Unvergessen: GC spielt zum letzten Mal im Hardturm



Bild: KEYSTONE

Mit dem letzten Spiel im Hardturm gehen 78 Jahre Schweizer Fussball-Geschichte zu Ende

1. September 2007: Mit dem Tor von Raul Bobadilla in der 90. Minute gegen Xamax geht die Hardturm-Ära zu Ende. Die Heimstätte des Grasshopper Club Zürich wird nach 78 denkwürdigen Jahren abgebrochen.

11'700 Zuschauer haben sich im Hardturm zusammengefunden, um der alten Heimstätte auf Wiedersehen zu sagen. Nach 78 Jahren ist mit der Eröffnung des neuen Letzigrund-Stadions das Ende des Hardturms eingeläutet worden. Im Westen Zürichs geht ein Stück GC-Geschichte verloren, die Hoppers müssen ins Exil.

Bild: KEYSTONE

Gegen Neuchâtel Xamax laufen die Grasshoppers zum letzten Mal auf den heimischen Hardturm-Rasen. Die Stimmung ist gut, auch hinter der gewaltigen Choreographie auf den Rängen über der GC-Kurve, wo vorerst gar nichts zu sehen ist. Doch die positiv-melancholische Stimmung wird nach sechs Minuten arg gedämpft. GC-Aufbauer Rinaldo behindert den eigenen Goalie Dragan Djukic unnötig und leitet somit die Neuenburger Führung durch Everson ein. Spieler und Fans sind geschockt, die Trauer um den Abschied schwappt über in Ärger.

«Es tut weh, das letzte Spiel im Hardturm zu verlieren.»

GC scheint danach gehemmt, kann keine Akzente setzen und muss nach 52 Minuten den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Matar Coly nützt den Ballverlust von Guillermo Vallori zum 2:0 aus. In der Schlussminute dann ein kleiner Trost für die Heimmannschaft: Mit Raul Bobadilla schiesst immerhin ein Hopper das letzte Tor in der Geschichte des Hardturms. Trainer Hanspeter Latour fällt der Abschied trotzdem schwer: «Es tut weh, das letzte Spiel im Hardturm zu verlieren.»

Bild: KEYSTONE

Der Hardturm wird «ausgenommen»

Auch die GC-Anhänger sind enttäuscht. Nach 78 erfolgreichen Jahren hat man sich den Abschied anders vorgestellt. Trotzdem bleibt es friedlich im Stadion, auch wenn der Platz nach dem Schlusspfiff sofort gestürmt wird.

Auf einer Grossleinwand werden während 15 Minuten 78 Jahre Hardturm-Geschichte wiedergegeben. Es wird ruhig im Stadion, abgesehen von ein paar Klatschern zwischendurch. Ältere Generationen schwelgen bei den Bildern von Goalie-Legende Roger Berbig und Co. in Erinnerungen. Die Jüngeren können sich das Lachen nicht verkneifen, als das Dribbling von FCZ-Goalie Johnny Leoni gezeigt wird, der den Ball verliert und Dos Santos mit seinem Treffer in der 89. Minute den Derby-Sieg beschert.

Die Fans gehen kurz ein letztes Mal in sich, dann beginnt die «Ausbeutung» des Hardturms. Jeder will sich ein Stück Erinnerung mit nach Hause nehmen. Stühle werden herausgerissen und Stücke des Rasens herausgeschnitten. Für den Mittelpunkt hat's nicht gereicht, doch auch beim Autor zuhause stehen an diesem Abend zwei Stühle und zwei Rasenstücke. Die Stühle gibt's noch, den Rasen nicht mehr. Wie den Hardturm.

Denkwürdige Momente im Hardturm-Stadion

1931: Erster Meistertitel im Hardturm bild: sportalbum.ch

1952: Double nach Wiederaufstieg bild: sportalbum.ch

1968: Zweiter Brandanschlag bild: fcz.ch

1978: GC wirft Real Madrid aus dem Europacup Bild: KEYSTONE

1993: Die Nati schafft die WM-Qualifikation Bild: KEYSTONE

2004: Der 6:5-Derby-Sieg im Cup-Halbfinal Bild: KEYSTONE

Der Kampf ums neue Stadion

Seit dem 1. September 2007 spielt der Grasshopper Club Zürich im Letzigrund-Stadion, der Heimstätte des Stadtrivalen FCZ. Wie lange sich die Hoppers im Exil aufhalten müssen, steht bis heute in den Sternen. Ganz zum Unmut aller GC-Fans, welche sich sehnlichst ein neues Stadion wünschen und des Öfteren mit Spruchbändern und Choreographien protestieren.

Weder die erhoffte Finanzierung der CS noch die Abstimmung beim Zürcher Stimmvolk brachte eine Lösung. Seither wird immer wieder über ein neues, reines Fussball-Stadion gesprochen, eine Lösung ist aber nicht in Sicht und so liegt das Hardturm-Areal auch neun Jahre nach dem Abbruch noch immer brach.

Bild: KEYSTONE

Was Zürich nicht schafft, hat Biel gebaut: Eine neue Fussball- und Hockeyarena

