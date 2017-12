Unvergessen

Tennis

Bester Return von Djokovic gegen Federer beim US Open 2011



Bild: AP

Ein Return für die Ewigkeit – diesen Schlag von Djokovic wird Federer leider nie vergessen

10. September 2011: Mit einem unglaublichen Return wehrt Novak Djokovic im Halbfinal des US Open 2011 gegen Roger Federer einen Matchball ab. Es ist ein Wendepunkt in der Karriere beider Sportler.

Solltet ihr euch jemals in einem Seminar für mentale Stärke befinden, in einem stickigen Gruppenraum mit 15 anderen mehr oder minder motivierten Teilnehmern, und solltet ihr vom Kursleiter gefragt werden, ob ihr euch denn an ein Beispiel für Nervenstärke erinnern könnt, dann sagt wie aus der Pistole geschossen: «Djokovic, Halbfinal gegen Federer, US Open 2011.»

«Einer der grössten Schläge aller Zeiten.»

Es ist, in der Tenniswelt mit Garantie, aber wohl über alle Sportarten gesehen, der Moment, der aufzeigt, zu was die menschliche Psyche fähig ist. Über drei Stunden sind im epischen Halbfinal des US Open 2011 bereits gespielt. Roger Federer hat gegen Novak Djokovic beim Stand von 7:6, 6:4, 3:6, 2:6, 5:3 zwei Matchbälle, er liegt bei eigenem Aufschlag mit 40:15 vorne, muss lediglich einen der beiden auf dem Silbertablett bereitliegenden Punkte buchen.

Soweit kommt es aber nicht – die Schweizer Fans im Arthur-Ashe-Stadium in Flushing Meadows sind der Verzweiflung verständlicherweise nahe.

Der Wendepunkt

Djokovic retourniert Federers Aufschlag mit vollem Risiko und holt sich so einen spektakulären Winner. Nicht nur der Schweizer schüttelt auf dem Platz ungläubig den Kopf. John McEnroe bezeichnet die Aktion als «einer der grössten Schläge aller Zeiten.» So viel Risiko bei so einem wichtigen Ball – das macht sonst niemand. «Mit einem einzigen Schlag hat alles gewechselt. Es ist seltsam, wie es manchmal geht», wird Federer nach der Partie sagen.

Ob der Return Glück, Risiko oder Selbstvertrauen war, wird der Schweizer danach auch gefragt. Dieser ist ziemlich angesäuert und hat für Djokovic keine guten Worte übrig. Offen wie selten äussert er seine Gefühle für die Spielweise des Serben:

«Selbstvertrauen? Machen Sie einen Witz? Einige Spieler wachsen auf und spielen so. Ich habe auch schon bei den Junioren solche Spiele verloren. Wenn der Gegner 2:5 im dritten Satz hinten ist und einfach plötzlich draufhaut. Ich habe nie so gespielt, weil ich mehr daran glaube, dass sich harte Arbeit ausbezahlt. Für mich ist es sehr schwierig zu begreifen, wie man beim Matchball einen solchen Ball spielen kann. Aber vielleicht macht er dies schon zwanzig Jahre so, und es ist für ihn normal. Da müssen Sie ihn fragen.»

Doch zurück zum Spiel. Beim zweiten Matchball kommt dem Serben die Netzkante zu Gute, kurze Zeit später ist das Break perfekt. Danach gleicht der damals 24-Jährige bei eigenem Service zum 5:5 aus, breakt Federer gleich noch einmal und setzt sich mit 7:5 im fünften Satz durch.

Bild: AP

Federer bleibt erstmals seit 2003 ohne Grand-Slam-Titel

Sein drittes Finale am US Open nach 2007 und 2010 ist Tatsache, er wird in New York zwei Tage später den persönlich vierten Major-Titel holen und eine grosse Karriere so richtig lancieren. So sitzt der Maestro wenig später vor der versammelten Presse und sagt: «Noch kurz vor Matchende glaubte ich mich vor dem Sieg; nun sitze ich hier und erkläre, warum ich verloren habe.»

In der Karriere von Roger Federer bedeutet diese bittere Halbfinal-Niederlage so etwas wie ein Knick. Erstmals seit 2003 beendet er ein Jahr ohne Major-Erfolg. Nach zuvor 16 Grand-Slam-Titeln komm nach diesem Ausscheiden zunächst nur gerade ein weiterer Major-Erfolg hinzu, 2012 gewinnt der Schweizer in Wimbledon. Erst 2017 gelingt ihm nach langer Pause mit dem Triumph beim Australian Open und in Wimbledon der grosse Befreiungsschlag. Zwar schafft es der Baselbieter – nach dem er bereits insgesamt über fünf Jahre die Nummer 1 war – nochmals an die Spitze der Weltrangliste, ganz der Alte wird er aber lange nicht mehr.

Bild: AP

Bild: AP

Jahre der Dominanz

Doch zurück zu Novak Djokovic. Der Serbe gewinnt wie erwähnt das US Open 2011 – im Finale schlägt er Rafael Nadal in vier Sätzen und revanchiert sich so für die Niederlage ein Jahr zuvor an gleicher Stätte. Djokovic entscheidet im Kalenderjahr 2011 nach dem Australian Open und Wimbledon sein drittes Major-Turnier für sich.

Der 1,88 Meter grosse Rechtshänder entwickelt sich in den folgenden Jahren zum grossen Dominator auf der Tour. Er führt seine Gegner regelrecht vor, mutiert zum übermächtigen Gegner und vor allem sammelt er Titel wie andere Briefmarken. Bis heute sind es 68 Turniersiege, zwölf davon sind Grand Slams.

Seine Nervenstärke kommt dabei immer wieder zum Vorschein und mündet regelmässig in unglaublichen Returns. Tennisexperte Heinz Günthardt sagt denn auch anerkennend: «Djokovic ist der beste Return-Spieler der Welt.»

Kein Golden- dafür den Karriere-Slam

Bei solch einer Vielzahl an Erfolgen neigt der Sportler dazu, sich stets höhere Ziele zu setzen. Bei Novak Djokovic ist der angestrebte Grand Slam eines, bis heute hat er es jedoch nicht geschafft, alle vier Grand Slams in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Der Australier Rod Laver bleibt bei den Männern der vorerst letzte Tennisspieler, dem dies gelang (1962 und 1969).

«Jetzt hat er alle vier Grand Slams am Stück gewonnen. Das ist Weltklasse. Er hat das ohne Glück geschafft.»

Den Karriere-Slam – alle vier Grand Slams in Folge zu gewinnen – hat Novak Djokovic jedoch erreicht. Im Juni 2016 war der Serbe nach zuvor drei Finalniederlagen am French Open erstmals erfolgreich und so gleichzeitig Besitzer aller vier Trophäen. Roger Federer, als grosser Sportsmann bekannt, war einer der ersten Gratulanten: «Jetzt hat er alle vier Grand Slams am Stück gewonnen. Das ist weltklasse. Er hat das ohne Glück geschafft.»

Der 10. September 2011 – ein Datum für jedes Mental-Seminar und ein wichtiger Tag in zwei Karrieren.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968)

Unvergessene Tennis-Geschichten 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare