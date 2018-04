Roel Paulissen fährt am Cape Epic 20 Kilometer auf der Felge durch Afrika – und gewinnt

Augen zu und durch: Hier stürzen sich wagemutige Biker in die Tiefe

Am Wochenende findet in Utah die 11. Austragung der Red Bull Rampage statt. Der Mountainbike-Event lässt bei Zuschauern und Fans seit Jahren das Blut in den Adern gefrieren.

Die Rampage 2016 findet wie im letzten Jahr wieder in Virgin, Utah, statt. Der Event in der amerikanischen Wüste gilt als einer der herausforderndsten der Welt. Dieses Jahr sind 21 Fahrer eingeladen. Schweizer sind leider nicht dabei. Wer trotzdem mitfiebern will, hier gibt's den Livestream am Freitag, ab 18.30 Uhr.

Die Organisatoren jagen die Cracks dieses Jahr einen neuen Berg hinunter. Die Linienwahl ist soweit frei, klar ist nur eines: Es braucht unglaublich viel Mut, um da mit dem Velo …