Unvergessen

Formel 1

Unvergessen: Sauber holt im ersten Formel-1-Rennen Punkte



Wie ein Finne für Sauber im ersten Formel-1-Rennen in die Punkte raste

14. März 1993: Nur schon die Frachtkosten betragen beim Formel-1-Debüt des Rennstalls von Peter Sauber 250'000 Franken. Die Investition zahlt sich jedoch sofort aus. Der Finne JJ Lehto ergattert bei der Premiere in Südafrika gleich zwei WM-Punkte.

Alex Dutler Alex Dutler

Vor Peter Sauber sind eine ganze Reihe Schweizer Formel-1-Teamchefs kläglich gescheitert. Weder Joachim Lüthi noch Peter Monteverdi oder Walter Brun war im grössten Rennzirkus der Welt Erfolg beschieden. 1993 macht sich der gelernte Elektromonteur Sauber auf, um diese Scharte mit seinem eigenen Rennstall auszuwetzen.

Bild: KEYSTONE

Mercedes liess die Schweizer hängen

Auch dieses Mal stehen die Vorzeichen nicht besonders rosig. Saubers langjähriger Partner Mercedes-Benz hat sein Engagement wegen der schlechten Wirtschaftslage kurz vor dem Einstieg in die Formel 1 offiziell beendet.

Nur aufgrund der bestehenden Verträge müssen die Stuttgarter den Hauptteil des ersten Jahresbudgets von 80 Millionen Franken trotzdem bezahlen. Ein Kleber mit der Aufschrift «Concept by Mercedes-Benz» ist das einzige sichtbare Zeichen der Zusammenarbeit auf dem pechschwarzen Boliden.

Bereits der erste Formel-1-Sauber mit der Typenbezeichnung «C-12» ist nach Peter Saubers Frau Christiane benannt. Eine Tradition, die bis heute aufrecht erhalten wird.

Ein cooler Finne punktet bei 56 Grad

So reist das Team aus Hinwil am 14. März 1993 also zu seinem Debüt beim Grossen Preis von Südafrika. Da der Rennstall als Neuling noch nicht von den ermässigten Frachttarifen profitieren kann, kostet allein der Materialtransport für dieses eine Rennen 250'000 Franken.

Eine Investition, die sich sofort auszahlt. Während der Österreicher Karl Wendlinger das Rennen nicht zu Ende fahren kann, braust der Finne JJ Lehto bei 56 Grad Celsius Asphalttemperatur in Kyalami auf Anhieb auf Rang 5 und sichert Sauber die ersten beiden WM-Punkte.

Bild: KEYSTONE

Dieses Ergebnis können Lehto in Imola und Wendlinger in Monza mit zwei vierten Plätzen später sogar noch toppen. Am Ende seiner ersten Saison belegt Sauber mit zwölf Punkten den 7. Platz der Konstrukteurswertung.

Sauber etabliert sich danach im Konzert der Grossen und fährt in jeder Saison mindestens einmal in die Punkte. Erst als Peter Sauber die Leitung Monisha Kaltenborn überlässt, geht das Schweizer Team in der Saison 2014 erstmals leer aus.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob eine hervorragende sportliche Leistung, ein bewegendes Drama oder eine witzige Anekdote - alles ist dabei.

47 Jahre Sauber im Zeitraffer

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare