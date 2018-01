Unvergessen

Serie A

Gigi Buffon gibt gegen Russland sein Länderspieldebüt



Bild: AP

Mit 19 gibt Gigi Buffon sein Länderspieldebüt – und kassiert gleich ein Eigentor

29. Oktober 1997: Ausgerechnet in der Barrage für die WM 1998 muss Italiens Nummer 1 Gianluca Pagliuca verletzt ausgewechselt werden. Der blutjunge Gigi Buffon ersetzt ihn und ist seither nicht mehr aus dem Kasten der Squadra Azzurra wegzudenken.

«Er ist ein Model und er sieht gut aus», müssten Kraftwerk reimen, würden sie in ihrem Kult-Hit «Das Model» einen Mann und keine Frau besingen. Es wäre eine Zeile wie gemalt für Gigi Buffon, diesen italienischen Sunnyboy, der stets an einen coolen, braun gebrannten Bademeister erinnert.

In Moskau wäre am Abend des 29. Oktobers 1997 eine Badehose aber so ziemlich die verkehrteste Kleiderwahl. Es schneit so stark, dass die Wiese des Dynamo-Stadions für ein Radquer die ideale Unterlage bilden würde. Doch an diesem Abend wird Fussball gespielt. Zwischen Russland und Italien geht es in einer Barrage um die Teilnahme an der WM 1998.

WM-Barrage 1998 19.10.1997: Russland – Italien 1:1

15.11.1997: Italien – Russland 1:0



19 Jahre, 9 Monate, 1 Tag

Das Hinspiel ist eine halbe Stunde alt, als Italien zu einem Wechsel gezwungen ist. Goalie Gianluca Pagliuca kann nach einem Zusammenstoss mit dem russischen Stürmerstar Andrei Kantschelskis, der damals in Italien bei der Fiorentina spielt, nicht mehr weitermachen. Pagliucas Ersatz ist blutjung: Gianluigi «Gigi» Buffon, 19 Jahre, neun Monate und einen Tag alt.

Buffon betritt in der 31. Minute den Rasen trotz garstiger Bedingungen in kurzen Hosen. Und er hält Italien trotz Kaltstart im Spiel, pariert vor der Pause glänzend einen Schuss von Dimitri Aleinitschew.

Im Rückspiel wieder nur Ersatz

Nach dem Seitenwechsel bringt Christian «Bobo» Vieri die Italiener zunächst in Front. Doch nur zwei Minuten nach seinem Tor legt Fabio Cannavaro seinem eigenen Goalie ein Ei ins Nest.

Mit dem 1:1 in Moskau schaffen sich die Italiener dennoch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. In diesem setzt Cesare Maldini aber nicht auf Buffon, sondern auf Routinier Angelo Peruzzi. Der hält den Kasten rein, Italien gewinnt mit 1:0 und fährt an die WM nach Frankreich.

Bild: AP

39-jährig und immer noch dabei

Für Gigi Buffon ist es das erste grosse Turnier – zu einem Einsatz gelangt er aber nicht. Auch an der EM 2000 muss er, der immer noch das Tor der AC Parma hütet, hinten anstehen. Doch nach seinem Wechsel zu Juventus Turin ist er ab der WM 2002 in Japan und Südkorea die unangefochtene Nummer 1 der Squadra Azzurra.

Der Höhepunkt von Buffons Länderspielkarriere ist leicht zu bestimmen. Am 9. Juli 2006 hext er Italien im Penaltyschiessen gegen Frankreich in Berlin zum vierten Weltmeistertitel.

173 weitere Male ist Gigi Buffon seit seinem Debüt im Kasten der italienischen Nationalmannschaft gestanden. Dino Zoff, wie Buffon eine Ikone von Juve und der Squadra Azzurra, wurde mit 40 Jahren noch Weltmeister. Gigi Buffon hat noch Zeit. Der Sunnyboy aus La Spezia ist zarte 39 Jahre alt.

Spätestens nach der Fussball-WM 2018 soll aber Schluss sein: Buffon hat vor wenigen Tagen sein Karriereende angekündigt, sich allerdings ein Hintertürchen offen gelassen.

Werbestar Gigi Buffon

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

