada gegenüber. Verstärkungsspieler Morgan Samuelsson bringt den HCD früh in Führung, doch mit einem Doppelschlag durch Jean-Yves Roy und Christian Dubé wenden die Kanadier das Spiel noch im Startdrittel. Sie spielen defensiv und lassen wenig zu. Pat Falloons Ausgleich zum 2:2 nach 35 Minuten entspricht laut der NZZ «in keiner Weise den Stärkeverhältnissen in dieser Phase.»

Auch im Schlussabschnitt sind die Kanadier dem Sieg näher. Doch sie scheitern entweder an HCD-Goalie Lars Weibel oder am eigenen Unvermögen. Fredrik Nilsson (53.) und erneut Falloon (59.) sorgen für den 4:2-Sieg der Davoser und damit für eine grosse Hockeyparty im Eisstadion, das erstmals überhaupt bei einem Spengler-Cup-Final ausverkauft ist. Dass die Kanadier erst 13 Stunden vor dem ersten Bully des Endspiels noch das letzte Gruppenspiel absolviert hatten, interessiert die Fans nicht.

Bild: KEYSTONE

Der HC Davos am Spengler Cup 2000 Tor: Lars Weibel, Peter Rönnquist.

Verteidigung: Beat Equilino, Marc Gianola, Ralph Ott, Michael Kress, Andrea Häller, Marko Kiprusoff (Kloten), Mika Strömberg (Chur), Jan von Arx.

Sturm: Kevin Miller, Pat Falloon, Mario Schocher, Lonny Bohonos, René Müller, Marco Bayer, Thierry Paterlini, Fredrik Nilsson (Kloten), Ivo Rüthemann (Bern), Sandro Rizzi, Frédéric Rothen, André Baumann, Patrick Fischer, Morgan Samuelsson (Thurgau).

Head Coach: Arno Del Curto.



Titelgewinn als Beginn einer Ära

42 Jahre nach dem bislang letzten Turniersieg darf der HC Davos endlich wieder über einen Erfolg am Spengler Cup jubeln. Sie werden sich in den kommenden Jahren daran gewöhnen: 2001, 2004, 2006 und zuletzt 2011 holten sie sich den Siegerpokal. Klubpräsident Ernst Wyrsch ist stolz und er kündigt an: «Von diesem Erfolg können wir für die Meisterschaft profitieren. Nun wollen wir den Titel anpeilen. Mit diesem Trainer und dieser Mannschaft packen wir es.»

Es gelingt dem HCD dann in der Meisterschaft 2001/02 erstmals nach 17 Jahren wieder, den Titel zu holen. Arno Del Curto und seine Spieler lassen weitere Meistertitel in den Jahren 2005, 2007, 2009, 2011 und 2015 folgen. Der Absturz in die 1. Liga 1990 ist schon längst weit, weit entfernt.

Bild: KEYSTONE

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!



Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo